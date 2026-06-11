朝日新聞、サッカーワールドカップで特集ページを公開

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）は、サッカーワールドカップ（Ｗ杯）北中米大会が開幕する6月12日（日本時間）、朝日新聞ならではの深掘り記事やインタビューなどを公開しています。朝日新聞を読んでいただければ、よりＷ杯を楽しんでいただけます。日本代表に選ばれた選手たちの内面を描くストーリーをはじめ、究極の心理戦とも言われるＰＫをビジュアルで分析したリッチコンテンツ「ＰＫ考」、サッカー日本代表の森保一監督の指導の源泉をひもとくデジタル版連載「目利きの流儀」を展開。全試合日程をはじめ、出場国のプロフィール、日本代表メンバーの紹介といったデータも充実しています。サッカーを切り口に、国際的な視野で大会期間中の出来事をひもといてみたり、組織マネージメントに転じてみたり、サッカーに親しみのなかった方々が気軽に接することのできる記事も配信していきます。

サッカーワールドカップ２０２６の特集ページ(https://www.asahi.com/worldcup/)

■リッチコンテンツ ＰＫ考

元日本代表で、ＰＫ名手の遠藤保仁さんのインタビュー動画では、ＰＫに挑む選手の心理が語られます。球を蹴るとき、どこを見ているのか。ＰＫの極意が詰まっています。コンテンツには、読者の方が参加できるクイズが盛り込まれています。クイズに答えながら記事を読み進めると、ＰＫの場面を見るのがより楽しめます。

リッチコンテンツ ＰＫ考(https://digital.asahi.com/special/waza-penaltyshootout/?iref=worldcup_top_list)

■デジタル版連載の深掘りコンテンツ「Ａストーリーズ 目利きの流儀」

サッカー日本代表の森保一監督の指導の源泉をひもとく連載です。サンフレッチェ広島初代総監督の今西和男さんから森保監督まで連なる目利きたちの「系譜」をビジュアル化し、彼らの素顔をとらえた貴重な写真を豊富にそろえ、動画も展開しています。

Aストーリーズ 目利きの流儀（全4回）(https://www.asahi.com/rensai/list.html?id=3329)

■Ｗ杯8強のために

前回16強の日本代表が過去最高の8強、目標に掲げる「世界一」にたどり着くには何が必要でしょうか。専門家や強豪国の取り組みなどを通じて、日本サッカー界の課題を考えます。

日本サッカー考 Ｗ杯8強のために(https://www.asahi.com/rensai/list.html?id=933&iref=worldcup_top_list)

■Ｗ杯を語ろう

1930年に初めて開かれ、日本は1998年に初出場したＷ杯。過去の名試合の思い出や今大会の注目ポイントについて、サッカー好きの著名人や関係者にたっぷり語ってもらいました。

Ｗ杯を語ろう(https://www.asahi.com/rensai/list.html?id=700)

■選手一人ひとりの物語も

日本代表26人全員の物語を配信します。一人ひとりの大会にかける思いを盛り込みます。

選手の物語(https://www.asahi.com/articles/ASV5H3J5WV5HUTQP031M.html)

日本代表 選手リスト(https://www.asahi.com/worldcup/2026/team/japan/)■データ編 日本代表選手リスト

特集ページでは、日本代表の選手リストを掲載しています。選手の名前をクリックすると、個人成績などが見られます。

試合日程・結果(https://www.asahi.com/worldcup/schedule/)■データ編 全試合日程・結果 出場国のプロフィールも

全試合の日程と結果がチェックできます。気になる国、日本の対戦相手名をクリックすると、詳しいプロフィールが展開されます。

潮智史記者■試合後に現地から動画配信

日本代表の試合後、現地で取材する記者が試合内容を振り返る動画を配信します。現地入りするスポーツ部の4人の記者のうち、潮智史記者は1994年米国大会から今回の北中米大会まで9大会続けての現地取材となります。今大会が集大成となる森保監督の戦いを見届けます。

■豊富なコンテンツがひとめで見られる記事も

大会期間中、さまざまなコンテンツを紹介した記事も配信します。知りたいコンテンツを探すことのできる記事で、複雑な国際情勢下で開かれる大会の出来事も盛り込まれます。サッカーに親しみの無い人も関心を寄せられるコンテンツの一覧です。

コンテンツの一覧掲載記事(https://digital.asahi.com/articles/ASV5X1DPZV5XDIFI004M.html)

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