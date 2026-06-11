「CAREECON Plus」施工管理機能にホワイトボードが登場

BRANU株式会社

建設DXプラットフォーム事業を展開するBRANU株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：名富 達也、証券コード：460A、以下ブラニュー）は、建設業向け統合型ツール「CAREECON Plus」の施工管理機能において、人員の配置状況をひと目で確認できる「ホワイトボード」を追加しました。

■開発の背景

建設現場では、複数の案件が同時に進行するなかで、現場ごとの工程管理だけでなく、職人の配置状況を日々確認・調整する必要があります。特に小規模案件や短工期案件では、現場ごとの作業期間が短く、天候や資材の納期、急な欠員などによって、当日の人員配置を柔軟に変更しなければならないケースも少なくありません。



現場の人員配置は、紙のホワイトボードや表計算ソフト、チャットなどで管理されることも多く、最新の配置状況の把握や変更内容の共有、工程表への反映に手間がかかるほか、配置や変更の記録が残りづらく、後から稼働状況や変更履歴を確認しにくいという課題がありました。



このような背景から、細かい案件も多い中小建設事業者を中心に、工程表と連動しながら、職人の配置状況をひと目で確認できること。また、変更内容も記録として残し進捗管理を現場状況とリアルタイムでシェアできる機能の重要性が高まっていました。

■「ホワイトボード」について

「ホワイトボード」は、各案件に登録された工程情報やメンバーの割り当て情報を取得し、職人ごとの配置状況を一覧で可視化することで、誰が、いつ、どの案件に入っているのかをひと目で把握できる、人員配置管理機能です。



急な欠員や天候不良、現場都合による予定変更が発生した場合には、ホワイトボード上で配置を変更でき、変更内容は各案件の大工程にも反映されるほか、関係者へ通知されるため、変更後の共有漏れや工程表への反映漏れを防ぎます。

■人員配置を3つの視点で確認

今回のアップデートでは、職人の配置状況をひと目で確認できる「ホワイトボード」に加え、工程表の情報を工程軸・日付軸で確認できる「ガントチャート」と「カレンダー」も追加しました。



「ガントチャート」では、案件ごとの大工程・小工程に対して、何人のメンバーが割り当てられているかを工程全体の流れとあわせて確認できます。工事の進行状況と配置人数を同じ画面上で把握できるため、工程ごとの人員不足や配置の偏りに気づきやすくなります。



「カレンダー」では、日付軸で案件や作業予定、各日に割り当てられた人数を確認できます。日ごとの配置人数を把握しやすく、短工期案件や複数案件を並行して管理する際の人員調整に活用できます。



目的によって表示方法を変更することで、現場管理者は、工程軸・日付軸・人員軸の3つの視点から、職人の配置状況を「CAREECON Plus」上で確認でき、予定変更が発生した場合にも、配置状況を確認しながら人員を調整し、関係者への共有をスムーズに行うことが可能になります。



また、急な欠員が発生した際に、関係会社や当社の「CAREECON（マッチングサービス）」上の情報をもとにAIが代替候補者を推薦する機能の開発も予定しています。



ブラニューは今後も、工程や人員配置などの現場データを活用し、現場状況の整理や確認・調整業務を支援するAIエージェントの開発をさらに進め、建設事業者の現場管理業務をAIで支援してまいります。

■CAREECON Platformについて

「CAREECON Platform」は、建設事業者向けマッチングサイト「CAREECON」とマーケティングから採用管理、施工管理、経営管理まで行える建設業向け統合型ビジネスツール「CAREECON Plus」からなる建設DXプラットフォームです。SMBに特化した機能開発と、導入から運用まで伴走し続けるDXコンサルティングサービスで、契約社数は 6,200 社（2026 年 1 月末時点）を超えています。

URL ：https://careecon.jp（CAREECON）

URL ：https://careecon-plus.com/（CAREECON Plus）

■BRANU株式会社について

BRANU株式会社（ブラニュー）は、「建設業界をテクノロジーでアップデートする。」というビジョンのもと、建設DXプラットフォーム「CAREECON Platform（キャリコン）」を通じて建設業界の変革に取り組んでいます。



社名：BRANU株式会社

証券コード：460A

本社所在地：東京都港区六本木6-1-24ラピロス六本木4F

設立：2009年8月18日

代表者：代表取締役 名富 達也

事業内容：建設業向けデジタルトランスフォーメーション事業

URL：https://branu.jp（コーポレートサイト）