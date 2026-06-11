FW #29伊藤俊之選手、 #34井口藍仁選手、#48清水怜選手、 #81鈴木健斗選手、#88寺尾勇利選手 2026-27シーズン契約更新選手のお知らせ

株式会社栃木日光アイスバックス

■伊藤 俊之(いとう としゆき)

背番号 ：29

ポジション ：FW

生年月日 ：1999年8月10日

経歴 ：北海高校→法政大学→H.C.栃木日光アイスバックス(2022-)

<コメント>

2026-2027シーズンも応援してくださるファンの皆さまと共に戦えることを嬉しく思います。

昨シーズンよりも成長した姿をお見せします。今シーズンも応援よろしくお願いいたします！

■井口 藍仁（いぐち あいと）

背番号 ：34

ポジション ：FW

生年月日 ：2003年8月16日

経歴 ：埼玉栄高校→明治大学→H.C.栃木日光アイスバックス(2026-)

<コメント>

2026-2027シーズン、アイスバックスでプレーさせていただくこととなりました。

今年はルーキーとしてがむしゃらにプレーしてファンの皆さまに勝利を届けられるように

頑張ります！今年も熱い応援よろしくお願いします！

■清水 怜(しみず りょう)

背番号 ：48

ポジション ：FW

生年月日 ：1998年7月7日

経歴 ：白樺学園高校→東洋大学→H.C.栃木日光アイスバックス(2022-)

<コメント>

2026-2027シーズンも契約させていただきました。

今年も皆さまの前でプレーできることを嬉しく思います。前シーズンは100周年という節目で満足のいく結果にはならなかったので、今年は新たなスタートとして必ずタイトルを獲りにいきたいと思います。熱い応援よろしくお願いいたします。

■鈴木 健斗（すずき けんと）

背番号 ：81

ポジション ：FW

生年月日 ：1994年12月9日

経歴 ：北海高校→中央大学→日本製紙クレインズ→H.C.栃木日光アイスバックス(2019-)

<コメント>

2026-2027シーズンも契約させていただきました。

このチームで優勝したく、このチームのファン、オフィシャルパートナーさま、OBの皆さま、アイスバックスに関わる、そして関わっていただいていた全ての方のためにも優勝を届けたいですし、一緒に喜びを分かち合いたいです。

目の前の一戦一戦に集中し、小さなものを積み上げ最後に笑えるように頑張ります。

■寺尾 勇利(てらお ゆうり)

背番号 ：88

ポジション ：FW

生年月日 ：1995年4月29日

ホッケー歴 ：駒澤大学附属苫小牧高校→ H.C.栃木日光アイスバックス

→Waterloo Black Hawks(USHL)→ H.C.栃木日光アイスバックス

→Utah Grizzlies(ECHL)→H.C.栃木日光アイスバックス(2022-)

<コメント>

100周という節目を乗り越え新たな幕開けです。101年目からまた新たな時代を築いていけることに感謝しています。「100年1度も優勝をしていない」こんな魅力的なチームどこ探してもありません。

こんな魅力的なチームで勝ちを目指しながらコツコツとやるべきことを確実にやるシーズンにしたいと思っております。

今シーズンも皆さまと尊い時間を過ごせることに感謝し、持っている全ての力を出し切りたいと思っております。今シーズンも“共に”よろしくお願いします。