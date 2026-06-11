ファッションブランド MARNOが、コペンハーゲン・ファッションウィーク期間中、TADAIMAにてコラボレーション POP-UPを開催。

合同会社MARNO

ファッションブランド MARNOは、2026年8月4日（火）、コペンハーゲン・ファッションウィーク（CPHFW）期間中、デンマーク・コペンハーゲンのデザインキュレーションストア「TADAIMA」にて、N°9コレクション「Worn Inheritance」のポップアップを開催します。

TADAIMA - 場所について

「TADAIMA」は、日本語の「ただいま」に由来する名を持つコペンハーゲンのデザインキュレーショントストアです。2022年、Hanne BerzantとJosefine、Emmaによって設立されました。

家具、インテリア、アート、ファッション、クラフトマンシップと素材への眼差しを軸に、世界中から選ばれたアイテムが、コペンハーゲン中心部のアパートメントという空間に静かに共存しています。

「受け継がれてきたものを纏う」というN°9の感覚を、「ただいま」という言葉の空間で表現すること。MARNOがこの場所を選んだ理由は、そこにあります。

イベント概要

N°9 Collection Exhibition - Copenhagen

日程 2026年8月4日（火）

会場 TADAIMA

Silkegade 11, 2nd Floor, 1113 Copenhagen, Denmark

HP https://tadaimacph.com (https://tadaimacph.com)

Instagram https://www.instagram.com/tadaimacph/

N°9 Collection

N°9 Collection Exhibition について

会場では N°9「Worn Inheritance」の全アイテムをご覧いただけます。桐生のオリジナルジャガード、尾州のコート、カシミヤニット、シルク素材、いずれも実際に手に取り、素材の質感と構造を感じていただける機会です。ジャガードの緯糸には上質なコンパクトコットンを、縦糸には無撚レーヨンを用いています。光の角度によって表情を変えるその織物は、1980年代に桐生に残された図案を現代の技術で再解釈したものです。

尾州のコートは、表地と裏地に異なる色を重ねた二層構造。外側からは見えない裏地の色が、着たときのシルエットに静かな奥行きを与えます。会場では素材見本とともに、産地でのものづくりの記録もあわせてご覧いただけます。展示会終了後、期間限定のWEB受注を予定しています。

N°9 Collection Exhibition - Tokyo

日程 2026年6月27日（土）・28日（日）11:00 - 17:00

会場 Vacant / Centre 東京都渋谷区元代々木町 27-6

予約 [ https://marno-official.stores.jp/reserve/marno/4092314 ]

N°9 Collection Exhibition -WEB 受注期間

期間 2026年7月3日- 7月7日

URL https://marno.life/

MARNO TABLE

服を纏うことと同じように、食卓を囲む時間にも、受け継がれてきた感覚がある。

2026年9月、MARNOは顧客をお招きした食事会「MARNO TABLE」を開催します。旅、空間、食、人との出会い--MARNOが大切にしてきた感覚を、服以外の形で表現する場です。

この試みは、一度きりではありません。MARNOはこれからも、ものづくりの外側にある時間や体験を、さまざまな形で届けていきます。

About MARNO

MARNOは、2022年6月にスタイリスト・丸林広奈が立ち上げたファッションブランド。"Clothes that stay." を軸に、尾州・桐生の産地職人との協業やフランスの老舗タンナーによるレザーなど、使い込むほどに深まる素材を選び、時間とともに愛着が育まれるワードローブを提案しています。





ーPRESS CONTACTー

お問い合わせ info@marno.life

WEBサイト https://marno.life/

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