Pearl Abyss Corp.、『紅の砂漠』全世界累計販売本数600万本を突破

Pearl Abyss Corp.

Pearl Abyss Corp.（パールアビス、本社：大韓民国果川市）は、

オープンワールドアクションアドベンチャー『紅の砂漠（Crimson Desert）』の全世界累計販売本数が600万本を突破したことをお知らせしました。

『紅の砂漠』は、発売初日に200万本、発売から1か月に満たない時点で500万本を記録し、今回、発売から80日で600万本を達成しました。新規IPとして継続的に販売を伸ばしており、グローバル市場において高い関心を集めています。

■ 全世界累計販売本数600万本を突破

Pearl Abyssは2026年6月11日、『紅の砂漠』の全世界累計販売本数が600万本を突破したことを発表しました。

あわせて、公式SNSでは、

『紅の砂漠』の全世界累計販売本数が600万本を突破しました。ファイウェルを訪れ、それぞれの形でこの世界を体験してくださっているすべての灰色のたてがみの皆さまに、心より感謝申し上げます」

とコメントし、プレイヤーへの感謝を伝えました。

■ 発売から83日で600万本を達成

『紅の砂漠』は、発売初日に200万本、発売から1か月に満たない時点で500万本を記録し、今回、発売から80日で600万本を達成しました。

継続的に販売を伸ばしており、韓国発コンソールタイトルとしても大きな節目のひとつとなっています。

■ 新規IPとしてグローバル市場で支持を拡大

今回の600万本達成は、既存フランチャイズ作品が強い存在感を持つグローバルコンソール市場において、新規IPとして記録した成果である点でも注目されています。

米国の市場調査会社Circanaが2026年5月に発表した米国ビデオゲーム販売ランキングでは、『紅の砂漠』は2026年年間累計販売ランキング2位を記録しました。

■ 継続率と安定した評価にも注目

プレイヤー動向も安定した推移を見せています。

米Forbesは、『紅の砂漠』について、発売後も高いユーザー維持率を示しており、一般的に販売本数の減速が早いオープンワールドのシングルプレイタイトルとは異なる推移を見せていると評価しました。

■ 継続的なアップデートと改善を実施

Pearl Abyssは最近、『紅の砂漠』の第3四半期アップデート予定とDLC（ダウンロードコンテンツ）制作についても案内しています。

『黒い砂漠』のグローバル運営で培った経験をもとに、発売後も継続的なアップデートとパッチ対応を行い、コンテンツ改善や利便性向上を進めています。

また、自社ゲームエンジン「BlackSpace Engine」を基盤に、作品全体の品質と没入感の向上にも引き続き取り組んでいます。

■ Pearl Abyss代表コメント

Pearl Abyss代表 許鎭榮 (ホ・ジニョン)は、

「『紅の砂漠』は新規IPでありながら、グローバル市場でこのような意味のある成果を収めることができました。世界中のプレイヤーの皆さまに心より感謝申し上げます」

とコメントしました。

さらに、「これからも、より楽しく、より良い体験をお届けできるよう、Pearl Abyssは新たな挑戦を続けてまいります」と今後の方針を述べました。

■ 発売情報

『紅の砂漠』は、2026年3月20日（日本時間）に、

PCおよびコンソール向けに全世界同時発売しました。

対応プラットフォーム

PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Apple Mac、Epic Games Store

》 関連リンク：

・『紅の砂漠』公式サイト：http://crimsondesert.pearlabyss.com

・『紅の砂漠』日本公式X：https://twitter.com/CrimsonDesertJP

・『紅の砂漠』公式YouTube：https://www.youtube.com/CrimsonDesert/

【Pearl Abyss（パールアビス）について】

Pearl Abyssは、MMORPG『黒い砂漠』、オープンワールドアクションアドベンチャー『紅の砂漠』で知られるゲーム開発会社です。現在、モバイル、PCオンライン、コンソールなど多様なプラットフォームでサービスを展開しています。自社開発の次世代ゲームエンジンを強みに、高品質なゲーム体験の実現に取り組んでおり、現在は『ドケビ（DokeV）』、『PLAN 8』などの新作開発を進めています。

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