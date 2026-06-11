フットウェアブランド「SHAKA」から今年も販路限定のスペシャルモデルとして「歩く」をテーマに構造からすべてをアップデートする新型タイプ「WALCORE VB」がデビュー

株式会社 ブルームーンカンパニー

フットウェアブランド「シャカ」より、「歩く」を追求し、ハイブリッドに仕上げた新作モデル「WALCORE VB(ウォルコアVB)」が登場します。

“Walk + Core”を由来とするWALCOREの名称を冠した本作は、歩行を単なる移動ではなく、足元から身体の使い方をアップデートすることを提唱する一足として製作。

特徴は40年以上に渡り、足と向き合ってきた義肢装具士の知見を生かして開発された世界初のセンターシューレーシングシステム“V-lock system”を搭載。

足の中心から均等にフィットを生み出すことで、“点”ではなく“面”で包み込むような履き心地を実現しました。

わずか2秒で調整できるイージー仕様もポイントです。

さらに、アウトソールにはVibram社の“Rollingait system(R)”を採用。

独自の推進設計で体重移動を前へ導くことで、スムーズな歩行をサポート。

約5cm厚のソールからは想像できない軽量性も備え、ソフトなEVAと安定性を高めるラバーを組み合わせることで、 クッション性と安心感を両立しました。

アーバンアウトドアを謳う「シャカ」が都会的かつ機能性を追求したニューエイジな一足となります。

POINT.01

Vibram社の“Rollingait system(R)”による推進力と、“V-lock system”のフィット感を融合。

歩行時のストレスを軽減し、長時間でも抜群の履き心地を実現。

POINT.02

甲全体を覆うアッパーでアク ティビティな場面でも足元を ホールド。

ライフスタイルに寄り添うユーティリティ性の高い 着用感を提供します。

PRODUCT INFORMATION

WALCORE VB (ウォルコアVB)

Price: 26,400円

Color: BLACK, MOSS/TAUPE (全2色)

Size: 23.0 / 24.0 / 25.0 / 26.0 / 27.0 / 28.0cm (unisex)

Release: 2026年7月上旬発売

URL: https://shaka-jp.com/products/sk-378-walcore-vb

DETAILS

世界初のセンターシューレーシング “V-lock system”を搭載。

トゥ部分には人工皮革を採用し、アッパー全体はネオプレンで覆い、足馴染みの良い仕様でデザ イン。

EVAとラバーを組み合わせ、高いクッション性と安定性を両立。

“Rollingait system(R)”が重心移動をサポートし、スムーズな歩行を実現。

STORES

■SHAKA公式オンラインストア

https://shaka-jp.com

■GOOD DEAL 楽天

https://www.rakuten.co.jp/gooddealweb/

■GOOD DEAL ZOZO TOWN

https://zozo.jp/shop/gooddeal/

■emmi OFFICIAL ONLINE

https://emmi.jp/

※実店舗の展開に関しては直接お問い合わせください。

■USAGI ONLINE

https://usagi-online.com/

About SHAKA

SHAKAはファッションとアウトドアスタイルの融合に加え、トラベルシーンなどの長時間の歩行を足元からサポートします。未知の土地や、人との繋がりをつくる。そんな旅にご一緒出来たら、という想いを込めて。

「行こう。自由だ。」

スマートフォンを開けば、どんな情報も手に入る。世界中のどこだって、もう知らない場所はない。だから、行こう。そのすべてがその場、その時にしかない世界へ。どこへだって行ける自由を履いて。自分の目で見て、耳で聞き、空気と匂いを感じに。踏み出した先には想定外がいくつもあって。想像以上のことが待っている。

■OFFICIAL SITE：https://shaka-jp.com/

■Instagram：https://www.instagram.com/shaka_footwear/

■Twitter：https://twitter.com/shaka_footwear

■LINE：https://page.line.me/266zsnnr

■YouTube：https://www.youtube.com/@shaka_footwear





（株）ブルームーンカンパニー