【OWNDAYS｜オンデーズ】「夏の大感謝祭SALE」を開催！おしゃれと機能を両立する1本を最大50%OFFの特別価格で

OWNDAYS株式会社

メガネ・サングラスの製造販売を手掛ける株式会社オンデーズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：海山丈司）は、2026年6月11日（木）から2026年7月5日（日）までの期間、全国のOWNDAYS店舗およびオンラインストアにて、150種類以上の人気アイウェアが最大50%OFFとなる「夏の大感謝祭SALE」を開催いたします。





特設ページ：https://www.owndays.com/jp/ja/news/summersale(https://www.owndays.com/jp/ja/news/summersale)

夏の大感謝祭SALE

夏は、旅行や帰省、アウトドアなど、イベントが盛りだくさんの季節です。OWNDAYSでは、夏の思い出づくりや日々の生活をより快適にサポートする人気アイウェアを最大50%OFFの特別価格でご提供するセールを実施いたします。

店舗では、割引率が一目でわかるカラーシール（50%・30%・10% OFF）を対象商品に貼付。また、オンラインストアでも同時開催しており、ご自宅でもラインアップをじっくり見比べながらお好きなタイミングでお気に入りの1本をお選びいただけます。

＼OWNDAYSイチオシフレーム／

品番：AU2113A-5S カラー：C4 マットネイビー

品番：AU2113A-5S

カラー：C4 マットネイビー

通常価格：\13,800（税込）

→ 夏の大感謝祭セール 50％OFF：\6,900（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/AU2113A-5S?sku=8394

品番：GB2045G-5S カラー：C4 クリアグレー

品番：GB2045G-5S

カラー：C4 クリアグレー

通常価格：\11,800（税込）

→ 夏の大感謝祭セール 30％OFF：\8,260（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/GB2045G-5S?sku=8726

品番：GB1040B-3A カラー：C3 ゴールド

品番：GB1040B-3A

カラー：C3 ゴールド

通常価格：\11,800（税込）

→ 夏の大感謝祭セール 10％OFF：\10,620（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/GB1040B-3A?sku=7348

夏をもっと快適に、もっと自分らしく「おすすめのUVカットカラーレンズ3選」

旅行やアウトドア、海水浴など、屋外で過ごす時間が増える夏は、強い日差しや紫外線が気になる季節でもあります。そんな夏をもっと快適に、もっとおしゃれに楽しむために、OWNDAYSでは豊富な種類のカラーレンズを取り揃えています。お好みのフレームとレンズを自由に組み合わせて、ファッションに合ったオリジナルアイウェアをお作りいただけます。

UVカットカラーレンズを選ぶときのポイントは「レンズの色」

カラーレンズは、UVカットや眩しさの軽減といった機能面だけでなく、日常のファッションに彩りを添えるアイテムとしてもお使いいただけます。色味の選び方次第で、視界の快適さや目元の印象は大きく変わるため、ご自身の希望に合わせたカラーレンズを選ぶのがおすすめです。

UVカットカラーレンズを選ぶときのポイント

１.ブラウン系

青色系の光をカットし、眩しさを軽減しながら視界をクリアに保ちます。コントラストが高まるため、ゴルフやテニスなど屋外スポーツにも向いています。

２.グレー系

光を均一にカットするため、色の歪みが少なく自然な景色をそのままお楽しみいただけます。主張が強すぎないため顔立ちや服装を選ばず、幅広いシーンで使いやすい万能カラーです。

３.クリア系

裸眼に近い自然な視界を確保できるため、ナチュラルな印象に仕上がります。室内や夜間でも活躍するため、1本持っておくと重宝します。

４.ピンク系

肌を明るく華やかに見せてくれる効果があり、血色感をプラスしてくれるため、健康的な印象を創り出します。おしゃれなスタイリングのアクセントにもおすすめです。

色の好みや普段のコーディネートに合わせて選ぶことで、より気軽にカラーレンズを日常に取り入れることができます。

カラーレンズ一覧：

https://www.owndays.com/jp/ja/services/lens/color

OWNDAYSおすすめの組み合わせ

品番：AU2113A-5S カラー：C4 マットネイビー

品番：AU2113A-5S

カラー：C4 マットネイビー

通常価格：\13,800（税込）

→ 夏の大感謝祭セール 50％OFF：\6,900（税込）

カラーレンズ：CS-Smork（＋\4,000）を追加しても\10,900（税込）で作成可能！

品番：GB2045G-5S カラー：C4 クリアグレー

品番：GB2045G-5S

カラー：C4 クリアグレー

通常価格：\11,800（税込）

→ 夏の大感謝祭セール 30％OFF：\8,260（税込）

カラーレンズ：MB-Blue（＋\4,000）を追加しても\12,260（税込）で作成可能！

品番：GB1040B-3A カラー：C3 ゴールド

品番：GB1040B-3A

カラー：C3 ゴールド

通常価格：\11,800（税込）

→ 夏の大感謝祭セール 10％OFF：\10,620（税込）

カラーレンズ：B-G02（＋\4,000）を追加しても\14,620（税込）で作成可能！

「夏の大感謝祭SALE」概要

名称： 夏の大感謝祭SALE

期間： 2026年6月11日（木）～7月5日（日）

内容：対象フレームが10% / 30% / 50% OFF

場所： 全国のOWNDAYS店舗・オンラインストア

特設サイト：https://www.owndays.com/jp/ja/news/summersale

※OWNDAYS安心アフターサービスについては、見え方保証・レンズ種類変更保証・メンテナンス・サービスのみ対象です。その他の保証は対象外です。

※対象商品がなくなり次第終了です。

※他の割引との併用はできません。

※オプションレンズ・コラボ商品・レンズ交換・雑貨・修理等は対象外です。

※本キャンペーンは予告なく変更・終了させていただく場合がございます。

OWNDAYS（オンデーズ）について

OWN "your" DAYS

OWNDAYSは、日本、シンガポール、台湾など全世界13カ国・地域で約640店舗を展開しているアイウェアブランド。ただ見えるだけではなくその先のお客様の生活に寄り添い、それぞれの日々を豊かにするメガネをお届けするという志を持ち、日本から世界へ新しい需要の開拓とより良いサービスの提供を続けてまいります。

https://www.owndays.com/jp/ja

商品に関するお問い合わせ

OWNDAYSお客様窓口：

TEL 0120-900-298

OWNDAYS メガネ

https://www.owndays.com/jp/ja/eyeglasses

OWNDAYS サングラス

https://www.owndays.com/jp/ja/sunglasses

OWNDAYSコンタクト

https://www.owndays.com/jp/ja/contact-lenses