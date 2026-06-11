Maktar「サッカーワールドカップ2026応援キャンペーン」開催！スマホバックアップ製品が最大40%OFF、優勝国予想でAmazonギフト券10,000円分が当たるチャンスも！

Maktar 株式会社

スマートフォン周辺機器の開発・製造・販売を行うMaktar（本社：台湾）は、4年に一度のサッカーの大イベントを皆様と一緒に盛り上げるべく、『サッカーワールドカップ2026・応援キャンペーン』を、2026年6月11日（木）12:00から7月9日（木）18:00までの期間限定で開催いたします。

あなたのスマホ「容量不足」になっていませんか？

お出かけやイベントが多い夏はスマホで写真や動画を撮る機会が多く、スマホの“容量不足”問題に悩まされる方も多いのではないでしょうか？Maktarは夏が来る前にその問題を解決するべく、累計販売台数100万台を突破した自動バックアップデバイス「Qubiiシリーズ」や、挿すだけで容量拡張ができる「Piconizer 4」を特別価格でご提供するキャンペーンを企画いたしました。さらに、ワールドカップをより熱く楽しんでいただくため、優勝国を予想して豪華賞品が手に入る購入者限定イベントも同時開催いたします。

Maktar『サッカーワールドカップ2026・応援キャンペーン』

期間： 2026年6月11日（木）12:00 ～ 7月9日（木）18:00

店舗： Maktar公式オンラインストア ▶️こちら(https://jp.maktar.com)

・ Qubiiシリーズ/Piconizer 4が最大40%OFF

・公式オンラインストア限定セットが25%OFF

・優勝国予想的中の先着5名様に「Amazonギフト券 10,000円分」プレゼント

Qubii・Piconizerが大特価！

Qubiiシリーズ：最大40%OFF！Piconizer 4 (128GB/256GB)： 15%OFF！

【公式オンラインストア限定セット】が25%OFF、最大約6,000円引き！

・Qubii Duo(TypeC)＋CCLケーブル＋20Wチャージャー：14,940円 → 11,205円（-3735円）

・Qubii Duo（USBタイプC）+USB-C Type+CCLケーブルセット＋20Wチャージャー + 128GB microSD カード：19,940円 → 14,955円 (-4985円）

・Qubii Power＋CCLケーブル +128GB microSDカード：24,780円 → 18,585円（-6195円）

ワールドカップ優勝国予想的中の方、Amazonギフト券 10,000円分プレゼント！

【応募方法】

・セール期間中にMaktar公式サイトにてお買い物のうえ、「サッカーワールドカップ2026 優勝国予想応募フォーム」へご回答ください。

・応募フォームのリンクは、ご注文後に届く「注文確認メール」に記載されています。メール内のリンクよりご回答をお願いいたします。

・応募の注意事項に関してはMaktar公式サイトをご確認ください。



🔹LINEアカウント登録でお得！

Maktar公式LINEアカウントをご登録いただくと、500円OFFクーポンをプレゼントいたします。

【Maktarについて】

2014年台湾で創立、AppleのMFi認証を取得したスマートフォン周辺機器の開発、デザイン、製造に注力しているグローバルなコンシューマー・エレクトロニクス企業です。ブランド理念は「暮らしに溶け込むテクノロジー」。直感的に使えるデザインと、複雑な操作を簡略化するインターフェイスによって、テクノロジーが苦手な人でも簡単に使えて不便を解決できる、そんな製品の開発に注力しています。

公式サイト： https://jp.maktar.com