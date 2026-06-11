【経営者・役員向け】『「AIを使えている！」と思っていた経営者がClaudeで1週間の仕事を15分に変えた方法』をテーマとしたセミナーを7/2に開催！

株式会社ラフール

株式会社ラフール（本社：東京都中央区、代表取締役社長：結木啓太、以下ラフール）は、株式会社ENロジカル（本社：京都府京都市、代表取締役CEO：廣瀬哲人、以下ENロジカル）と共同で、2026年7月2日（木）、経営者・役員向けのセミナー「正直、Claudeが気になっている… 『AIを使えている』と思っていた経営者が、Claudeで1週間の仕事を15分に変えた方法」を開催いたします。

「ChatGPTもGeminiも、毎日使っている。自分はAIを使えているほうだ」そう思っている経営者の方へ。本セミナーは、AIの専門家による解説の場ではありません。ラフール代表・結木自身が、かつて「自分は使いこなせている」と思っていた状態から、「Claude」で自分の仕事のなにが変わったのかを、同じ立場の経営者として、正直にお話しする時間です。

詳細を見る・申込をする :https://survey.lafool.jp/seminar/ai0001/

■ 「AIは使えている」その実感の、ひとつ先へ

生成AIは、いまや多くの経営者の日常に入り込みました。一方で、その使い方の多くは、ある段階で止まっています。

帝国データバンクが2026年3月に実施した調査（有効回答1万312社）によれば、企業が生成AIに用いている用途は「文章の作成・要約・校正」が45.1%でトップ、次いで「情報収集」が21.8%。多くの企業で、生成AIは"文章を整える・調べものをする"相談相手として使われている一方、「意思決定の支援」や「業務そのものを任せる」活用は、まだ少数にとどまっています。

（出典：帝国データバンク「生成AIに関する企業の動向調査（2026年3月）」 https://www.tdb.co.jp/report/economic/20260514-genai/）

しかし、潮目は変わりつつあります。米調査会社ガートナーは、2026年までに企業向けアプリケーションの40%が、特定業務に特化したAIエージェントを搭載するようになると予測しています（2025年時点は5%未満）。生成AIは「相談相手」から、「業務を任せる相棒（エージェント）」へと、その役割を移しはじめています。

（出典：Gartner プレスリリース（2025年8月）：https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-08-26-gartner-predicts-40-percent-of-enterprise-apps-will-feature-task-specific-ai-agents-by-2026-up-from-less-than-5-percent-in-2025）

問題は、この移行に「気づいて動ける経営者」と、「使えているつもりで、相談相手として使う段階で止まっている経営者」の間に、差が開きはじめていることです。多くの企業で生成AIは"文章を整える・調べる"道具として日常に根づいた一方、その先の「自分の仕事そのものを任せる」使い方は、まだこれからという段階にあります。自社のAI活用を、経営者自身がどう一歩進めるかが問われる局面に来ています。

■ 「自分も、同じだった」AIの専門家ではなく、同じ経営者が語る

本セミナーの登壇者は、「AIを教える専門家」ではありません。

ラフール代表・結木は、ChatGPTやGeminiを朝の情報整理や壁打ちに使い、「自分はそれなりに使いこなせている」と思っていた一人の経営者でした。その結木が、Claudeを業務に組み込んだことで何が変わったのか。

「相談相手として使うAI」と「自分の代わりに仕事を動かすAI」は、まったく別の話だった

その実感を、飾らない自身の言葉でお話しします。

そして、技術の側からこれを支えるのが、株式会社ENロジカル 代表取締役CEO・廣瀬哲人氏です。廣瀬氏は「AIを教える」のではなく、経営者の課題を聞き、実際に動く仕組みをつくる立場から、中小企業へのAIエージェント導入・実装支援を数多く手がけてきました。「自分にもできるかもしれない」と思えるための、具体的な道筋を提示します。

詳細を見る・申込をする :https://survey.lafool.jp/seminar/ai0001/

■ こんな方にこそ、お越しいただきたい

■ 本セミナーで得られる、3つのこと

- ChatGPT・Geminiは契約済みで、日常的に使っている経営者・役員の方- 「Claude」は名前だけは知っているが、まだ自分では触れていない方- ゼロから自分で設定するのは、正直、時間が惜しいと感じている方- AIを"頼れる相手"として、もう一歩先に進めたい方- 「自分はAIを使えている」と思いつつ、内心「本当にこれで十分か？」と感じている方１. 「自分も同じだった」同じ立場の経営者の、正直な転換点

ChatGPT・Geminiで止まっていた経営者が、Claudeに出会って何を感じ、何を変えたのか。専門家の理論ではなく、結木自身が経験した"転換点"を、包み隠さずお話しします。「自分と同じだ」から始まる、一経営者のリアルなストーリーです。

２. 「1週間が15分に」効率化の変化を、アウトプットの流れで体感

「以前は部下に頼んで1週間かかっていたものが、自分の頭の中をそのままAIに渡したら、ほぼ理想形で返ってきた」。結木自身がそう実感した瞬間を、会議の論点整理、競合の調査、議事録からの次アクション抽出といった具体的な業務シーンで再現します。操作の細かな手順ではなく、"何がどう変わるのか"という結果の流れをご覧いただきます。

３. 「自分にもできるかも」中小企業のリアルな実装事例

「やってみたいが、設定は難しそう」。その不安に、ENロジカル廣瀬氏が答えます。AIを一から自分で覚えようとするのではなく、経営者の課題に合わせて"実際に動く仕組み"をつくるという選択肢があること。中小企業での実装事例をもとに、「うちの場合はどこから始められるか」のヒントをお持ち帰りいただけます。

■ セミナー概要

詳細を見る・申込をする :https://survey.lafool.jp/seminar/ai0001/[表: https://prtimes.jp/data/corp/42113/table/345_1_e77b3d04c6e83d18b13c4a41ae65c931.jpg?v=202606110452 ]

■ 登壇者プロフィール

株式会社ラフール代表取締役社長

結木 啓太

宮城県仙台市出身。営業支援会社などを経て、2011年、株式会社ラフールを設立し、代表取締役社長に就任。累計導入社数2,200社を超える組織改善ツール「ラフールサーベイ」、採用適性検査「テキカク」を開発・運営。組織と人材のビッグデータを活用し、企業の人的資本／ウェルビーイング経営支援を行う。

1981年 宮城県仙台市生まれ 2011年 当社設立 代表取締役社長に就任(現在) 2019年 組織改善ツール『ラフールサーベイ』を提供開始。サービスローンチ約４年で有料導入企業数累計1,700社を突破 2023年 ミライ適性検査『テキカク』を提供開始 2025年 一般社団法人「心の健康投資推進コンソーシアム」理事就任

正直、最初は私もChatGPT・Geminiで「使えてるほうだろう」と思っていました。そのとき、Claudeで何が変わったのか。1時間、お話しさせてください。

株式会社ENロジカル代表取締役CEO

廣瀬 哲人 氏

長崎県出身。京都大学大学院医学研究科に在学中、株式会社ENロジカルを創業。受験コーチングサービスを立ち上げ、わずか1年で事業売却を果たす。その後はWEBマーケティング支援業へと軸足を移し、生成AIを活用したマーケティング支援に注力してきた。

現在は法人向けの生成AI研修講座を主宰。受講者は累計10,000人を超え、自ら手がけた研修動画は延べ5,000回・10,000時間以上にわたって活用されている。支援先は中小企業から大手企業、医療法人、自治体まで広がり、業種・規模を問わずAI活用の現場に伴走している。

■ なぜ、ラフールが「経営者のAI活用」を語るのか

「すべてのはたらくをウェルビーイングに」をビジョンに掲げるラフールにとって、経営者がAIによって意思決定や業務のスピードを取り戻すことは、はたらく時間の質そのものを高める取り組みです。AIを使いこなせる企業とそうでない企業の差が広がるいま、ラフールは自社の実体験を起点に、中小企業の経営者がAI活用の次の一歩を踏み出すための機会を提供してまいります。

経営判断のスピードを変えた経営者が、 その打ち手をそのまま話す60分。

ご参加をお待ちしています。

詳細を見る・申込をする :https://survey.lafool.jp/seminar/ai0001/

■ ラフールについて

「すべてのはたらくをウェルビーイングに」をビジョンに掲げるラフールは、メンタルデータテック(R)事業のリーディングカンパニーとして、累計2,300社超の企業に組織サーベイ「ラフールサーベイ」を提供してきました。近年では、採用適性検査「テキカク」管理職支援ソリューション「ラフールマネジメント」などのプロダクトや人事コンサルティング・ソリューションなどの提供を行い、企業の人的資本経営・ウェルビーイング経営を支援を通じた「組織成果の向上」へとその役割を拡大しています。

社名：株式会社ラフール

本社所在地：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-9-5 日進ビル7階

設立：2011年11月30日

代表者：代表取締役社長 結木啓太 事業内容：メンタルデータテック(R)事業（ラフールサーベイの開発・運営）、採用支援事業（テキカクの開発・運営）、保育園事業

URL：https://corp.lafool.co.jp/

ラフールサーベイについて（https://survey.lafool.jp/(https://survey.lafool.jp/)）

ラフールサーベイは、従業員と組織の状態を多角的に調査し、表面的な結果だけでなく、課題の根底にある"要因"まで可視化する組織改善ツールです。要因を正しく把握することで、最適な施策の立案と改善サイクルの実行が可能になり、離職防止・エンゲージメント向上につながります。累計導入社数は2,300社を超え、人的資本経営やウェルビーイング経営の実現を推進し、企業価値向上を支援します。

テキカクについて（https://tekikaku.lafool.jp/(https://tekikaku.lafool.jp/)）

企業の組織文化とのマッチ度から、採用候補者の定着率・活躍度がわかる適性検査ツールです。採用ミスマッチや早期離職、低パフォーマンスを防ぎ、目指す組織に "必要な人材" かを可視化し、組織力向上に貢献するサービスです。企業で働く社員と採用候補者の双方が、ウェルビーイングに働けるかのマッチ度を算出し、人材不足、早期離職の課題を解決し、人的資本経営の実現を支援します。

ラフールマネジメントについて（https://corp.lafool.co.jp/service/lafool-management/）

マネージャーとメンバーの「認識ギャップ」を可視化し、感覚頼りの指導から脱却するマネジメント支援ソリューション。 客観的データとAI活用、伴走支援により管理職の行動変容を促し、自律人材の育成と組織の集団効力感を最大化します。