エステサロン選びの決め手は「価格」が最多！約8割が選んだサロンに満足している結果に

株式会社NEXER

■エステサロンの利用目的、探し方、重視ポイントについてリアルな声を調査

ひと口にエステといっても、その目的は人によってさまざまです。

肌をきれいにしたい人もいれば、ムダ毛の悩みを解消したい人、日々の疲れを癒やしたい人もいます。

では、実際にエステサロンを利用した方々は、どのようなきっかけで足を運び、どんな基準でサロンを選んでいるのでしょうか。

ということで今回は業務用美容機器の株式会社フォレストシンフォニーと共同で、事前調査で「エステサロンを利用したことがある」と回答した女性50名を対象に「エステサロンの選び方」についてのアンケートをおこないました。



※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと業務用美容機器の株式会社フォレストシンフォニーによる調査」である旨の記載

・業務用美容機器の株式会社フォレストシンフォニー（https://www.forestsymphony.jp/）へのリンク設置

「エステサロンの選び方に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年4月7日 ～ 4月13日

調査対象者：事前調査で「エステサロンを利用したことがある」と回答した女性

有効回答：50サンプル

質問内容：

質問1：エステサロンを利用した目的は何ですか？（複数回答可）

質問2：エステサロンをどのように探しましたか？

質問3：その理由を教えてください。

質問4：サロンを選ぶ際にもっとも重視したポイントは何ですか？

質問5：その理由を教えてください。

質問6：実際に通ってみて、サロン選びに満足していますか？

質問7：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。





■60.0％が「美肌・フェイシャルケア」目的でエステサロンを利用したと回答

まず、エステサロンを利用した目的について聞いてみました。

最も多かったのは「美肌・フェイシャルケア」で60.0％でした。

次いで「脱毛」が44.0％、「痩身・ボディメイク」が32.0％、「リラクゼーション」が22.0％という結果になりました。

やはり肌の悩みをきっかけにサロンを訪れる方が多いようです。

一方で、脱毛やボディメイクなど見た目に関わる施術も根強い人気があることがわかります。

また、日々の疲れを癒やす場としてエステサロンが選ばれていることもあるようです。

■34.0％が「知人の紹介」でエステサロンを探したと回答

続いて、エステサロンをどのように探したかを聞いてみました。

最も多かったのは「知人の紹介」で34.0％でした。

次いで「比較サイト・予約サイト」が18.0％、「Google検索」が12.0％と続きました。

実際に通った人の声を、信頼できる情報として重視している方が多いことがうかがえます。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「知人の紹介」と回答した方

・信頼できるから。（20代・女性）

・友達がエステやってたから。（30代・女性）

・友達の紹介が一番安心感あり、ハードルも低く感じたから。（40代・女性）

「比較サイト・予約サイト」と回答した方

・普段から使ってる。（30代・女性）

・メニューや口コミの確認から予約までできるから。（30代・女性）

・色んなお店やサービス、料金を比較できるから。（50代・女性）

「Google検索」と回答した方

・肌荒れがひどくなった。（30代・女性）

・わかりやすいから。（40代・女性）

・情報が比較しやすいから。（30代・女性）

知人の紹介を選んだ方からは「安心感」というキーワードが多く聞かれました。

エステサロンは身体に直接触れるサービスだからこそ、信頼できる人の実体験に基づいた情報が重視されるのでしょう。

比較サイトを利用した方は、複数のサロンを見比べたうえで納得のいく選択をしたいという意識が感じられます。Google検索を利用した方は、手軽に情報を比較できる点を評価しているようです。



■26.0％が、サロン選びで最も重視するポイントは「価格」と回答

続いて、サロンを選ぶ際にもっとも重視したポイントについて聞いてみました。

最も多かったのは「価格」で26.0％でした。

次いで「立地・通いやすさ」が22.0％、「口コミ・評判」が16.0％と続きました。

エステサロンは継続して通うことが多いため、価格は重要な判断基準だといえます。

どれほど魅力を感じるサロンでも、予算に合わなければ通い続けるのは難しいでしょう。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。



「価格」と回答した方

・価格が安かった。（20代・女性）

・安いのがいい。（30代・女性）

・高いと通えない。（40代・女性）

「立地・通いやすさ」と回答した方

・通いやすさは重要。（30代・女性）

・遠いと通うのがめんどくさくなるから。（40代・女性）

・車運転できないから立地は必須。（40代・女性）

「口コミ・評判」と回答した方

・いいサービスを受けるため。（30代・女性）

・評判がよくないと行きたくない。エステは信用が大事だと思うから。（30代・女性）

・やはり口コミはリアルなコメントが多いから。（40代・女性）

回答を見ると「無理なく通い続けられるか」という視点があることがわかります。

価格を重視する方は、継続したときの負担を気にしており、立地を挙げた方からも、通いやすさが大切だという切実な声が見られました。通いやすさは、継続のしやすさに直結する要素なのでしょう。

また、口コミや評判を重視する方からは、費用をかける以上、効果や信頼性をしっかり見極めたいという意識がうかがえます。



■80.0％が、サロン選びに「満足している」と回答

最後に、実際に通ってみてサロン選びに満足しているかどうかを聞いてみました。

「とても満足している」が24.0％、「やや満足している」が56.0％で、合わせて80.0％の方がサロン選びに満足しているという結果になりました。一方で、「やや不満」が14.0％、「とても不満」が6.0％と、約2割の方は何らかの不満を感じていることもわかりました。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

満足している理由

・効果があった。（20代・女性）

・紹介ってこともあり丁寧な接客だったし、聞いてたとおり効果も充分感じられた。（40代・女性）

・良くなったから。（30代・女性）

・アフターフォローもしっかりしていました。（40代・女性）

満足していない理由

・結局医療には敵わないから。（30代・女性）

・勧誘があるから。（40代・女性）

満足している方の声を見ると、事前にしっかり情報収集をしたうえでサロンを選んだことが満足感につながっているようです。とくに知人の紹介や口コミを活用した方は、期待と実際のサービスとのギャップが少なかったことがうかがえます。

不満を感じた方の理由としては、過度な勧誘や期待した効果が得られなかったという声がありました。



■まとめ

今回の調査では、エステサロンを利用する目的として「美肌・フェイシャルケア」が最も多く、サロン探しの方法では「知人の紹介」が最多でした。また、サロン選びで最も重視されていたのは「価格」で、無理なく通い続けられるかどうかが大切にされていることがわかります。

全体の約8割がサロン選びに満足している一方で、不満の声からは、勧誘や施術効果への不安も見えてきました。

エステサロンを選ぶ際は、信頼できる人の意見を参考にしながら、価格や立地だけでなく、口コミや技術力まで含めて比較することが、満足度の高いサロン選びにつながるでしょう。





＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと業務用美容機器の株式会社フォレストシンフォニーによる調査」である旨の記載

・業務用美容機器の株式会社フォレストシンフォニー（https://www.forestsymphony.jp/）へのリンク設置





【株式会社フォレストシンフォニーについて】

社名： 株式会社フォレストシンフォニー

所在地：〒542-0081 大阪市中央区南船場4-5-8 Raster on shinsaibashi 8F

代表取締役：西根 由紀

Tel：06-4708-8646

URL： https://www.forestsymphony.jp/

事業内容：全国10,000店舗以上のサロンとの取引実績を持つ美容機器・化粧品の卸販売会社。シミケア機器や業務用脱毛機器、業務用痩身機器の販売に加え、エステセミナーや講習会などの導入後のサポート体制が充実していることが特徴です。

「長く継続するサロン運営」をポリシーに全国各地への迅速な対応や、機器の使用方法だけでなく、集客やカウンセリングに関する相談にも対応しサロン運営を一気通貫でサポートしています。





【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作