【PDハウス】【太陽のプリズム】サンウェルズが運営する介護施設で開催される6月のイベント案内＜参加無料＞

株式会社サンウェルズ

株式会社サンウェルズ（本社:石川県金沢市、代表取締役社長:苗代 亮達、以下「当社」）は、パーキンソン病専門介護施設【PDハウス】、医療特化型介護施設【太陽のプリズム】において各種イベントを開催いたします。

イベントの詳細

■［PDハウス岡山辰巳］プレミアム見学会

施設内見学、パーキンソン病のミニ勉強会、リハビリ体験がセットになった特別な見学会です。

★「パーキンソン病専門施設」での具体的な生活をイメージできます。

★パーキンソン病への理解を深め、”自分（家族）に必要なケア”を知ることができます。

★施設利用、介護保険、リハビリ、生活についてなど、幅広いお悩みを専門家に直接相談できます。

【 6/13(土) １.10:00～ ２.14:00～ 】PDハウス岡山辰巳（岡山県岡山市北区辰巳11-103）

・概 要：1.PDハウスサービスのご紹介

2.パーキンソン病ミニ勉強会

3.施設内ご見学

4.リハビリ体験会（任意）

5.ご入居相談会・座談会（自由参加）

・参加対象：パーキンソン病患者様、ご家族様

・参加申込：１.下記リンクよりご予約

→https://sunwels.jp/pdh/event/p-2568/

２.施設にお電話でご予約

→086-363-1995

■［PDハウス板橋］ランチ付きPDハウス見学会

施設内見学、無料のランチ体験がセットになった特別な体験会です。

★施設内の見学と食事を体験することで、日々の暮らしをより具体的にイメージできます。

★食事の内容・味・雰囲気を知り入居後の不安を事前に解消できます。

★施設利用、介護保険、リハビリ、生活についてなど、個別のお悩みを専門家に直接相談できます。

【 6/13(土)､27(土) 11:00～12:30 】PDハウス板橋（東京都板橋区三園1丁目21番2号）

・概 要：1.PDハウスサービスのご紹介

2.施設内ご見学

3.管理栄養士監修ランチ実食

4.スタッフ相談会（希望者のみ）

・参加対象：パーキンソン病患者様､ご家族様､医療・介護従事者様

・参加申込：１.下記リンクよりご予約

→https://sunwels.jp/pdh/event/p-2592/

２.施設にお電話でご予約

→03-5967-1300

■［PDハウス秋吉／太陽のプリズム才覚寺・西荒屋］施設見学&リハビリ相談会

施設内見学に加え、専門特化のリハビリ体験が可能です。各回一組限定でじっくり相談いただけます。

★施設利用、介護保険、リハビリ、生活についてなど、個別のお悩みを専門家に直接相談できます。

★医療ニーズに応える「太陽のプリズム」とパーキンソン病専門「PDハウス」の比較検討が可能です。

【 6/20(土)､21(日) １.10:00～ ２.14:00～ 】PDハウス秋吉（富山県富山市秋吉130番地4）

【 6/26(金)､28(日) １.10:00～ ２.14:00～ 】太陽のプリズム才覚寺（富山県富山市才覚寺259番）

【 6/17(水)､27(土) １.10:00～ ２.14:00～ 】太陽のプリズム西荒屋（富山県富山市西荒屋990）

・概 要：1.サービスのご紹介

2.リハビリ、施設内ご見学

3.個別相談（希望者のみ）

・参加対象：施設入居ご検討中の方､ご家族様､医療・介護従事者様

・参加申込：１.下記リンクよりご予約

→https://sunwels.jp/pdh/event/p-2612/

２.施設にお電話でご予約

→秋 吉：076-425-6951

才覚寺：076-482-6543

西荒屋：076-482-5690

■［PDハウス小坂］リハビリ体験会＆施設見学

施設内見学に加え、専門特化のリハビリ体験が可能です。各回一組限定でじっくり相談いただけます。

★施設利用、介護保険、リハビリ、生活についてなど、個別のお悩みを専門家に直接相談できます。

【 6/18(木)､20(土)､25(木)､27(土) １.10:00～ ２.14:00～ 】PDハウス小坂（石川県金沢市小坂町北123-1）

・概 要：1.設備ご案内、施設内ご見学

2.リハビリ体験

3.スタッフ相談会（希望者のみ）

・参加対象：パーキンソン病患者様（関連疾患含む）､

ご家族様､ご関係者様

・参加申込：１.下記リンクよりご予約

→https://sunwels.jp/pdh/event/p-2596/

２.施設にお電話でご予約

→076-254-5825

■［PDハウス中野白鷺］PDハウス健康教室

「学び」と「実践」のイベントです。施設の利用を迷っている方、健康に気をつけたいが何から始めればよいか悩んでいる方、身体の不調を感じているが相談先に迷っている方等も大歓迎です。

★運動・身体ケアなど多角的な視点からアドバイスを受けられます。

★無理なく続けられる健康習慣のヒントを持ち帰ることができます。

★知識と実感、両方で健康への理解を深められます。

【 6/21(日) 14:00～15:00 】PDハウス中野白鷺（東京都中野区白鷺二丁目14番12号）

・概 要：・パーキンソン病についての基本的な知識を学習

・ご希望者には健康測定や生活アドバイスを実施

・お悩み座談会

・参加対象：パーキンソン病患者様､ご家族様､医療・介護従事者様

・参加申込：１.下記リンクよりご予約

→https://sunwels.jp/pdh/event/p-2519/

２.施設にお電話でご予約

→03-3310-1250

■［PDハウス八尾］パーキンソンミニ研修＆交流会

パーキンソン病に関するミニ講座・STのリハビリ体験・交流会のセットになった気軽な研修会です。

★パーキンソン病について、関心はあるけど学習機会がなかった方などにおすすめ。

★専門施設の違いや、パーキンソン病ケアのヒントなど、スタッフに直接お尋ね頂けます。

★コーヒーを飲みながら、気軽な気持ちでご参加いただけます。

【 6/24(水) 14:00～15:00 】PDハウス八尾（大阪府八尾市東本町4丁目2番8号）

・概 要：・講 座：パーキンソン病ケアへの取り組み

・実 技：言語聴覚士による発声・嚥下レク

・交流会：コーヒーを飲みながら交流会

・参加対象：パーキンソン病患者様､ご家族様､医療・介護従事者様

・参加申込：１.下記リンクよりご予約

→https://sunwels.jp/pdh/event/p-2916/

２.施設にお電話でご予約

→072-990-3383

■［PDハウス鳳／初芝］プレミアム見学会

施設内見学、パーキンソン病のミニ勉強会、リハビリ体験がセットになった特別な見学会です。

★「パーキンソン病専門施設」での具体的な生活をイメージできます。

★パーキンソン病への理解を深め、”自分（家族）に必要なケア”を知ることができます。

★施設利用、介護保険、リハビリ、生活についてなど、幅広いお悩みを専門家に直接相談できます。

【 6/27(土) １.10:00～ ２.14:00～ 】PDハウス鳳（大阪府堺市西区鳳北町七丁117番地）

【 6/28(日) １.10:00～ ２.14:00～ 】PDハウス初芝（大阪府堺市東区日置荘西町4丁2番1号）

・概 要：1.PDハウスサービスのご紹介

2.パーキンソン病ミニ勉強会

3.施設内ご見学

4.リハビリ体験会（任意）

5.ご入居相談会・座談会（自由参加）

・参加対象：パーキンソン病患者様、ご家族様

・参加申込：１.下記リンクよりご予約

→https://sunwels.jp/pdh/event/p-2602/

２.施設にお電話でご予約

→鳳 ：072-242-6727

初芝：072-289-8314

■［オンラインセミナー］PDハウス主催「パーキンソン病勉強会」

ご自宅でどなたでも実践していただけるリハビリ方法や、生活動作を支える在宅ケアグッズの活用法について、理学療法士が実例を交えながらわかりやすくご紹介します。

★無料でご参加いただける、パーキンソン病にまつわる講演会です。

★パソコンやスマートフォンからどなたでもご参加いただけます。

★講師による質疑応答の時間があります。

【 6/17(水)､26(金) 16:00～17:00 】オンライン配信（Zoom）※講演の内容は両日同じです

・講師：光吉未来也（PDハウス関東エリア地域連携責任者）

・視聴方法：https://hluoo.hp.peraichi.com

上記リンクより申込後、登録完了メールに記載されて

いるURLにアクセスしてご視聴ください

＜こんな方にお勧めです＞

！パーキンソン病について学習している方

！パーキンソン病のケアについて知りたい方

！気軽に・コストを掛けず学びを深めたい方

！パーキンソン病勉強会に参加したことがある方

※日程が合わない方、またその他ご相談等ございましたら、各施設へお気軽にお電話ください。

PDハウスとは

「PDハウス」は、パーキンソン病専門の介護施設です。

パーキンソン病（Parkinson’s disease:PD）は、脳内のドパミン減少により運動機能がゆっくり低下する神経疾患です。国の指定難病に認定されており現在、根本的な治癒（完治）は難しいですが、薬物治療とリハビリテーションを組み合わせることで、症状を抑え進行を遅らせられると言われております。PDハウスでは、入居対象者をパーキンソン病(関連疾患含む)に限定し、利用者様一人ひとりに合わせた専門医監修のリハビリプログラムの提供、神経内科専門の医師による訪問診療、24時間体制の訪問看護を備え、「パーキンソン病だからできない」ではなく「パーキンソン病でもできる」を実現する為に、運動機能の維持・改善を目指しております。

●ーーーパーキンソン病お役立ちメディアーーー●

病気の知識やリハビリ動画、入居者様の事例などをご紹介しています。

▷PDハウスオンライン：https://sunwels.jp/pdh/online/

●ーーー資料請求・見学予約・ご相談窓口ーーー●

PDハウスは、全国に56施設開設中(2026年3月末時点)です。

資料請求、見学予約、ご相談は随時受け付けておりますのでお気軽にお問合せください。

▷WEBフォーム：https://sunwels.jp/pdh/form/

▷お電話：0120-540-367（受付時間：9:00～17:00 ※日曜・年末年始は除く）

サンウェルズについて

サンウェルズは、パーキンソン病専門介護施設「PDハウス」をはじめ、医療・介護の専門性を融合したサービスを展開しています。ご利用者様一人ひとりの状態や生活に寄り添いながら、専門的ケア、リハビリテーション、看護、介護の連携を通じて、その人らしい暮らしを支えることを目指しています。

今後も当社は、専門性の高いケアの提供、職員の育成、経営基盤の強化を通じて、医療・介護の分野における新たな価値創造に取り組んでまいります。

＜会社概要＞

会社名：株式会社サンウェルズ

金沢本社：石川県金沢市⼆宮町15番13号

東京本社：東京都港区浜松町2丁目10-6 PMO浜松町III 9F

代表者：代表取締役社長 苗代 亮達

設立：2006年9月

公式サイト：https://sunwels.jp