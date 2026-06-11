【無料体験会6/19開始】千鳥町駅徒歩2分に「ZEAL BOXING STUDIO 千鳥町店」が7月3日グランドオープン！

株式会社ZEAL

「日常にないワクワクを」をコンセプトに掲げる株式会社ZEAL（本社：東京都渋谷区、代表取締役：渡會雄一）は、2026年7月3日（金）、東京都大田区千鳥にボクシングフィットネススタジオ「ZEAL BOXING STUDIO 千鳥町店」をグランドオープンいたします。

オープンに先立ち、6月19日（金）より先行無料体験会を開始いたします。

実際に施設の雰囲気やレッスン内容を体験していただくことで、安心してフィットネスを始めていただける機会となっています。

人気ボクシングフィットネスが大田区に初上陸！

千鳥町駅から徒歩2分に「ZEAL BOXING STUDIO 千鳥町店」がオープン

東急池上線「千鳥町駅」から徒歩2分という好立地に位置する千鳥エリアは、落ち着いた住宅街が広がり、ファミリー層や仕事とプライベートを両立させる働く世代が多く暮らす、大田区を代表する生活拠点の一つです。

本スタジオは、日々の生活圏内で「本格的な運動」と「リフレッシュ」を両立させたいというニーズに応えるため、マンツーマンのパーソナル指導と、少人数制のセミパーソナル指導を中心としたプログラムを提供します。

駅から至近の抜群のアクセスであるため、近隣住民の方々や通勤・通学のついでに立ち寄る方々へ、新しい健康習慣を提案します。

★初心者でも安心のパーソナル＆セミパーソナル形式（お子様連れも大歓迎！）

「初めてのボクシングだけど大丈夫？」という方にも安心のサポート体制を整えています。

ZEAL独自の研修を受けたトレーナーが、一人ひとりのレベルや目的に合わせて丁寧にサポート。プロの視点によるパーソナル指導から、仲間と切磋琢磨できるセミパーソナルまで、一人ひとりのレベルに合わせたトレーニングが可能です。

また、お子様とのご来店も大歓迎！子育てに忙しいパパ・ママも、周囲に気兼ねなく安心してご自身のトレーニングに集中していただけます。

★駅近アクセスと通いやすさ

千鳥町駅から徒歩2分という圧倒的な利便性。

平日は夜22時まで営業しているため、忙しい働く世代の方でも、一日の終わりのリフレッシュとして無理なく継続いただけます。

また、お買い物前後や週末の充実した時間のスタートとしても、日常の動線上で気軽に本格ボクシングを楽しめます。

千鳥町店 オープンの背景（オーナーコメント）

ついに大田区へ初上陸となるZEAL千鳥町店がオープンいたします。

この素晴らしい地域で、皆様の新しい健康習慣をサポートできる機会をいただき、心からワクワクしています。

私たちのスタジオは、皆様の「はじめやすさ」と「続けやすさ」を何よりも大切にしています。

大型ジムのように広い館内を移動する煩わしさは一切なく、扉を開ければすぐにトレーナーと1対1、あるいは少人数で集中してトレーニングが始められるコンパクトな設計です。

駅から徒歩2分という抜群のアクセスと、隙間時間にサクッと予約できる手軽さで、驚くほど毎日の生活習慣にスムーズに溶け込みます。

「本格的なジムは気後れしてしまう」「ボクシングなんてできるか不安」という方にこそ、私たちのパーソナル指導を体験していただきたいです。

うまくできなくても、体力がなくても大丈夫です。独自の研修を積んだトレーナーが、地域の皆様の健やかで前向きな毎日に寄り添い、基礎から丁寧にサポートいたします。

当スタジオは少人数制のため、小さなお子様とご一緒のご来店も大歓迎です。

「自分のための時間」を諦めず、ぜひ親子で一緒にリフレッシュしに来てください。

千鳥町という地域に根差し、近隣にお住まいのファミリー層から働く世代の皆様まで、誰もが「ここに来れば元気になれる」と思える場所をつくってまいります。

皆様のご来店を、トレーナー一同心よりお待ちしております。

【先着30名様限定】グランドオープン記念キャンペーン詳細

【キャンペーン期間】 2026年6月19日（金）～2026年8月3日（月）

【キャンペーン特典】

体験料無料： 通常5,500円の体験料が、6月19日（金）～７月１日の期間は0円！

（※グランドオープン後は当日入会の方のみ体験料無料となります）

入会金無料： 体験当日に入会を決められた方は、入会金が無料となります。

月会費永久10％オフ： 期間中のご入会で、月会費が永久に10％割引価格となります。

※期間内にWEBまたはお電話にてお問い合わせ・詳細を確認いただいた方が対象となります。

https://zeal-b.com/lp/allpage/?v=(https://zeal-b.com/lp/allpage/?v=chidoricho)chidoricho(https://zeal-b.com/lp/allpage/?v=chidoricho)

■ 施設概要

店舗名： ZEAL BOXING STUDIO 千鳥町店

所在地： 〒146-0083 東京都大田区千鳥1丁目25-9 ヴィクトワール1階

アクセス： 東急池上線「千鳥町駅」徒歩2分

体験会開始日： 2026/06/19（金）

オープン日： 2026/07/03（金）

定休日： 月曜、木曜

営業時間： 平日 10:00-22:00、土日 9:00-20:00

設備等： シャワー室なし、専用駐車場・駐輪場なし（※近隣にコインパーキングがございます。ご利用の際は各自ご判断をお願いいたします）

株式会社ZEALについて

代表取締役：渡會雄一

URL：https://zeal-b.com/

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目13－6 恵比寿ISビル9号棟5階

「日常にないワクワクを」をコンセプトに、フィットネス×エンターテインメント×ビューティーの融合を目指した新感覚フィットネスを全国に展開中です。