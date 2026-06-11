FRUIT OF THE LOOM×FREAK’S STOREのコラボレーションアイテムに、新型のシアーシャツが登場。対象アイテムを含む2点のご購入で、限定ぷくぷくシールを1枚プレゼント！

株式会社デイトナ・インターナショナル

大人気FRUIT OF THE LOOM×FREAK’S STOREのコラボレーションアイテムに、新型のシアーシャツが登場。第一弾で好評のフード付きシャツがシアー素材に代わり、夏にも着やすい一枚に。

またコラボレーションアイテムのご購入で、いまトレンドのぷくぷくシールをプレゼント！

別注 シアー ストライプ フードシャツ \6,996(税込)

オフホワイト/レモンイエロー/ブルー

合繊シアー素材を使用した、春夏らしい軽やかなフード付きシャツ。

フードまわりと裾のドローコードを絞ることで、お好みのシルエットにアレンジ可能。

別注 シアー ストライプ 半袖シャツ \6,996(税込)

オフホワイト/ピンク/ブルー

ベーシックなシルエットながら、胸元のブランドのワンポイント刺繍がさりげないアクセントに。

ややゆったりとしたサイズ感で、1枚着としてはもちろん、羽織りとしてもラフに着こなせるシルエット。

SPECIAL NOVELTY

FRUIT OF THE LOOM×FREAK’S STOREコラボレーションアイテムを含む2点のご購入で、限定ぷくぷくシールを1枚プレゼント！※なくなり次第終了

FRUIT OF THE LOOMのヴィンテージロゴと、FREAK’S STOREのショッパーをモチーフにデザイン。

日程：

展開は12日(金)-14日(日)を予定しております。

※最新情報については店舗スタッフまでお問合せください。

展開店舗：

FREAK’S STOREメンズ店舗(FREAK’S STORE梅田ルクアメンズ/FREAK’S STORE MEN'S＋ANDY FREAK’S STORE)除く全店舗にて展開。

※オンラインストアでご購入いただいた方は対象外となります。

FRUIT OF THE LOOM / フルーツオブザルーム

160年以上の歴史を持つ世界有数のベーシックアパレル/アンダーウェアメーカーで現在アメリカ・ケンタッキー州に本拠地を置き、米国のアンダーウェア、プリント用Ｔシャツ市場ではTOPブランドとしての地位を確立しています。古くからアメリカ人のライフスタイルに溶け込み、この果実のロゴを知らないアメリカ人はいないと言われており、国内でもプリントＴシャツのボディやアンダーウェアのブランドとして広く知れ渡っています。またＴシャツやアンダーウェア以外にもアメリカを感じる商品を幅広く展開し続けています。

FREAK'S STORE/フリークス ストア

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。