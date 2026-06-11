食品ロスを自分ごと化し、持続可能な社会の実現に向けてできることを考える教材をキユーピー株式会社と共同開発

株式会社ARROWS

株式会社ARROWSは、キユーピー株式会社と、児童が食品ロス問題を身近な問題としてとらえ、主体的に行動できるようになることを目指す教材を共同開発し、2026年6月11日より全国の小学校への提供を開始しました。

◆開発背景と授業のねらい

持続可能な食料生産や食育の指導において、現場の先生方からは「食品ロス問題を身近に感じて、自分ごと化できる教材があるとよい」「給食や食育などを通して食品ロスの話題に触れる機会は多いが、知識と実践の間に大きなギャップがある」といったお声が寄せられていました。

本教材では、クイズや動画を通して食品ロスの現状や削減に向けた企業の取り組みを学び、児童自らが食品ロス削減に向けた「チャレンジ」を考えて発表します。

授業を受けた児童が「一人ひとりの小さな工夫の積み重ねが食品ロス削減につながる」ことを理解し、豊かな食生活や地球環境を守るために自分に何ができるかを考え、行動できるようになることをねらいとしています。

◆教材概要

■教材名称：食品ロス・ゼロチャレンジ大作戦！

■授業時間：1コマ（45分） 完結

■推奨学年：小学校（5年生）

■推奨科目・単元：社会・これからの食料生産とわたしたち

■実施費用：無料

■教材内容：授業スライド・動画・ワークシート・授業進行台本・授業概要資料・保護者向けおたより

「(https://arrowsinc.com/business/sensei-yononakagaku/)SENSEI よのなか学」について(https://arrowsinc.com/business/sensei-yononakagaku/)

教科書にはない「世の中に接続された学びの機会」を子どもたちに届けるため、全国の学校の先生向けに無料で提供する、完全オリジナルの学校授業用教材パッケージ。日本や世界をリードする企業と連携し、最新の知見を子どもたちに必要な学びに変換。11万人の先生を基盤にもつARROWSだからこそできる先生へのニーズ調査をもとに制作・提供。

最新事例：https://arrowsinc.com/information/

株式会社ARROWS について(https://arrowsinc.com/)

「世界的課題に取り組む、知性の体現者であり続ける。」というミッションのもと、ビジョン「先生から、教育を変えていく。」を掲げ、現在は教育変革事業に注力。先生・子どもファーストの思想にこだわったビジネス展開により、持続可能でインパクトのあるアプローチを続けている。

2013年から全国の先生が情報共有できる国内最大のオンラインプラットフォーム「SENSEI ノート」を開発・運営。2017年から「SENSEI よのなか学」を開始。

● 会社名 | 株式会社ARROWS（ARROWS Inc.）

● 所在地 | 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷FORT TOWER 10F

● 代表取締役社長 | 浅谷 治希

● 設立年月 | 2013年2月

● 事業内容 | 学校教育変革事業