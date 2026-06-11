【手書き文化を未来へつなぐ】カードやレターの魅力を発信する「ホールマーク アンバサダー」第四期メンバーを募集

株式会社日本ホールマーク

株式会社日本ホールマーク（本社・東京都港区芝）は、年数回発売されるホールマーク製品をいち早くお試しいただき、その魅力や活用アイデアを私たちとともにオンラインで発信してくださる「ホールマーク アンバサダー」第四期メンバーを2026年6月11日（木）より募集いたします。

アンバサダープログラム実施の背景

近年、SNSやデジタルコミュニケーションの普及を背景に、手紙やカードを書く機会は減少しています。一方で、手書きならではのあたたかみや価値が再評価されています。

ホールマークが目指すのは、「想いを伝える文化」を未来へつなぐこと。本プログラムを通じて生活者視点での魅力発信や新たな活用シーンの創出を目指しています。

アンバサダーの皆さまには、日常の中で生まれる「誰かに贈りたい」「こんなことを書きたい」といった想いや、そのきっかけとなるシーンを発信いただきたいと考えています。ユーザーならではの視点から、新たな価値を共に創り上げていくことを期待しています。

昨年から実施した第三期プログラムでは8名の方に活動いただきました。誰かに想いを届ける時間や、カードやレターを選ぶひとときの楽しさを、ぜひ一緒に広げてみませんか。

投稿例

※画像は第三期アンバサダーの投稿からお借りしたものです

こんな方大歓迎！

- ホールマーク製品を普段から愛用している- 文房具や紙ものが好き- グリーティングカードやお手紙を書くのが好き- 日常の中で自然に商品を取り入れた発信ができる- ご自身ならではの得意な表現（写真、動画など）がある

ホールマーク アンバサダー募集詳細はこちら：

https://hallmark.jp/blogs/news/ambassador2026

プログラム概要

【活動期間】

2026年7月～2027年7月

募集要項

【活動内容】- 年数回発売される日本ホールマークの製品（グリーティングカード、レター類、ステーショナリー等）を1ヵ月または2ヵ月に一度、ご自宅へお送りします。- 月1回以上、お手持ちのSNSアカウントに写真または動画で商品の魅力や活用アイデアをご紹介ください。※使用シーンの提案（例：書く・贈る・飾る・手帳デコなど）や、さまざまな切り口で商品の良さを伝える投稿を歓迎します！※投稿の際には、タイアップ投稿設定（Instagramの場合）および「PR」表記をお願いしています。- お送りする製品に関するアンケートへの回答をお願いするご場合がございます。- 公式SNSやウェブサイトのコンテンツ、販促物を作成する際の参考として、ご協力をお願いする場合がございます。【特典】- 日本ホールマークの新商品や人気商品をお届けします。- 日本ホールマーク公式オンラインストア（ https://hallmark.jp ）でご利用可能な割引クーポンをプレゼント！- 公式SNSやウェブサイトであなたの投稿をご紹介します。- 商品の発売前にお試しいただく形でご協力をお願いする場合があります。※発売前商品の取り扱いおよび投稿公開に関するルールにご同意いただいた方に限ります- そのほか、商品に関するご意見を伺う機会や、日本ホールマーク本社ショールーム見学など、特別な体験も現在企画中！【募集期間】

2026年6月11日（木）10:00～2026年6月22日（月）23:59

応募多数の場合は弊社にて選考させていただきます。

【募集人数】

最大10名

【応募条件】- 上記「プログラム概要」内の「活動内容」に合意のうえご対応可能な方- XまたはInstagramのSNSアカウントをお持ちで、日常的に運用されている方（非公開アカウントは対象外）- 月1回以上の継続的な投稿を行える方- 国内にお住まいの満18歳以上の方- 日本語の読み書きが可能な方。英語やその他外国語は必須ではありません- 必要に応じて弊社担当とDMおよびメールにてご対応可能な方- 他社様の商品を非難・批判しない方- 日本ホールマーク公式オンラインストアに会員登録いただける方- 広報活動や販促活動にご協力いただける方

※弊社ウェブサイトやSNS、販促物などで投稿を紹介させていただく場合がございます

※現在、他社文具メーカー様のアンバサダー活動をされている方でも問題ございません。その場合、他社様側も兼任に問題がないかはお手数ですがご自身でご確認をお願いいたします

※普段から素敵な投稿をされている方にこちらからお声がけさせていただく場合もございます

【応募方法】

日本ホールマーク公式SNSアカウントをフォロー、または公式YouTubeチャンネルをご登録のうえ、応募フォームよりご応募ください。

▼公式SNSアカウント

X：@Hallmark_Japan(https://x.com/Hallmark_Japan)

Instagram：@hallmark_japan(https://www.instagram.com/hallmark_japan/)

▼公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@hallmark_japan

▼ご応募はこちらから

応募フォーム :https://forms.cloud.microsoft/r/KbWb70PAGy【発表】

2026年6月26日（金）までに、対象SNSのダイレクトメールまたはEメールにてご連絡いたします。

【注意事項】

・オークションやフリーマーケットへの出品、転売目当てでの応募と判明した場合、また他者アカウントからの写真転載が発覚した場合、商品の提供および以降のアンバサダー活動依頼を即刻停止させていただきます。

・一回目の商品提供後2ヵ月以上投稿がなくご連絡がつかない場合、それ以降の商品の提供および以降のアンバサダー活動依頼を停止させていただきます。

・本施策の応募およびアンバサダー活動にかかる通信費は応募者のご負担となります。

・当選の権利は第三者への譲渡や現金とのお引き換えはできません。

・抽選結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。予めご了承ください。

・アンバサダープログラムでご提供する商品の変更や返品には応じかねます。

・当選連絡のメール・DM記載の返信締切日までに返信がない場合、当選を無効とさせていただきますので、予めご了承ください。

・アンバサダープログラムは予告なく内容変更する場合がございます。

・本プログラムは X / Instagram / Facebook / YouTube が運営・提供・協賛するものではございません。

・X / Instagram 及び関連するアプリケーションの動作環境により生じるいかなる損害についても、当社は一切責任を負いませんので予めご了承ください。

・応募に際しお客様より入力いただいた個人情報は、本施策の抽選、および当選者の方との間で施策と活動に関する諸連絡に利用させていただきます。弊社のプライバシーポリシーはこちら(https://hallmark.jp/policies/privacy-policy)

【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】

株式会社日本ホールマーク 広報担当

Email：nh_pr@hallmark.com

■日本ホールマークについて

ホールマーク（Hallmark Cards, Inc.／本社：米国ミズーリ州カンザスシティ）は、世界100カ国以上で愛されるアメリカのグリーティングカードのブランドです。

創業1910年、米国において100年以上の歴史を誇るホールマークは、「喜びを分かち合い、思いやりでつながり、大切な瞬間を称え合う」という世界共通のブランドミッションを掲げ、グリーティングカードをはじめとするグリーティング関連商品をデザイン・企画開発、販売しています。

ホールマーク商品はオンラインストアでもご購入いただけます。アメリカ・ホールマーク社の商品も好評発売中！

［公式オンラインストア］https://hallmark.jp

［楽天市場店］https://www.rakuten.co.jp/nihon-hallmark/

［X］https://twitter.com/Hallmark_Japan

［Instagram］ https://www.instagram.com/hallmark_japan/

［Facebook］https://www.facebook.com/hallmarkjapan/

［YouTube］ https://www.youtube.com/@hallmark_japan