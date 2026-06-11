【1社紹介で最大75万円！】保険代理店向け「社長の分身」パートナー制度を開始

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、保険代理店向けの提携制度として、

経営者向け支援サービス「社長の分身」のパートナー制度を開始しました。

本制度では、保険代理店が顧問先企業や経営者へ経営支援サービスを紹介できる仕組みを提供します。

これにより、顧問先の課題解決を支援すると同時に、

保険代理店の付加価値向上や新たな収益機会の創出につながるビジネスモデルの構築を目指します。

https://lumission.world/jp/

■保険代理店に寄せられる「経営の悩み」

保険代理店には、生命保険・損害保険・リスクマネジメントに関する相談に加えて、経営者から事業成長や組織運営に関する相談が寄せられるケースが増えています。

例えば

売上は伸びているが利益が残らない

採用しても人が定着しない

社長依存から抜け出せない

将来の事業承継に不安がある

理想の会社像が整理できていない

といった経営相談です。

しかし保険代理店の専門領域は「保険提案・リスクマネジメント支援」であり、営業設計や組織構築、利益改善まで踏み込んだ支援を提供することが難しい場合もあります。

その結果

顧問先の相談に対して十分な支援ができない

保険提案が経営改善に結びつかない

一時的な関係で終わってしまう

といった課題を感じている代理店も少なくありません。

今回のパートナー制度は、この課題を解決するために設計されました。

■保険代理店の付加価値を高める新しい支援モデル

保険業界では近年

保険商品の差別化が難しい

手数料依存型の収益構造

経営者からの総合相談ニーズ増加

などにより、単なる保険提案を超えた価値提供が求められています。

そこでルミッションでは、保険提案に加え、経営支援を組み合わせることで、保険代理店の付加価値を高める新しいモデルを提案しています。

顧問先の経営課題に関与することで

経営判断の整理

利益体質改善

組織づくり支援

継続的な関係構築

新たな収益機会の創出

につながる可能性があります。

■5方良し経営という考え方

当社では、

●会社良し

●従業員良し

●顧客良し

●世間良し

●次世代良し

という「5方良し経営」を経営思想の中心に置いています。

これは一部の企業だけが利益を得るのではなく、

関係するすべての人がWin-Winになる経営を目指す考え方です。

企業・従業員・顧客・世間・次世代の5つが良くなることで、

企業は持続的に成長すると考えています。

今回のパートナー制度も、この5方良し経営の考え方を基盤として設計されています。

■単発業務から継続的関係へ

多くの保険代理店では

●生命保険提案

●損害保険提案

●リスクマネジメント支援

が中心となるビジネスモデルが一般的です。

しかしこの構造では

●顧客との関係が商品更新中心になりやすい

●経営課題まで踏み込みにくい

●継続的な収益につながりにくい

という問題が生まれます。

■顧客と長く関係を築くビジネス

当社では、

1つのサービスを販売するのではなく、顧客の経営そのものに長く関わるビジネス

を構築することを目指しています。

そのためには

●保険代理店

●税理士事務所

●社労士事務所

●金融機関

●経営コンサル会社

など、専門企業同士がパートナーとして連携することが重要になります。

この仕組みでは

●顧客は保険と経営を一体で支援を受けられる

●パートナー企業は専門性を最大化できる

●長期的な関係が構築される

というWin-Winの関係が生まれます。

■保険代理店とのパートナー活用例

保険代理店では、顧問先から次のような相談を受けることがあります。

利益を改善したい

社長依存から脱却したい

採用や組織の課題を解決したい

将来の事業承継に備えたい

こうした相談に対して「社長の分身」を紹介することで、

顧問先の経営課題解決をサポートすることが可能になります。

この仕組みにより

経営改善支援

組織改善支援

顧客満足度の向上

といった新しい価値が生まれます。

■保険代理店が導入するメリット

本パートナー制度により、以下のメリットが期待できます。

顧客満足度の向上

保険提案だけでなく経営課題にも対応可能



継続的な関係構築

経営支援により長期的な関係を構築



新たな収益機会の創出

既存顧客を活かした新しい収益モデル



代理店の差別化

保険×経営支援ができるポジション確立

■全国の保険代理店と経営支援ネットワークを構築

日本には約400万社の企業が存在しますが、

多くの中小企業では保険と経営を一体で支援できるパートナーが不足しています。

ルミッションでは保険代理店と連携しながら、

リスクマネジメントと経営支援を統合した支援ネットワークの構築を目指しています。

今回のパートナー制度は、その第一歩となる取り組みです。

■パートナー制度概要

対象：保険代理店

内容：顧問先企業・経営者への経営支援サービス紹介

報酬額：1社あたり年間最大75万円お支払い

※詳しくはお問い合わせください。

■お問い合わせ

パートナー制度の詳細希望の方は下記フォームよりご連絡ください。。

https://lumission.world/jp/contact/

お問い合わせ内容に

「保険代理店パートナー制度について」

とご記載ください。

■ 会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：経営コンサルティング・企業成長支援・5方良し経営の普及

公式サイト：https://lumission.world/jp/