アリナミン製薬グループの【ゆうか】だからこそ 最高峰オールインワンジェルが完成！ 「茶澄　薬用リンクルプレミアムジェル」 6月 11日に本格発売スタート！

株式会社ゆうか

株式会社ゆうか(本社：福岡県大野城市)は、お茶のスキンケアブランド「茶澄(ちゃすみ)／chasumi」から、「茶澄 薬用 リンクルプレミアムジェル」を2026年6月11日に発売いたします。

茶澄 薬用 リンクルプレミアムジェル

効果にこだわった上質な手応え

もうずっと何年も前から、濃く大きく存在感を増すばかりのシワとシミ。

「あの日の肌に戻れたら」と願っても時計の針は決して過去には戻りません。

そんな深く思い悩む大人の肌のため、ゆうか史上最高峰のオールインワンは誕生しました。

これまでなかった新しい独自製法で抽出した「生茶エキス※1」と「高カテキン茶エキス※1」に加え

さらにシワにもシミにも肌荒れにも効くトリプル有効成分※2の力を結集。

年齢を重ねた肌にこそふさわしいプレミアムな体感を。

このとろける心地よいジェルにどうぞ、ご期待ください。

※1 茶エキス（整肌成分） ※2 有効成分：ナイアシンアミド、トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム

茶澄 薬用 リンクルプレミアムジェル

50ｇ 8,200円（税込）

商品詳細はこちらから

https://www.yuuka.co.jp/lp/product/wrinkle-gel.html

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通話料無料：0120-48-4364

（受付時間 午前9：00～午後9：00）

茶澄 薬用 リンクルプレミアムジェル

シミ・シワ対策オールインワン ー1つで8役ー

(1)シワ改善クリーム

(2)集中化粧水

(3)美白美容液

(4)美白クリーム

(5)マスク

(6)カーミングクリーム

(7)デコルテクリーム

(8)ナイトクリーム

茶澄 薬用 リンクルプレミアムジェル

たった1つで上質な肌を叶える秘密

＜Point1＞

ゆうか独自のW茶エキス配合※「生茶エキス」×「高カテキン茶エキス」

カテキンを高濃度で抽出した「高カテキン茶エキス」はもちろん、みずみずしい生の茶葉から抽出した「生茶エキス」を新配合。

鹿児島県産の無農薬有機栽培茶の魅力を余すことなく引き出したWの茶エキスで、素肌美を効果的にバックアップします。

※茶エキス(整肌成分)

「高カテキン茶エキス」×「生茶エキス」

＜Point2＞

うるおい3段階チャージで満足度が別格の高保湿

洗顔後の肌にこれ1つ塗るだけで「(1)肌をほぐし」「(2)うるおいを行き渡らせ」「(3)キープする」という段階的なうるおいケアがスピーディーに完了。

まるで丁寧に保湿ケアを積み重ねたような感動的なうるおいに包まれます。

うるおいラッピングヴェール

＜Point3＞

シワを改善し、シミを止め※、肌荒れまで阻止。3つの有効成分が効く

茶エキスとの相性を吟味し、シワには「ナイアシンアミド」、シミには「トラネキサム酸」、肌荒れには甘草由来の「グリチルリチン酸ジカリウム」を採用。

長年の悩みをこれ1つで一気にカバーできます。

※メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐお手入れのこと。

3つの有効成分

＜Point4＞

厳選した成分を贅沢に配合し極上の美をサポート

年齢肌※1にやさしく寄り添いながら、No.1ジェル以上のパワフルなうるおい効果を発揮するために、美容成分を厳選。

使うたびハリとうるおいに包まれる感覚に心まで満たされます。

・速攻型ビタミンC※2

・持続型ビタミンC※3

・ハイドロキープヒアルロン酸※4

・ユズセラミド

・ホホバ油

・オリーブ油

・ユリエキス

・メドウフォームオイル

・ラメラドロップ※5

※1 年齢を重ねた肌 ※2 ビタミンCリン酸Mg ※3 ビタミンCテトライソパルミテート ※4 加水分解ヒアルロン酸 ※5 ジラウロイルグルタミン酸リシンナトリウム液

美しさを引き出すゆうかの3ステップ

美しさを引き出すゆうかの3ステップ茶澄 薬用 ゆうか石鹸 60g茶澄 薬用 リンクルプレミアムジェル 50g （オールインワン）

＜商品に関するお問い合わせ先＞

株式会社ゆうか

所在地 ： 福岡県大野城市御笠川5-11-17

TEL ： 0120-64-4318

営業時間： 9：00～21：00(年末・年始を除く)

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