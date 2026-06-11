AIの調査を“ほっこり4コマ漫画”で紹介！コンビーズのメルマガに新コーナー

株式会社コンビーズ

株式会社コンビーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 祐一郎）は、自社メルマガ「こんびーず通信」にて、新コーナー「AIで4コマ漫画、つくってみた！」を2026年5月29日より開始した。

ホットケーキが「先に休憩してました」と言う、シュールで楽しい展開も

こんびーず通信では、「おしごと×表現」をテーマに、ブランディングについてのお役立ち情報や、仕事に活かせる考え方を分かりやすく届ける内容を発信している。

今回スタートした新コーナーでは、AIに関する調査や実験を、読者が気軽に楽しめる4コマ漫画形式で紹介。

毎回、同社の公式キャラクター「こんびーちゃん」が登場し、親しみやすく、ほっこりとした雰囲気でAIの活用や表現の可能性を届けていく。

第1回では、「お昼休憩中に、一口つまみ食いされているホットケーキを発見するこんびーちゃん」をテーマに、AIで生成した4コマ漫画を紹介した。

AIならではの少し不思議な仕上がりも含めて、読者に楽しんでもらえるコンテンツとして展開していく。

また本メルマガでは、ビジネスに役立つ情報だけでなく、コラムやエッセイなど気軽に楽しめる読みものも掲載。

学びながら楽しく読めるメルマガとして、幅広い読者に向けて発信している。

第1回目のタイトルもAIで制作している

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同社はユニークな発想を活かしたコンテンツ作りやマーケティング手法が特徴である。

会社情報

社名：株式会社コンビーズ / Combeez Inc.

所在地：〒150-6145 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア

代表取締役：山崎 祐一郎

設立：2002年

事業内容：メール配信ツール「コンビーズメール」「コンビーズメールプラス」「コンビーズメールライト」の販売