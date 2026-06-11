“漫画”×“音楽”×“動画”が融合した新感覚メディアミックスジェクト 【VOICE×DREAM PROJECT『放課後☆ミライノート！』】始動！

学校法人吉田学園

エンタテインメント業界のプロを育成するアミューズメントメディア総合学院（以下AMG）は、声優を目指す学生たちの“現実（リアル）”と“物語（フィクション）”が交差する、次世代メディアミックスプロジェクト【VOICE×DREAM PROJECT『放課後☆ミライノート！』】を始動します。

本作の最大の特徴は、「実際に声優業界を目指し、AMGで学ぶ現役学生及び卒業生」がメインキャストを務め、シナリオもリアルを追求した点。 華やかな表舞台の裏側にある、厳しいレッスン、オーディションへの不安、仲間との衝突、そして夢を掴み取る瞬間――。彼女たちが日々目の当たりにする、夢への「ひたむきな情熱」をそのままキャラクター・物語に投影。SNS での 4 コマ漫画を入り口に、アニメ、楽曲、MV、ボイスドラマと多角的に展開し、フィクションの枠を超えた「究極のリアリティ」を届けます。「声に想いを込めて、夢を形に！私たちのリアルは、夢を超えて加速する」＆「フィクションの向こう側へ、リアルが紬ぐ⻘春物語」 をキャッチコピーに４つのコンテンツにて 6 月 26 日より展開！

作品概要

「声に想いを込め、夢をカタチに。私たちのリアルは、夢を超えて加速する」＆「フィクションの向こう側へ、リアルが紬ぐ青春物語」 をキャッチコピーに４つのコンテンツにて展開します。

【4コマ漫画】

SNSを中心に、「学校あるある」を題材にした4コマ漫画を連載。学院での日常や、夢に向かって頑張る姿を親しみやすく描きます。

【ショートアニメ】

4コマ漫画のエピソードをもとに、AI技術も活用しながらショートアニメ化します。キャラクターたちの声や表情を通して、成長や関係性を描きます。

【楽曲＆MV】

有名クリエイター陣が手掛ける楽曲を通じ、キャラクターたちの葛藤や情熱を音楽と映像で表現します。彼女たちの「心の旅」をエモーショナルに可視化していきます。

【ボイスドラマ】

“声”だけで描く、繊細な心のドラマ 声優の武器である「声」に特化した映像作品。吐息や沈黙の間（ま）に至るまで、演技者としての魂を吹き込んだ物語体験を提供いたします。

ストーリー

「何者でもなかった私たちが、声で世界を変えるまで」

声優になるという同じ夢を胸に、アミューズメントメディア総合学院へ入学した 5 人の少女たち。

入学初日、主人公・一ノ瀬日陽は周囲の圧倒的な実力と情熱に打ちのめされ、自分が何者でもない現実を突きつけられる。演技、セリフ、発声、歌、ダンス--次々と課される厳しい課題の前に、彼女たちは何度も仲間と衝突し、不安を抱え、挫折を味わう。それでも互いを支え合い、小さな成功を積み重ねながら、確実に成長していく 5 人。授業、学校行事、そしてステージの上で、彼女たちは"本物の舞台"への憧れと覚悟を育んでいく。

夢を追う厳しさと輝き、⻘春の全てを懸けた挑戦が、今、幕を開ける。

キャスト＆スタッフ

一ノ瀬 日陽（いちのせ ひなた／18 歳）

CV︓陽野うた（所属︓俳協／AMG2026 年卒業）

出身地︓神奈川県

誕生日︓5月5日

⾎液型︓AB 型身長︓156cm

自分に自信が持てず、つい一歩引いてしまう控えめな性格。しかし、心の奥底には「声優になりたい」という誰よりも強く、純粋な情熱を秘めている。等身大の悩みや不安を抱えながらも、仲間との出会いを通じて一歩ずつ殻を破っていく彼女の姿は、夢を追うすべての人々の姿そのもの。

星宮 咲良（ほしみや さくら／18 歳）

CV︓關 奈々子（声優学科）

出身地︓東京都

誕生日︓7月7日

⾎液型︓A 型身長︓158cm

⾮常に真面目でストイックな性格の女の子。声優になるという強い意志を持って入学した、自他ともに認める「意識高い系」。人一倍のやる気が空回りしてしまい、周囲との温度差に密かに落ち込むこともしばしば。

九条 茜（くじょう あかね／18 歳）

CV︓千葉 遥（声優学科）

出身地︓東京都

誕生日︓2月2日

⾎液型︓B 型身長︓152cm

裕福な家庭で大切に育てられた、正真正銘のお嬢様。常に優雅で、同級生に対しても丁寧な敬語で接するが、その敬語はどこか個性的。おっとりとした天然な性格に見えるが、実はグループの中で一番の「怖いもの知らず」。

月城 りん（つきしろ りん／18 歳）

CV︓五十嵐 唯（声優学科）

出身地︓千葉県

誕生日︓11月11日

⾎液型︓A 型身長︓162cm

聡明で凛とした佇まいから、「クールなイケメン女子」として周囲が憧れる存在。しかしその素顔は、三姉妹の末っ子として可愛がられて育った、生粋の寂しがり屋。人前では「しっかり者の自分」を演じて背伸びをしているが、実は誰よりも涙もろく、感情が昂るとすぐに瞳が潤んでしまう。

花咲 虹瑚（はなさき にこ／18 歳）

CV︓岸 瑚雪（声優学科）

出身地︓神奈川県

誕生日︓8月8日

⾎液型︓O 型身長︓146cm

いつも笑顔を絶やさない、天真爛漫な元気っ子。

誰にでも物怖じせず話しかける圧倒的なコミュニケーション能力の持ち主で、グループの空気を一瞬で明るくする太陽のような存在。自分のこと以上に仲間を思いやるその姿勢は、まさにグループの精神的支柱。

プニ（学院の守り神[妖精]）

CV︓森 葵（声優学科）

アミューズメントメディア総合学院の⽚隅にひっそりと宿る本作のマスコットキャラクター。 霊的な存在であるため、物語の当初は感受性が豊かな（霊感のある）月城りんにしかその姿が見えなかった。しかし、少女たちが夢に向かって情熱を燃やし、絆を深めていくにつれて、一人、また一人と他のメンバーの前にも姿を現すようになる。

カピバラ先生

CV︓伊駒ゆりえ（所属︓81 プロデュース／AMG2020 年卒業）

アミューズメントメディア総合学院で教鞭を執る、少女たちの恩師。なぜかその容姿は愛くるしい「カピバラ」そのものだが、授業の内容は至って本格的。時にはプロの厳しさを叩き込む「愛のムチ」を振るい、 時には挫折しそうな生徒の心に寄り添う温かさを持つ。彼女たちが迷ったとき、常に進むべき道を示してくれる絶対的な道標。

【スタッフ】

キャラクターデザイン／4 コマ漫画︓ Woz（キャラクターデザイン学科卒）

ロゴデザイン︓アス（キャラクターデザイン学科卒）

シナリオ︓ 大西 雄仁

楽曲制作︓ POPHOLIC

キービジュアル︓ 株式会社アクアスター

アニメ／Music Video︓Master Class 株式会社・きらき合同会社

パイプラインプロデューサー 谷内田彰久

AI アニメ演出・絵コンテ 由利亜生季

AI アニメーション生成

監修 TERAMAKI編集 きらき合同会社

◆本プロジェクトが目指すもの◆

アミューズメントメディア総合学院（AMG）が掲げる理念「産学共同」のもと、在校生・卒業生がプロの現場をいち早く経験し、即戦力としてエンタテインメント業界へ⽻ばたくための架け橋となることを目指しています。本プロジェクトを通じて、私たちは単なる物語の提供にとどまらず、声優という職能の奥深さ、地道な努力の尊さ、そして同じ志を持つ仲間と夢を分かち合う喜びを、良質なコンテンツとして世に送り出します。

最大の見どころは、演じる彼女たち自身が今、まさに夢の途上にいるということです。 綺麗事だけではない、リアルな葛藤を抱えた彼女たちの「声」だからこそ、画面を越えて届く切実なリアリティがある。その熱量こそが、観る人の心に「夢を信じる力」を灯す。

それこそが、『放課後☆ミライノート！』にしか創り得ない、唯一無⼆の価値であると確信しています。

◆アミューズメントメディア総合学院とは◆

アミューズメントメディア総合学院（AMG）について 2 年間でエンタテインメント業界の第一線で活躍できる‟即戦力”の育成を目的に、業界のプロの手で 1994 年に設立された本学院は、2024 年で開校 30 周年を迎えました。 AMG の最大の特徴は、「制作現場こそ、最高の教育現場である。」という創立以来の教育理念を基に、「産学共同・現場実践教育」の実現のために一般に流通する商業コンテンツを制作する AMG グループの事業部で業界経験が積めること。 邦画制作、外国映画の吹替えスタジオ、ゲーム開発、小説・漫画の出版など、実際の制作現場に≪プロ≫として参加することで本物の【実力】を身につけ、就職やデビューへと導きます。

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画像 DL リンク：

https://drive.google.com/drive/folders/1zDV4zkz1iTT6FNlxlug3NfsW0oxESIAj?usp=sharing(https://drive.google.com/drive/folders/1zDV4zkz1iTT6FNlxlug3NfsW0oxESIAj?usp=sharing)



公式サイト：https://houkago-mirainote.com/(https://houkago-mirainote.com/)

公式YouTube：https://www.youtube.com/@houkago-mirainote.amgproject(https://www.youtube.com/@houkago-mirainote.amgproject)

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製作︓「放課後☆ミライノート！」製作委員会

【製作】AMG MUSIC TEL︓03-3400-2032 MAIL︓houkago.mirai-note@amg-music.jp