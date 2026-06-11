「サーキュラーエコノミーへ舵を切る世界・日本の動向と企業対応」と題して、公益財団法人東京財団 主席研究員 平沼 光氏によるセミナーを2026年7月21日(火)に開催!!

[セミナー詳細]

株式会社 新社会システム総合研究所

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26411

[SSKセミナー]

【中国レアアース規制が加速させる転換点】

サーキュラーエコノミーへ舵を切る世界・日本の動向と企業対応

～38兆円の宝の山をめぐる循環経済競争の現在地～

[講 師]

公益財団法人東京財団 主席研究員 平沼 光 氏

[日 時]

２０２６年７月２１日（火） 午後４時～６時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

中国によるレアアース輸出規制に象徴される資源ナショナリズムの高まり、気候変動対応として各国で加速するリサイクル原料の使用義務化、そしてサーキュラーエコノミー市場をめぐる国際的な獲得競争の激化--。これら三つの潮流が重なり合うなか、日本政府はこれまで以上に循環経済の構築へ舵を切ろうとしている。

世界と日本のこうした動きは、資源調達・製品設計・サプライチェーンに至るまで、企業活動の広い領域に影響を及ぼしつつある。では、実際に何が変わり、企業はどう備えるべきか。

本セミナーでは、去る3月31日に講師が赤澤経済産業大臣に対して直接提言を行った「国産資源戦略」をもとに、各国のサーキュラーエコノミー構築動向から日本の現状、そして考えられる企業への影響まで、現況と今後の動向を体系的に分析する。さらに、「38兆円 宝の山」と題した積極活用に向けた提言内容も詳説する。

１．サーキュラーエコノミーが求められる背景

２．各国のサーキュラーエコノミー構築動向

３．日本の状況

４．考えられる企業への影響

５．提言「３８兆円宝の山ー積極活用に向けて」

６．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

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【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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