【フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト】夏の京丹波を味わい尽くす一夜限りの美食イベント

積水ハウスホテルマネジメント株式会社※写真はイメージです

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト（所在地：大阪市北区大淀中、最高運営責任者：大嶋茂）は、京丹波のワイナリー「丹波ワイン」と共同でワイナリーディナーイベントを 2026年8月29日（土）に開催いたします。本企画はフェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波に当日ご宿泊の方限定のイベントです。

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクトでは、全国に宿泊特化型のホテルを29施設運営し、ホテルを拠点に「地域の知られざる魅力を渡り歩く旅」のスタイルを提唱しています。本プロジェクトはコンセプトに「未知なるニッポンをクエストしよう」を掲げ、地域ならではの体験や全国の知られざる魅力の発見をしていただくことを目的としています。京都府京丹波町の魅力を体感できる「丹波ワイン ワイナリーディナー」は2022年の実施より毎回好評いただいております。

2026年8月のテーマは

「京都の極上素材を堪能！！由良川が育てる和知の鮎と京鴨のペアリングコース」

清流・由良川が育む和知の天然鮎と、きめ細やかな脂の旨みが特徴のブランド鴨肉「京鴨(R)」を主役に据え、京丹波の夏を象徴する“川と山の恵み”をふんだんに取り入れた特別コースをご用意いたします。

料理は丹波ワインの選りすぐりのラインナップとともに提供され、地元ならではの素材とワインの絶妙なペアリングをお楽しみいただけます。

さらに本イベントでは、丹波ワインの魅力をより深くご体感いただけるワイナリーツアーも実施予定です。醸造工程やワイン造りのこだわりを学ぶ見学に加え、普段は立ち入る機会の少ない樽貯蔵庫でのテイスティング体験もご用意。ワインが静かに熟成される空間で味わう一杯は、この土地ならではの特別なひとときを演出し、ディナー体験をより一層豊かなものへと引き立てます。

■京丹波の恵みを味わう特別食材

＊和知の天然鮎

清流・由良川の豊かな自然環境で育った鮎は、香り高く繊細な味わいが魅力。夏を代表する京丹波の名産です。

＊京鴨(R)

山城農産が生産するブランドあい鴨。衛生的でストレスの少ない環境で育てられ、羽化から加工まで一貫管理されることで、旨味が凝縮された高品質な鴨肉です。

■ペアリングワイン

「京都丹波ソーヴィニヨン・ブラン 2024」 International Wine Challenge 2026にて銀賞を受賞したこのワインは、爽やかな柑橘やハーブの香りと、若々しく弾けるような酸味が特徴。鮎の繊細な旨みや香ばしさを引き立てます。また、日本では栽培例の少ない希少なソーヴィニヨン・ブランでありながら、温暖な気候がもたらすトロピカルでふくよかな味わいも魅力のひとつです。さらに本コースでは、この一本に加え、料理に合わせて丹波ワインが厳選したワインを合計4種ご用意。それぞれの一皿との調和を楽しみながら、京都ならではの奥深いマリアージュをご堪能いただけます。

12名限定の特別な体験となっておりますので、この機会にぜひご参加いただき、京丹波の自然と食、そしてワインの魅力が織りなす贅沢なひとときをお楽しみください。

＜イベント詳細＞

●開催日時：2026年8月29日（土）16:00～20:30

●開催場所：丹波ワイン

●価格：16,000 円（税込）／人 ペアリングワイン無し 12,000 円（税込）／人

●定員：12名 ※最小催行人数 6名

●特典：

フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波⇔丹波ワイン 往復送迎つき

※アルコールを摂取されない方による自家用車来場も可

●スケジュール

16:00 フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波 出発

16:15 丹波ワイン到着・受付

16:30 プレミアムワイナリーツアー（樽貯蔵庫でのデイスティング体験）

17:30 ディナースタート

19:45 ディナー終了・お買い物

20:15 丹波ワイン 出発

20:30 フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波 到着

●ご予約・お問い合わせ先

予約受付日：2026年6月15日（月）～2026年8月17日（月） 17:00

予約受付：フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波（0771-82-1311）

※ディナーイベントのご精算は丹波ワインレストランにてお願いいたします。

※ご宿泊代金とは別にお支払いが必要となります。

※中学生以上のお客様のご参加とさせていただきます。

（ペアリングワイン無し大人と同料金）

※8月17日以降のキャンセルはキャンセル料としてディナー代金全額を申し受けます。

株式会社 丹波ワイン

丹波ワインは1979年に創業者の黒井哲夫氏により、「京都の食文化に合うワインを創る」という熱い想いの元、開業。1984年以来、6年連続でモンドセレクション金賞を受賞するなど世界的にも評価の高いワイナリーです。ワインによって人々が幸福に近づいていく、その一端を担うことを使命とし、環境負荷を軽減しながらも、栽培や醸造においても常に創意工夫を行い、新しいことに挑戦し、和食との相性を突き詰めたワイン造りを目指しています。

所在地：〒622-0231 京都府船井郡京丹波町豊田鳥居野96

TEL：0771-82-2002

URL：https://www.tambawine.co.jp/

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト

＊公式WEBサイト：https://fairfield-michinoeki-japan.com/

＊公式インスタグラム：https://www.instagram.com/fairfieldmichinoeki/

＊公式フェイスブック：https://www.facebook.com/ff.michinoeki

＊公式ラインアカウント：@ffmichinoeki

＊ポッドキャスト「旅のセレンディピティ」WEBサイト：

https://www.sekisuihouse.co.jp/development_business/fairfield-tabisere/

＊愛犬旅インスタグラム：https://www.instagram.com/fairfield_dogquest/

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクトでは、本イベントのような地域食材と文化を掛け合わせた体験型コンテンツを、今後さらに発展・拡充してまいります。各地域に根差した生産者や事業者との連携をより一層強化し、その土地ならではの“食・文化・自然”を融合させたオリジナルイベントの継続的な開催を推進していきます。

また、季節ごとの旬の食材や地域固有のストーリーを活かすことで、訪れるたびに新たな発見がある滞在体験の創出を目指します。このような取り組みを通じて、地域の魅力をより深く体感いただける機会を提供してまいります。

さらに、地域の持続可能な観光振興への貢献を重要なテーマと位置づけ、地域コミュニティとのパートナーシップを強化しながら、訪れる人と地域の双方に価値をもたらす共創型のプロジェクトへと発展させていきます。

今後も本プロジェクトは、「未知なるニッポンをクエストしよう」というコンセプトのもと、宿泊を起点とした新たな旅のスタイルを提案し続け、国内外の旅行者に向けて日本各地の隠れた魅力を積極的に発信してまいります。

フェアフィールド・バイ・マリオットについて

フェアフィールド・バイ・マリオットは、マリオット・ファミリーの隠れ家「フェアフィールド・ファーム」の名を冠したユニークな伝統にインスパイアされ、信頼されるサービスと温かくフレンドリーなおもてなしを基本理念として設立されました。コンテンポラリーで気分を高揚させるデザインは、ご旅行中もお客様が日常を維持できるよう、無理のない体験をご提供します。落ち着いたシンプルさを感じさせるフェアフィールドは、上質なリビング、ワーキングエリア、スリーピングエリアを独立させた、考え抜かれたデザインのゲストルームとスイートをご用意しています。20の国と地域に1,300以上の施設を持つフェアフィールドは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラム、Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。このプログラムでは世界各地のブランドMarriott Bonvoy Momentsでの特別な体験、無料宿泊やエリートステータスの認定など、他にはない特典をご用意しています。プログラムへの無料登録や詳細については、marriottbonvoy.comをご覧ください。 詳細およびご予約は、Fairfield.marriott.comをご覧ください。