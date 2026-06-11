グローバルテック企業Mawari開発の新アーティスト「Yunai」が、総合エンタテインメント企業 エイベックスとエージェント契約を締結。デビュー曲「Blue Coffee Mug」の世界配信が決定。

株式会社Mawari

XR/3Dストリーミング技術を核とするグローバルテクノロジーカンパニー、株式会社Mawariは、本日2026年6月11日、シンガポール・マリーナベイサンズで開催中の国際カンファレンス「SuperAI 2026」のメインステージにて、自社が手がける新世代アーティスト「Yunai（ユナイ）」が総合エンタテインメント企業であるエイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社とエージェント契約を締結したことを発表しました。あわせて、Yunaiのデビュー曲『Blue Coffee Mug』を2026年7月1日（火）より、各種音楽配信サービスにて全世界に向けてリリースします。

SuperAI 2026 メインステージでの発表

本日の発表は、シンガポール・マリーナベイサンズで開催中の国際カンファレンス「SuperAI 2026」（2026年6月11日～12日）のメインステージにおける、Mawariのキーノートセッションにて行われました。同カンファレンスは、世界各国から最先端テクノロジー領域のリーダーが集結する国際的なビジネスカンファレンスであり、Mawariは本セッションにおいてYunaiプロジェクトの全容を発表しました。

エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社とのエージェント契約について

本契約に基づき、エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社は、『Blue Coffee Mug』をはじめとするYunai楽曲の各種音楽配信サービス（Apple Music、Spotify 等）への配信業務、ならびに日本国内におけるタイアップ営業・グッズ展開等のエージェント業務を担当します。MawariとYunai、エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社は、本契約を起点に、新たなエンターテインメントの形を共に模索してまいります。

アーティスト「Yunai」について

Yunaiは、Mawariが開発する次世代のバーチャル・アイデンティティを体現する新世代アーティストです。日本のカルチャーと海外のカルチャーを横断する感性を背景に、繊細な感情の機微を音楽として描き出します。デビュー曲『Blue Coffee Mug』は、何気ない日常のひとコマに宿る、言葉にしきれない感情を掬いとった一曲です。

デビュー曲『Blue Coffee Mug』

- タイトル：Blue Coffee Mug- アーティスト：Yunai- 配信開始日：2026年7月1日（火）- 配信形態：各種音楽配信サービス（Apple Music、Spotify 他）にて世界配信株式会社Mawariについて

2017年創業。XR/3Dストリーミング技術を核とする、日本発のグローバルテクノロジーカンパニー。3Dコンテンツ配信のための分散型ネットワーク、ならびに3D配信プラットフォーム「Arawa」を展開し、3Dインターネット時代の基盤構築を進めています。

本件に関するお問い合わせ

株式会社Mawari 担当：谷田部 Email：eventinfo@mawari.co.jp