やさしいビジネスラボ・キャリアブレイク研究所（むしょく大学）と提携。離職・休職中のリスキリングを支援！

株式会社やさしいビジネスラボ

「アカデミーの力を社会に」を掲げるオンライン経営学スクール「やさしいビジネススクール」（運営：株式会社やさしいビジネスラボ、以下「やさビ」）は、一般社団法人キャリアブレイク研究所（代表理事：北野貴大、以下「キャリアブレイク研究所」）が運営する登録者2,500名超えの キャリアブレイクコミュニティ「むしょく大学」との業務提携を開始いたしました。

本提携により、むしょく大学のコミュニティメンバーは、大学教員の経営学講義をはじめとする1,000以上の様々な講義を、無償で受講可能となります。

経済的な不安を感じやすい離職・休職期間中において、質の高い学びの機会（リスキリング・アンラーニング）と場を提供することで、キャリアブレイクに新しい意味を見つけることを目指します。



【提携の背景と目的】

キャリアブレイクとは「今まで中心的に活動してきたキャリアの役割を手放すことによって、新しいキャリアの役割に向けて自分と社会を見つめなおしている期間」と定義されます（石山・片岡・北野 2024 キャリアブレイク：手放すことは空白ではない（千倉書房））

たとえば、離職や休職、あるいはあえて職業を持たない期間として、このキャリアブレイクという言葉や、考え方が徐々に広まってきました。

しかし、キャリアブレイクの期間は半年から2年程度に及ぶことも多く（キャリアブレイク研究所調べ）、中には、社会との接点の減少や将来への不安、そして何より“学び”に投資する経済的コストが問題となるケースも少なくありません。

この課題を解決するために、あらゆる人に経営学の学びを届けることを追求するやさビと、キャリアブレイクを文化として広めるキャリアブレイク研究所は、手を取り合いました。

今回の提携を通じて、質の高い学びを習得しつつ、他者や社会とも繋がっていける、そんな場所を、キャリアブレイク中の方々へ提供いたします。



【具体的な提携内容】

1. むしょく大学メンバーへ「やさビ」の学修プラットフォームを完全開放

むしょく大学に登録しているコミュニティメンバーは、やさビが提供するMBA相当の1,000以上のオンデマンド講義、ライブ講義を自由に、無料で受講いただけます（※1on1面談などの一部サービスを除く）。

これにより、キャリアブレイク中の方々が経済的負担を気にすることなく、高度な専門知識を習得できる環境をご用意しています。

むしょく大学へのご登録はこちらから

https://mushoku-daigaku.studio.site/

2. 新講義「キャリアブレイク（仮題）」の開講

やさビのプラットフォームにおいて、キャリアブレイク研究所 代表理事の北野貴大氏による特別講義を開始予定です。

この講義では、社会、組織、個人と、さまざま視点からキャリアブレイクを捉えることで、その意味を考えるきっかけとしていただくものです。

経営、人事戦略、キャリアなどに活かしていただくことができます。

3. 学び×コミュニティによる就職・キャリア支援

経営学の知識の習得に加え、むしょく大学のコミュニティとやさビの受講者、そしてむしょく大学スタッフ、やさビ学修コンシェルジュのネットワークが融合しました。

孤独になることもあるキャリアブレイク期間を支え、その先の就職支援などの具体的サポートもふくめ、次のステップへの架け橋を作るサービスも計画しています。

【代表者メッセージ】

■一般社団法人キャリアブレイク研究所 代表理事 北野 貴大 氏

「経営学は、人生の転機にも活かせる」というメッセージに共鳴し、今回の連携が実現しました。キャリアブレイク中の方が、自分の人生を経営するヒントとして経営学に触れられる--そんな機会をともにつくれることを、嬉しく思っています。

■やさしいビジネススクール 学長 中川 功一

経済的な状況や現在の肩書きに関わらず、誰もが良質な学びを得られる社会を作りたい。

むしょく大学の皆さんが、やさビで学んだ知識とともに、新たな挑戦へと踏み出す一助になれたらうれしいです！



【法人概要】

■むしょく大学（一般社団法人キャリアブレイク研究所）について

所在地 ：兵庫県神戸市垂水区塩屋町4-10-11

代表者 ：北野貴大

事業内容 ：キャリアブレイクに関する研究、コンテンツ制作、企業研修など

公式サイト ：https://careerbreak-lab.com/

■やさしいビジネススクールについて

「アカデミーの力を社会に」をビジョンに掲げ、月額817円（※1）から学べる経営学オンラインスクールやさしいビジネススクールの運営、法人向けの人材育成・組織開発研修、出版事業等を展開しています。

（※1：年間プラン9,800円を一ヶ月換算した場合の金額）

所在地： 埼玉県上尾市大字南8-5

代表者： 代表取締役 中川功一

事業内容： オンラインスクール運営、人材育成研修、コンサルティングなど

公式サイト： https://yasabi.co.jp/



