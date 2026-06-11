株式会社エクシング、次世代の「企画職」発掘を目的とした1dayインターンシップを開催

株式会社Lirem

株式会社Lirem（本社：愛知県豊橋市、代表取締役：籔内 龍介、以下Lirem）は、USEN＆U-NEXT GROUPでカラオケを中心にエンターテインメント事業を展開する株式会社エクシング（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水谷 靖、以下エクシング社）と共に、2025年12月6日（土）に企画職を志望する学生を対象とした1dayワークショップを開催いたしました。

▍開催の背景と目的：履歴書では測れない「突破力」を見極める

従来の書類選考や面接では、応募者の本質的な「課題発見力」や「プロジェクト推進力」を見極めることが難しいという課題がありました。本プログラムでは、Lirem社が提供する「行動」「対話」「成果物」の多角的な評価軸を導入。実務に即したワークショップを通じ、学生ならではの自由な発想力を引き出しながら、企画職としての適性を可視化することを目的に実施されました。

▍プログラム内容：エクシング社のアセットを活用した新規事業立案

当日は、JOYSOUNDが持つ音楽データや店舗網、最新技術などのリソースを再定義し、次世代の「体験価値」を創造するワークショップを実施。最終プレゼンテーションでは、株式会社エクシングの専務取締役および各領域の統括部長が審査員として出席し、学生たちの事業アイデアに対してリアルなビジネス視点からのフィードバックが行われました。

【審査員によるコメント（抜粋）】

- 専務取締役 安井 正博 様「今回、初の企画職インターンシップとなりましたが、スタッフやLirem社の推進力、各部署のメンターのサポートにより、期待以上の手応えを感じられる内容となりました。学生の適性を見極める重要な場であるとともに、何より参加した学生が大半を楽しんで参加している姿を実感できたことが大きな収穫です。」- 企画・サービス領域統括部長 福西 智 様「1日でプレゼンまで漕ぎ着けるのは大変な経験だったと思いますが、企画の難しさを知った上で、なお面白いと感じて前向きにトライする学生との出会いは、より良い人材の採用に繋がる可能性を確信させてくれました。」- 事業推進領域統括部長 大森 宏 様「個々の特性を見極めるという点において、現場メンターの意見も含め非常に有意義な判断材料が得られました。就職活動中の皆様にとっても、当社への好印象を含め、非常に質の高い体験提供ができたと感じています。」▍本プログラムによる主な成果- 新規事業創出への貢献：学生視点による「新たなニーズ」の発見ワークショップ内で提案された4つの事業アイデアから、これまで見落とされていた若年層を中心とするリアルなニーズが新たに発見されました。これらの視点は、現在エクシング社が進めている新規事業開発において、重要な示唆を与えるデータとして活用されています。- 選考プロセスの高度化：データに基づく「ヒアリング精度」の向上Lirem社が提供する個別の詳細な評価レポートにより、学生一人ひとりの思考のクセやポテンシャルが明確になりました。このデータは、その後の二次面接におけるヒアリング項目の最適化に直接的に役立てられ、より精度の高いマッチングを実現する採用プロセスの構築に寄与しました。- 評価基準の確立による「企画職の原石」の特定独自の評価指標を用いることで、履歴書や短時間の面接では埋もれてしまいがちな「周囲を巻き込む推進力」や「フィードバックを即座に吸収する学習能力」を持つ学生との出会いを抄出することができました。▍今後の展望：学生の採用から事業開発まで、多角的なパートナーシップの強化へ

今回の「企画職」における成功モデルを起点とし、両社は今後、以下のような取り組みを通じてさらなるシナジーの創出を目指します。

対象職種の拡大とマッチング精度の追求

企画職のみならず、営業職で1dayワークショップの開催を予定しています。プログラムの設計段階からLiremが深く関与することで、各職種特有の「現場で求められる資質」を精密に定義し、企業と学生双方にとって、よりミスマッチのない高精度なマッチングを実現してまいります。

新規事業創出を加速させるアイデアの共創

採用活動の枠組みを超え、エクシング社の事業発展に直接寄与する「新規事業立案」のプロセスにおいても連携を強化します。学生の瑞々しい感性と、Liremの客観的な分析力を掛け合わせることで、エンターテインメントの枠を超えた社会課題解決や、新たな市場を切り拓く革新的なアイデアの創出に努めてまいります。

▍株式会社エクシングについて[表1: https://prtimes.jp/data/corp/160334/table/15_1_2962448dc096a699d8f0c5f81dfa88ff.jpg?v=202606110251 ]

▍株式会社Liremについて[表2: https://prtimes.jp/data/corp/160334/table/15_2_c955d9870ca82800dbf4704e937d5239.jpg?v=202606110251 ]▍お問い合わせ

担当：株式会社Lirem 篠原

TEL：090-2425-1015

E-mail：shinohara@lirem.co.jp