Final Aimが、「コンテンツ東京」に出展　―セミナー登壇も決定

株式会社 Final Aim株式会社Final Aim（本社：米国デラウェア州 ／ 代表取締役社長：朝倉雅文、以下 Final Aim）は、2026年6月17日(水)～6月19日(金)に東京ビッグサイトにて開催される「第19回 コンテンツ東京」に出展いたします。

Final Aimは、2019年12月に創業、2022年には米国本社を設立し、生成AIによる新たなデザイン開発や知的財産権の管理に対応したデザイン・知財管理プラットフォームを展開しています。

これまで、製造業をはじめとする多くのトップグローバル企業からお引き合いをいただき、安心・安全な生成AIの利活用を支援してまいりました。

デザイン・知財管理プラットフォーム「Final Design」

https://www.final-aim.com/jp/products/final-design-enterprise

今後は、デザイン・製造領域で培った知見を基盤に、広告・コンテンツ制作、ゲーム、アニメーション、映像などのクリエイティブ領域へ事業展開を加速し、企業とクリエイターが安心・安全に生成AIを活用できる環境の構築を目指します。

その一環として、このたび、日本最大級のコンテンツビジネス総合展「コンテンツ東京」へ出展することとなりました。

次世代のコンテンツビジネスを支える製品・サービスが一堂に集結する会場で、Final Aimの「今」と「これから」についてお伝えする予定です。

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

■ セミナー登壇のご案内

本イベント内の特別企画「ショート動画・ショートドラマPark」にて、Final Aim代表取締役社長・朝倉雅文が登壇します。どなたでも無料でご参加いただけますので、ぜひお立ち寄りください。

タイトル： 「生成AIを活用したクリエイティブ、その著作権は本当に守られていますか！？」

日時： 6月17日(水) 15:00～15:30

会場： 西1ホール 展示会場内 特設会場

■ コンテンツ東京について

「コンテンツ東京」は、IP・クリエイティブ・映像・広告・マーケティングなど、コンテンツビジネスに関わるあらゆるジャンルが集結する日本最大級のコンテンツビジネス総合展です。ライセンシングジャパン、クリエイターEXPO、映像・CG制作展、広告クリエイティブ・マーケティングEXPOなど8つの専門展から構成され、コンテンツ活用を推進するパートナーやソリューションとの出会いの場として、毎年多くのビジネスパーソンが来場します。

■ 開催概要

展示会名：第19回 コンテンツ東京 第15回 広告クリエイティブ・マーケティングEXPO

開催日程：6月17日(水)～19日(金) 各日10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（西展示棟）

主催：RX Japan 合同会社

ウェブサイト：https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp.html

入場料： 無料（事前の来場登録が必要です）

※来場登録はこちら(https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1654752360951055-SKK)

■ Final Aimについて

Final Aimは、生成AIによる新たなデザイン開発や知的財産権の管理に対応したデザイン・知財管理プラットフォーム「Final Design」を提供しています。2022年4月に米国に本社を設立し、同年9月にはシリコンバレー発の世界的なスタートアップアクセラレーター「Berkeley SkyDeck」に採択。そのプログラム内で、2023年2月に「The Most Likely to Become the Next Unicorn」に選ばれました。また、同年6月には北カリフォルニアジャパンソサエティとスタンフォード大学が共催する「Japan-US Innovation Awards」において「Innovation Showcase」を受賞しました。さらに、エンタープライズ領域で高い評価を得るシリコンバレー発のアクセラレーター「Alchemist X」にも採択されています。2024年10月には、Autodesk社がサンディエゴで主催する世界中から12,000人以上が集まる最大級のカンファレンス「Autodesk University」において、同社CEO Andrew Anagnost氏の基調講演で弊社が紹介されました。2025年にNVIDIA社がサンノゼで主催した「NVIDIA GTC 2025」内の「DesignAI Live」に登壇、2026年の「NVIDIA GTC 2026」で「Startup and VC Reception」に登壇するなど、グローバルでの評価と実績を積み重ねています。

社名：株式会社Final Aim（Final Aim, Inc.）

所在地：米国・デラウェア州 ／ 日本・東京都

創業者：代表取締役社長 朝倉 雅文 ／ 取締役 横井 康秀

事業内容：デザイン・デジタル製造分野における、生成AI活用時の知的財産権課題の解決支援

ウェブサイト：https://final-aim.com

■ 採用強化について

さらなる事業成長と組織体制の強化を目的として、積極的に人材採用を進めております。現在募集している職種は以下のURLをご覧ください。

https://www.final-aim.com/jp/careers