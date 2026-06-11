新潟県十日町市のリゾートホテル ベルナティオ｜特別ナイトエンタメ「クァルテット・インテグラＮight」 6/15(月)-6/18(木)開催

株式会社当間高原リゾート

「クァルテット・インテグラ」は豊かな音色と緻密なアンサンブルで国際的に注目を集める若き弦楽四重奏団。ARDミュンヘン国際音楽コンクール、ウィグモアホール国際弦楽四重奏コンクール、バルトーク国際コンクールなど、主要国際コンクールでの受賞を重ね、着実に評価を高めています。

最近では、令和7年度（第76回）芸術選奨文部科学大臣新人賞 (文化庁)、第38回 ミュージック・ペンクラブ音楽賞 [室内楽・合唱部門]などを受賞しています。

昨年7月にも十日町市に滞在し、市内の小中学校や博物館、病院など様々な施設で市民と交流を深めながらコンサートを行い、多くの方々からご好評をいただきました。

今回はベルナティオ開業30周年を記念し、滋慶学園グループの協力により4日間限定の特別なミニコンサートを行います。

トップアンサンブルへの階段を登り続けるクァルテットの演奏をどうぞ間近でお楽しみください。

ベルナティオ30周年 特別ナイトエンタメ

『クァルテット・インテグラNight』

無料/予約不要

期間：6/15(月)-6/18 (木)

時間：20:30-21:00

場所：本館ロビー

滋慶学園グループとの産学連携事業

詳細を見る :https://www.belnatio.com/event/pickup/15570/

当館では2014年12月から滋慶学園グループさまとの産学連携事業に取り組んでおります。

時にはホテルのある十日町市とも連携し、学生に活躍の場を提供しています。

ゴスペルコンサート

プロのゴスペルグループ「THE SOULMATICS」と彼らが監修するシンガー集団「SOA GOSPEL SINGERS」によるコンサートを行いました。

迫力満点の歌声が、市民をはじめ多くのお客さまに感動をお届けしております。

化石の夕べ

TCA東京ECO動物海洋専門学校による化石の展示解説イベントを開催しました。ホテルのロビーの床材には実はアンモナイトなどの化石が隠れており、お子さまはもちろん大人の方も興味深い古代の話しに聞き入ってしまいます。

ベルナティオ(Belnatio)はイタリア語のBel Paese Natio 「美しきふるさと」から名付けられました。あてま高原の豊かな自然をイメージしています。

【あてま高原リゾート ベルナティオについて】

ベルナティオは雪深い魚沼の地、新潟県十日町市にございます。510ha(東京ドーム109個分)の広大な敷地面積を持ち、多種多様なアクティビティやゴルフ、米どころ新潟の美味しいお食事、こだわりの温泉、ゆったりとしたお部屋、すべてが叶うリゾートホテルです。

【お部屋タイプ】

お子様連れ、ワンちゃん連れ、ご友人同士、3世代でのご旅行など様々なニーズにお応えしたお部屋タイプをご用意しております。

【館内施設】

ツインルーム(最大3名)は少人数でのご宿泊におすすめです。ファミリールーム(最大6名)はベッド2つと和室を備えております。わんちゃんと泊まれるコテージ棟も3タイプご用意しております。

豊富な自然体験やアクティビティ、露天風呂やこだわりのサウナなど非日常をご体感ください。

【周辺観光】

広大な敷地を活かしたアクティビティの数々。1日1組限定プライベートツアーではお客様のご要望に合わせたツアーをご提案します。四季を感じる露天風呂と、敷地で採れたラベンダーのアロマロウリュが楽しめるサウナも魅力です。ライブキッチンを備えたブッフェレストランでは五感で食事を楽しむひと時を演出いたします。

ベルナティオの位置する新潟県十日町市と隣の津南町を合わせて『妻有(つまり)地域』と呼びます。

棚田群やブナ林が作り出す美しい原風景、日本有数の河岸段丘からなる苗場山麓など雄大な「大地」の魅力が詰まった妻有地域。

2000年から3年に一度開催される世界最大級の国際芸術祭の一つ「大地の芸術祭」の舞台でもあり、毎年多くの観光客が訪れます。

星峠の棚田(車で約45分)美人林(車で約35分) (C)(一社)十日町市観光協会まつだい「農舞台」（車で約35分）清津峡渓谷トンネル(車で約30分) マ・ヤンソン/MADアーキテクツ「Tunnel of Light」 Photo:Tsutomu Yamada

あてま高原リゾートベルナティオ

〒949-8556 新潟県十日町市珠川

TEL：025-758-4888(代表)

FAX：025-758-4848

URL ：https://www.belnatio.com

駐車場：ホテル正面(無料)

無料シャトルバス：越後湯沢駅東口/十日町駅前西口(事前予約制)

EV充電スタンド：無し