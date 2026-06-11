HOTEL THE MITSUI KYOTO 「都季（TOKI）」料理長 浅野哲也 ボキューズ・ドール国際料理コンクール2027年に向けて今夏世界5地区、アジア・パシフィック予選大会出場

三井不動産リゾートマネジメント株式会社

京都市の中心地、世界遺産二条城前に位置する HOTEL THE MITSUI KYOTO（所在地：京都府京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町284 総支配人：加勢田 愉士）のシグネチャーレストラン都季（TOKI）の料理長 浅野哲也が、世界的なフランス料理コンクール「ボキューズ・ドール国際料理コンクール」の2027年大会日本代表に選出されています。

「ボキューズ・ドール国際料理コンクール」は、1987年に“現代フランス料理の父”と称されるポール・ボキューズにより創設された世界的なフランス料理コンクールであり、“料理人にとって最も栄誉あるコンクール”として、フランスのリヨンで2年に1度世界大会が実施されます。

2027年の本選は、2027年1月24日（日）、25日（月）の2日間に渡り、フランス・リヨンで開かれる「シラ国際外食産業見本市」の会場にて開催され、世界5地区（アジア・パシフィック、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、中東）において大陸予選を突破し、特別出場枠を含めた計24か国の代表によって競われます。

今夏、アジア・パシフィック大会の出場に先立ち、メディア、報道関係者の皆さまを対象とした、ボキューズ・ドールJAPAＮ主催の記者会見がHOTEL THE MITSUI KYOTOにて2026年6月25日に開催されます。

デンマークを代表するトップシェフである「Geranium」のオーナーシェフ Rasmus Kofoed氏、元「SEZANNE」エグゼクティブシェフ ダニエル・カルバート氏、「ジョエル・ロブション」のエグゼクティブシェフ 関谷 健一朗 氏を特別ゲストとして迎え、浅野より世界最高峰の料理コンクールへ挑む意気込みをお伝えいたします。

【ボキューズ・ドールJAPAN 記者会見概要】

イベント名：Bocuse d'Or Japan Press Conference & Reception

開催日時：2026年6月25日（木）14:00～16:00

会場： HOTEL THE MITSUI KYOTO （京都市中京区二条油小路町284）

特別ゲスト：

- 「Geranium」オーナーシェフRasmus Kofoed氏（ボキューズ・ドール最多メダリスト）- 元「SEZANNE」エグゼクティブシェフ ダニエル・カルバート氏- 「ジョエル・ロブション」エグゼクティブシェフ 関谷 健一朗 氏

主催： 一般社団法人ボキューズ・ドールJAPAN

問い合わせ先：一般社団法人ボキューズ・ドールJAPAN（TEL：06-6536-8370）

公式HP：http://www.bocusedorjapon.jp/

浅野 哲也（あさの てつや） プロフィール

オランダ、フランスの数々の名店で修業した後、「リッツ・パリ」に勤務。2017年に日本人初となる「リッツ・パリ」のメインダイニング統括副料理長に就任。ミシュランガイドで２つ星を獲得した「エスパドン」をはじめとする、同ホテルのすべてのレストランを総料理長とともに統括した。2019年12月に「HOTEL THE MITSUI KYOTO」の「都季 TOKI 」料理長に就任。2023年11月に行われた「ボキューズ・ドール国際料理コンクール」 において2027年大会日本代表に選出。

HOTEL THE MITSUI KYOTOについて

HOTEL THE MITSUI KYOTOは二条城至近に250年以上にわたって存在した三井総領家の邸宅跡地にて2020年11月3日に誕生いたしました。選びぬかれた天然の素材と工藝技術によってつくり上げた160室の客室に、選りすぐりの食材と料理人の卓越した腕によりお届けする3つのレストラン＆バー。そして、敷地内に湧き上がる天然温泉が楽しめるSPAエリアなど、多彩な施設を備えています。また、2025年10月に発表された『ミシュランガイド ホテルセレクション』にて2年連続で最高評価の「3ミシュランキー」に選出。そして、『The World’s 50 Best Hotels 2025（世界のベストホテル50）』では世界第46位に、『フォーブス・トラベルガイド 2026』では5年連続で最高評価「5つ星」を獲得いたしました。「日本の美しさと -EMBRACING JAPAN’S BEAUTY-」というブランドコンセプトのもと、伝統文化や建築、工藝、食などに見られる日本独自の美しさを大切にしながら、すべてのお客様に特別な体験とくつろぎを提供いたします。2026 年にはHOTEL THE MITSUI の新たなホテルとして「箱根・小涌谷」にHOTEL THE MITSUI HAKONE が開業。 HOTEL THE MITSUI KYOTO の最新情報は www.hotelthemitsui.com をご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d54747-93-b42b0cc4db9ec340d66c2b178dec5c52.pdf