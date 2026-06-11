【第一実業】EV・自動化対応の最先端ソリューションを紹介「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」出展のお知らせ

第一実業株式会社

総合機械商社の第一実業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：船渡雄司、以下「当社」）は、2026年6月17日（水）から19日（金）までの3日間、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」に出展いたします。

本展示会では、「次世代自動車製造への革新技術：EV・自動化対応の最先端ソリューション」をテーマに、ボディー、駆動、デバイスの３領域に分けて展示いたします。各領域におけるDXや省人化、環境配慮といった製造現場の課題の解決に向けた最新の技術を紹介します。

ボディー領域

トンネル型 自動外観検査システム(コニカミノルタ株式会社・Eines Systems S.L.製)

目視検査に依存するところが多い車体の外観検査を、同設備は非接触かつ自動での検査を実現します。品質検査の自動化とAIデータ解析により、品質の向上・安定化と省人化に貢献します。

駆動領域

バッテリー製造ライン（UW JAPAN株式会社、以下「UW社」）

UW社は、電池メーカーおよび自動車メーカー向けに、電池パック製造ラインの豊富な納入実績を有しており、工程設計・構想設計から設備製作、立上げまで一貫対応が可能です。さらに、設計自動化・標準化技術を活用し、短期間かつ安定した量産ライン立上げを実現し、全工程フルターンキーによる最適な生産ラインを提供します。

また、EV電池メーカーの量産ラインで採用実績を有するリアルタイム溶接品質判定技術『RWD』を展示します。RWDはレーザ溶接中の溶込み深さをリアルタイムで監視・判定し、従来の抜取り検査に依存した品質管理から、全数・全溶接部の監視による品質管理への移行を支援するレーザ溶接品質判定システムです。

xEV製造ライン（CASMT JAPAN株式会社、以下「CASMT社」）

モノ創りAI自動化提案をリードするCASMT社は、AI駆動の産業オートメーションの発展に特化した次世代のスマート装置全体ソリューションを提供しています。設備単体から全工程の生産ラインまで一貫した提案が可能です。EMB・BBW・ECU Chassis-By-Wireなど、さまざまな製品の生産ラインに対応します。

デバイス領域

高精度・高速リアルタイムを実現した3次元測定（美和電気工業株式会社・シーシーエス株式会社製）

1ショットでミクロンオーダーの高さ計測ができる「ライトフィールドカメラ」を活用した検査自動化を提案します。LED照明でのラインティング技術と組み合わせることで、レーザー光源方式と比べ、ノイズを抑えたデータ取得が可能です。

用途例：ワイヤーボンディングの形状検査、CMOSの金ワイヤー、溶接痕の外観検査など

【出展概要】

展示会名：人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA

開催期間：2026年6月17日（水）～ 6月19日（金）10:00 - 17:00

場所：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）

小間番号：247

展示会公式WEBサイト：https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/nagoya/

展示会名：人とくるまのテクノロジー展 2026 ONLINE STAGE 2

オンライン展示会Webサイト

開催期間：2026年6月10日（水）～ 7月1日（水）10:00 - 17:00

※ご来場には事前登録が必要となります。来場者登録はこちら(https://regist.jsae.or.jp/?act=Form&event_id=12&quantity%5B32%5D=1&func=Payment&secret_code=yokohama)

当社は「次世代型エンジニアリング商社」を経営理念におけるビジョンとして掲げております。これからもモノづくり現場へ最適なソリューションを提供することで、ミッションである「人をつなぎ、技術をつなぎ、世界を豊かに」の実現と、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

お問い合わせ先：

第一実業株式会社 自動車事業本部

TEL：03-6370-8653

E-mail : automotive@djk.co.jp