【ブランパン】新しいフィフティ ファゾムス テック を発表

スウォッチグループジャパン株式会社 ブランパン事業本部Ref. 5019A 12B30 94A

6月8日は、世界が海に注目する日です。ブランパンにとっては、20年以上にわたり、毎日が「オーシャンデー」でした。 1953年に誕生したフィフティ ファゾムス は、初の真のダイバー用ツールウォッチとして誕生しました 。今日、同じ精神が新しい フィフティ ファゾムス テックを動かし、ブランパン オーシャンコミット メント プログラムも推進しています。このプログラムは、海洋探検と保全において最も重要なものの 一つとなっています。

主なポイント - フィフティ ファゾムス テック

・ 世界初の3時間ベゼルと専用の3時間針:2023年にフィフティ ファゾムス テック ゴンベッサ で初めて導入された先駆的な機能

・ 日常使用のための日付機能の追加

・ 新しい交換可能なストラップシステム:センターラグ、工具不要で交換可能; オレンジ、白、または黒のラバーストラップ。

・ 最大97%の光を吸収するアブソリュートブラックダイヤル

・ 47 mm グレード23チタンケース;300メートルの防水性;ヘリウムエスケープバルブ

・ ブランパン マニュファクチュールキャリバー 13P5A;120時間のパワーリザーブ

・ ブランパンのクラシックなPeli(TM)ケースが付属

フィフティ ファゾムス テック - ツールの進化

ブランパンは固定式回転ベゼルを発明しました。それは装飾的な要素としてではなく、命を救う機能を持つ真の時計としての複雑機構を備えており、ダイバーが水中で経過した時間を測定し、浮上すべきタイミングを正確に知ることができるのです。70 年間、ベゼルは 60 分単位で回転し続けていますが、2023 年に、マーク A. ハイエックとローラン・バレスタが開発した フィフティ ファゾムス 70周年記念 「Act 2」 - テック ゴンベッサ には特許取得済みの3時間ベゼルを導入し、進化を遂げました。 3 時間ベゼルは世界初のもので、特定の需要から生まれました。現代のテクニカルダイビング、特に クローズド・サーキット・リブリーザー(CCR)は、2時間、3時間以上、あるいはそれ以上の長時間での潜行を伴います。60分表示のベゼルでは単純に不十分です。ムーブメントを再考することで、ブランパンは伝統的に24時間のGMTの複雑機構を3時間で回転させるように適応しました。その結果、 専用の3時間計測針とスケールが搭載されており、テクニカルダイバー、水中写真家、科学者に必要な精度を潜水の全時間にわたって確保できます。

忍耐を教えてくれる海

新しい フィフティ ファゾムス テック は、海洋生物が姿を現す前に唯一必要とされるもの、すなわち 時間をダイバーに与えます。これはこの分野において重要であり、その理由は単なる技術的な必要性にとどまりません。海洋生物はダイバーの存在に非常に敏感です。魚、軟体動物、甲殻類、サンゴ礁の最小の生物たち: 侵入を感知し、それに応じて行動を変えます。潜行が短ければ短いほど、観測は妨げられました。ボトムタイムを長くすると全てが変わります。十分な時間深海にいると、海洋生物はダイバーの存在に慣れ、リラックスして自然な行動に戻ります。まるで誰にも見られていないかのように餌をとり、動き、交流します。オープンサーキットのスキューバシステムとは異なり、リブリーザーは長時間の潜水中にほとんど気泡を発生させず、水中で最も侵入を発覚させる信号の一つである気泡を排除します。リブリーザーを 使用することで、ダイバーは静かに潜行し、目立ちにくくなり、環境に溶け込むのが容易になります。さらに、海底での滞在時間が延長されることで、通常では不可能な近接観察が可能になります。 その瞬間が水中写真家が待ち望む瞬間です。その時に科学が生まれます。

3 時間計測ベゼルは、単なる技術的な複雑機構ではありません。これは忍耐強く非破壊的に観察を可能にする装置です。新しいフィフティ ファゾムス テックは、何よりもまず、実際に生きている生物を記録するのに最も適したダイバーズウォッチです。 新しいフィフティ ファゾムス テックは2023年の画期的な成果を基に、日常の可読性を高める日付機 能と、交換可能なストラップシステム（工具不要、センターラグを中心に設計）、オレンジカラーの ラバーで提供され、黒または白のラバーも別途販売いたします。アブソリュートブラックダイヤルは、 周囲光の最大 97%を吸収し、発光は意図的に区別されています。潜水時の表示には青色発光のスーパ ールミノヴァ(R)、通常の時刻には緑色発光のスーパールミノヴァ(R)が使用されています。どんな光や どんな深さでも、混乱は生じさせません。グレード23チタン製の47mmケースは、300メートルの防 水性を誇り、ヘリウムエスケープバルブを備えています。ケース内部には、信頼のおけるキャリバー 1315 をベースにした自社製キャリバー13P5Aが120時間のパワーリザーブを提供します。この時計には ブランパンのPeli(TM)ケースが付属しており、防水・耐衝撃・再利用が可能です。

技術詳細

フィフティ ファゾムス テック - Ref. 5019A 12B30 94A

ムーブメント: ブランパン マニュファクチュール キャリバー 13P5A（自動巻き）

機能: 時、分、秒、日付、3時間潜水時間計測針、逆回転防止ベゼル、ヘリウムエスケープバルブ

パワーリザーブ: 120 時間 （5 日間）

ケース: グレード 23 チタン

風防 / ケースバック: サファイヤクリスタル 防水性: 30 気圧 (300 m)

ケース径: 47.00 mm 厚さ: 14.81 mm

ブランパン 公式ウェブサイト

https://www.blancpain.com/ja