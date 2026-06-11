社会課題解決に挑むスタートアップが集う「IMPACT STARTUP SUMMIT 2026」を10月7日に開催

インパクトスタートアップ協会

「社会課題の解決」と「持続可能な成長」を両立させ、ポジティブな影響を社会にもたらすことを目指すインパクトスタートアップ協会（Impact Startup Association、以下 ISA）は、2026年10月7日（水）に、社会的インパクトの最前線に触れる対面イベント「IMPACT STARTUP SUMMIT 2026」を、東京駅直結のTOFROM YAESU TOWER内、「東京建物 ぴあ シアター&カンファレンス」（東京都・中央区八重洲）にて今年も開催します。

【イベント公式ページ】https://impact-startup.or.jp/summit/2026

3回目の開催となる本サミットには、社会課題解決に挑むスタートアップをはじめ、政府・自治体関係者、投資家、大企業、スタートアップ、学生など多様なステークホルダーが集います。社会課題が複雑化し、既存の仕組みだけでは解決が難しくなるなか、インパクトスタートアップには、公共性を担いながら新たな技術やビジネスモデルで社会実装を進める役割が期待されています。

今年は「公共の精神と破壊的イノベーション」をテーマに、社会実装フェーズに進むインパクトスタートアップの現在地を共有し、次なる共創につながる機会を創出します。

登壇者情報は随時更新していきますので、是非公式ページやSNSをご覧ください。

■IMPACT START UP SUMMIT とは

「IMPACT STARTUP SUMMIT 2026」は、社会課題解決と持続可能な成長の両立に挑むインパクトスタートアップを中心に、政府・自治体関係者、投資家、大企業、スタートアップ、学生など多様なステークホルダーが集う年次イベントです。本イベントでは、環境、教育、一次産業、ヘルスケア、地方創生、ディープテック、金融など、社会にインパクトをもたらす挑戦の最前線を紹介します。セッションやピッチコンテスト、展示、ネットワーキングを通じ、多様な参加者が共に学び、つながり、次なる共創のきっかけを生み出す場を目指します。

■昨年の開催実績

昨年開催した「IMPACT STARTUP SUMMIT 2025」には、政府・自治体関係者、投資家、大企業、スタートアップ、学生など1,100名以上が参加しました。

「Impact Showcase ― 社会課題解決の見本市」をテーマに、社会課題解決の最前線で活躍する起業家や有識者に加え、政財官学の多様なリーダーが登壇。セッション、ピッチコンテスト、展示、ネットワーキングを通じて、インパクトスタートアップの現在地や、社会実装に向けた連携の可能性を共有する場となりました。

【「IMPACT STARTUP SUMMIT 2025」イベントレポート】

（前編）https://note.com/impact_startup/n/n23879cdfca9f

（後編）https://note.com/impact_startup/n/ne9da809b0c78

■プログラムについて

※プログラムは予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※詳細は随時イベントページにて発表してまいります。

■お申し込み

＜一般＞

申し込み先：https://forms.gle/hZVZAyJZqKCjQEb18

参加費：無料

申し込み締切：2026年9月30日（水） 23:59まで

※定員に達し次第、受付を終了させていただきますので、お早めの申し込みをお願いいたします。

＜報道関係者＞

媒体名を記載の上、以下までお問い合わせください。詳細をご案内いたします。

pr@impactstartups.jp

■開催概要

開催日時：2026年10月7日（水）11:00-18:00（受付 10:00）

開催場所：東京建物 ぴあ シアター&カンファレンス (6F TO YAESU HALL/ 5F FROM YAESU HALL)

〒104-0031 東京都中央区八重洲一丁目6番1号 TOFROM YAESU TOWER 5F・6F（JR東京駅直結）

開催形式：対面開催限定（オンライン配信なし）

参加者 ：インパクトスタートアップ協会正会員 、賛同会員、スタートアップ、投資家、

企業リーダー、業界リーダー、政治家、政府機関、研究機関、メディア

会場協賛：東京建物株式会社

公式ページ：https://impact-startup.or.jp/summit/2026

■インパクトスタートアップ協会について

インパクトスタートアップは、「社会課題の解決」と「持続可能な成長」の両立を目指す企業体を指します。ISAは、インパクトスタートアップエコシステムを構築し、持続可能な社会の実現を目的とし、2022年10月14日に設立いたしました。

政財官と協働し、より良い社会を創出するためのポジティブ・インパクトを与えるスタートアップが数多く生まれ、継続的に成長していく環境を作ることを目指し、活動を実施しています。現在、協会のパーパスに共感し正会員として活動を共にするインパクトスタートアップ企業は325社（※1）、活動趣旨に賛同いただきインパクトエコノミーの拡張を支援する賛同会員は、日系・外資系企業を含め15社（※1）となりました。

今後も「社会課題の解決」と「持続可能な社会」の実現に向け、正会員・賛同会員の皆様からのご支援・協力を受け、精力的に活動に取り組んでまいります。

なお、ISAは活動の拡大に伴い、事務局スタッフを募集しております。現在、政財官学などの各界から多くの相談・要望を頂いております。ISAの掲げるパーパスの実現を目指し、幅広いステークホルダーと共創しながら、協会運営をリードする一人として事務局業務にコミット頂けるメンバーを募集しております。詳細や各種ご質問に関しては、「info@impactstartups.jp」までお気軽にお問い合わせください。

（※1）2026年2月末時点

・名称：一般社団法人インパクトスタートアップ協会（Impact Startup Association）

・所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町8 住友不動産一番町ビル 7階

・公式サイト：https://impact-startup.or.jp/

・公式note：https://note.com/impact_startup

・公式X：https://x.com/impact_startup

・公式Facebook：https://www.facebook.com/impactstartups

・問い合わせ先（採用含む）：info@impactstartups.jp