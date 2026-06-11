自分仕様をかなえてくれる本格派。シンプルで上品な大きめサイズが美しい「ヌメ革お財布ポーチ」がフェリシモ「SeeMONO」から新登場

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開する、手づくりキットとインテリア雑貨のブランド「SeeMONO［シーモノ］」は、「新しい使い心地に出会う 大きめサイズのヌメ革お財布ポーチ」のウェブ販売を5月18日より開始しています。

大容量ながらスリムな設計と上品なデザインが目を引くお財布ポーチです。自分らしく使えるよう、シンプルで懐の深い仕様にこだわっています。スマホや家のかぎ、常備薬、通帳、パスポート、カード類など、ちょっとしたお出かけに必要なものをこれひとつに集約できるので、手持ち派にもぴったりです。素材は国内でていねいになめされた本革を使用し、職人さんがひとつひとつ縫製しています。ヌメ革ならではの、色味と艶、愛着とともに味わいが育つ経年変化も楽しみのひとつです。

カラーは、落ち着いたやさしい発色の〈EARTH GREIGE〉と、上品さを備えた美しい発色の〈FOREST GREEN〉の2種類です。素材は天然由来のタンニンを使ってていねいになめされたヌメ革を使用しています。共に時を重ねながら経年変化を楽しめるのも本革ならでは。人生の相棒として長く付き合える逸品です。

手に持ったさまも上品で洗練された印象に。

中ポケットは丸ごと取り出せる仕様になっていて、おもて側にはカードポケット8つ、うら側には汎用性のあるハーフポケット、センターには便利なコインポケットが付いています。大容量ながらスリムなデザインは、バッグの中に入れてもスペースを取らず、スッと取り出しやすい。通帳やパスポートもすっぽり収まる大きめサイズで旅行のときにも重宝します。

【NEW】新しい使い心地に出会う 大きめサイズのヌメ革お財布ポーチ

1個 \14,000（+10% \15,400）

〈EARTH GREIGE〉商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260611/1/

〈FOREST GREEN〉商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260611/2/

◆「SeeMONO［シーモノ］」（2017年～)

SeeMONO［シーモノ］は、楽しいおうち時間を提供するインテリア雑貨ブランドです。コンセプトは、「日常に、新しいもの、美しいもの、楽しいもの」。見慣れてしまった暮らしのシーンも、子どものような想像力で見つめ直せば「新しいもの、美しいもの、楽しいもの」が見えてきます。毎日の中に新鮮な視点や、クリエイトする気持ちを大切に、気軽に「おうちワークショップ」を楽しめるキットの数々をご用意しています。

・公式サイト＞＞ https://feli.jp/s/pr260611/3/

・Instagram（@_seemono_）＞＞ https://www.instagram.com/_seemono_/

◆電話での注文・問い合わせ：フリーダイヤル： 0120-055-820（通話料無料） 受付時間：平日／9時～17時 ※一部のIP電話では利用できない場合があります。※お客さまからのお電話は、内容を確認・記録するために録音させていただいております。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/