「Wの健康青汁シリーズ」が国内売上4年連続No.1を獲得

新日本製薬 株式会社

新日本製薬 株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長CEO：後藤孝洋）は、「Wの健康青汁シリーズ」が機能性表示食品の青汁市場において4年連続で国内売上No.1※を獲得したことをお知らせいたします。

「Wの健康青汁プラス」は、肥満気味の方の体脂肪や血中中性脂肪の減少を助けるエラグ酸、高めの血圧を下げる働きがあるGABA、健康な方の高めの空腹時血糖値を下げる働きがあるバナバ葉由来コロソリン酸を配合した機能性表示食品です。この度、Wの健康青汁シリーズは機能性表示食品の青汁市場において4年連続国内売上No.1※を獲得いたしました。

※ 【対象商品】機能性表示食品 青汁（販売主要製品：2022年58製品、2023年70製品、2024年89製品、2025年95製品）【調査概要】2022年1月-2025年12月の売上をIR・POS・広告・取材などにより算出。TPCマーケティングリサーチ調べ

商品概要

商品名：Wの健康青汁プラス

容量・価格：

31日分 1.65g×31本／税抜4,000円（8％税込4,320円）

15日分 1.65g×15本／税抜2,400円（8％税込 2,592円）

届出番号：J952

機能性関与成分：エラグ酸・GABA・バナバ葉由来コロソリン酸

届出表示：

本品にはエラグ酸、GABA、バナバ葉由来コロソリン酸が含まれます。エラグ酸は、肥満気味な方の体重や体脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径および血中中性脂肪の減少を助け、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。GABAは、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。バナバ葉由来コロソリン酸は、健康な方の高めの空腹時血糖値を下げる機能が報告されています。

Fun and Healthについて

『Fun and Health』は、健康食品や医薬品を扱う新日本製薬のヘルスケアブランドです。

ブランド名には「年齢を重ねても健康でたくさんの笑顔と喜びに満ちた毎日を送っていただきたい」という想いを込めています。当社は『Fun and Health』を通じ、お客さまの健やかな毎日を応援できるヘルスケア商品を提供してまいります。

会社概要

会社名：新日本製薬 株式会社

所在地：福岡県福岡市中央区大手門1丁目4-7

代表者：代表取締役社長CEO 後藤 孝洋

設 立：1992年3月

事業内容：化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売・卸販売

U R L： https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/

Fun and Health公式SNSアカウント

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