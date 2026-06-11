スパリゾートハワイアンズ・ダンシングチーム（フラガール）第83代ソロダンサー『CHIHO』ソロネーム・ソロデビュー公演日決定のお知らせ

常磐興産株式会社

常磐興産株式会社（本社：福島県いわき市）が運営するスパリゾートハワイアンズでは、先日ご案内したリリース「スパリゾートハワイアンズ・ダンシングチーム新体制について」に記載の通り、フラガール（正式名称：スパリゾートハワイアンズ・ダンシングチーム）の第83代ソロダンサーに、CHIHO（56期生・福島県出身）を選出しました。

このたび、CHIHOのソロネームおよびソロデビュー公演日が決定しましたのでお知らせします。

リリア千穂

CHIHOに授与されたソロネームは「リリア千穂」。“リリア（Lilia）”はユリの花を意味し、ユリのように凛とした美しさと気品を兼ね備えたソロダンサーになってほしいという願いが込められています。

注目のソロデビュー公演は、2026年6月19日（金）に開催され、ソロダンサーとしての新たな一歩を踏み出します。

リリア千穂は、幼い頃から訪れていたハワイアンズでダンスに魅了され、フラ教室に入門。中学生のときに鑑賞したソロダンサーのパフォーマンスに深い感銘を受け、フラガールになることを決意しました。その後、2020年4月に常磐興産株式会社に入社。同時に常磐音楽舞踊学院に第56期生として入学し、同年9月にステージデビューを果たしました。

デビュー以降は、かつて自分が先輩ダンサーから笑顔や元気をもらったように、今度はお客さまを笑顔や表現力で引き込めるダンサーを目指し、技術の向上に励んできました。

そしてついに、長年の目標であったソロダンサーへと選出され、ソロの象徴である「タネイムア」を踊ることが決定。夢が叶った喜びを胸に、ポリネシアンショーをご覧になるお客さまの記憶に残るダンサーとなるよう、さらなる高みを目指しています。

【リリア千穂 ソロデビュー公演】

■ 日 時：2026年6月19日（金）20：30～ ポリネシアン・グランドステージ

■ 場 所：ウォーターパーク・ビーチシアター

■ プロフィール

・氏 名：CHIHO（チホ）

・出身地：福島県

・経 歴：2020年4月 入学、常磐音楽舞踊学院56期生

2020年9月 デビュー

・ソロネーム：リリア千穂

※リリア（Lilia）は、ユリの花を意味します。

・備 考：6/11現在の総在籍者数 ： 36人（デビュー前の62期生4人を除く）

うちソロダンサーは6人 ※リリア千穂を含む

■本人コメント

「リリア千穂として6月19日のポリネシアン・グランドステージでソロデビューすることになり

ました。

“Lilia”とはユリの花を意味し、その色ごとに異なる花言葉をもっています。わたしもステージを

通して、ユリの花のように凛と美しく、自分らしく成長し続けられるよう、気品ある新たな輝き

を皆さまにお届けしてまいります。」