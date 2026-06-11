最新POSソリューションを体験できるプライベート展示会「 Private Exhibition ～’26 Summer～」開催のお知らせ

ステアリテール株式会社

2026年6月26日より、全国4拠点（東京・中日本・関西・九州）で「Private Exhibition ～’26 Summer～」を開催いたします。

本展示会では、店舗運営を支援する最新POSソリューションや新製品を、実機展示とデモンストレーションを通じてご紹介します。

■ステアリテール株式会社について

ステアリテール株式会社は、2025年8月にNECプラットフォームズ株式会社のPOS関連事業を承継し事業を開始しました。POS端末「TWINPOSシリーズ」の開発・生産をはじめ、外食業界やサービスステーション向けにPOSを活用したシステムソリューションを提供しています。リテール業界のDXを支える総合的なソリューションプロバイダとして、革新的な価値の創出に取り組んでいます。

ステアリテール株式会社 設立のお知らせ | ステアリテール株式会社のプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000166886.html)

■展示会概要

導入検討を具体的にイメージできる展示会です。

外食・専門店・食堂向け決済システムの最新動向を体験いただける展示会です。

現場課題に合った運用のヒントを得られます。

実機に触れながら比較でき、運用のヒントをお持ち帰りいただけます。あわせて、飲食料品の消費税時限措置に関するご相談コーナーも設けています。現場課題の解決につながる新たな発見をご提供します。

■会場情報

- 最新製品や次期POSソリューションを、実機を通して分かりやすくご紹介します。- 消費税率の変更や複数税区分に対応したPOSシステムをご体験いただけます。- ご来場のうえご成約いただいたお客様向けに、お得なキャンペーンをご用意しています。- ノベルティグッズやゲーム、景品もご用意しています。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

福岡会場

開催日時：6月26日（金）10時～16時

会場名：博多アーバンスクエア 11F 貸会議室3(https://www.ohi-kaigi.com/hakata-urbansquare/accessmap/)



大阪会場

開催日時：7月2日（木）14時～17時

7月3日（金）10時～16時

会場名：TKP大阪本町カンファレンスセンター3D(https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-osaka-hommachi/access/)



名古屋会場

開催時間：7月9日（木）14時～17時

7月10日（金）10時～16時

会場名：ステアリテール株式会社中日本支店セミナールーム(https://maps.app.goo.gl/pXsu7uvE5mKFo6Z99)



東京会場

開催時間：7月14日（火）14時～17時

7月15日（水）10時～16時

会場名：エッサム本社ビル4F こだまホール(https://www.essam.co.jp/hall/access/#building-hon)

■ご来場希望のお客様へ

来場登録フォームはこちら(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=19rG9ZFcY02115f_CcF_WPg8IgUKQTJEr3OsorC8lYtUMlExQzgxUEkxUVRNWVJEQ0FRSzdEVzZJQy4u&route=shorturl)

・ご来場には事前登録が必要です

・同業他社様の参加はご遠慮いただきたくお願い致します。

・出展内容は変更となる場合がございます。

お問い合わせ先

ステアリテール株式会社

流通ビジネス推進部

所在地：〒213-8511 神奈川県川崎市高津区北見方2-6-1

e-mail：ryutubsns@steeretail.com

URL：https://www.steeretail.com/