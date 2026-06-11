セーレンは、人気アーティスト「EXILE」が所属するLDH運営のトレーニングジム「EXFIGHT」とスポンサー契約を締結

セーレン株式会社

セーレン株式会社（福井本社：福井県福井市、東京本社：東京都港区南青山／代表取締役会長 川田達男）は、EXILEが所属する株式会社LDH JAPANが運営するトレーニングジム「EXFIGHT（エクスファイト）」とスポンサー契約を締結しました。

▲EXFIGHT × コモエースコラボレーションスキンケア第一弾※商品詳細は３ページ目に記載▲EXFIGHT施設内バナー

本契約を通じて、セーレンはEXFIGHTと連携し、繭から生まれた「ピュアセリシン(TM)」配合のスキンケアブランド「コモエース」を軸に、トレーニングと肌ケアを組み合わせた新たな取り組みを展開してまいります。その第一弾として「EXFIGHT×コモエース」のコラボレーションスキンケアキットを発売いたします。

取り組みについて

本スポンサー契約で、セーレンはEXFIGHTのトレーニングを通じて前向きな気持ちや自信を育むという理念に共感し、「コモエース」をEXFIGHT施設内に設置し、トレーニング後の肌ケアを体験いただくとともに、コラボレーションを通じた肌ケア商品の継続展開をいたします。

トレーニング後の肌は、汗や摩擦の環境を受けやすく、乾燥などの外的刺激にさらされやすい状態です。

コモエースを取り入れることで、アーティストや会員の皆様が健やかな肌状態を保ちながら、快適にトレーニングできる環境づくりに取り組んでまいります。

▲EXFIGHT内パウダールームでコモエースの体験機会を提供します

コモエースとは

セーレンの絹素材研究から生まれた、スキンケアブランド「コモエース」コモエースについてはこちら :http://store.seiren.com/comoace

コモエースは、セーレンが長年培ってきた絹素材研究を背景に生まれたスキンケアブランドです。

創業以来行ってきた絹精練の現場では、水仕事に従事する職人の手が美しく健やかな状態を保っていることに着目し、研究が始まりました。

この研究から生まれたのが、繭由来の天然保湿成分「ピュアセリシン(TM)」です。

蚕が自らを外的刺激から守るために生み出すセリシンを、高純度に精製したセーレン独自成分で、肌を乾燥などの外的刺激から守りながらうるおい環境を整え、透明感やハリといった健やかな肌状態を育みます。

創業当初の絹精練の作業風景

コモエースは、この「ピュアセリシン(TM)」をすべての商品に配合し、肌へのやさしさと機能性を両立させた商品づくりを追求するとともに、スキンケアを通じて自分自身と丁寧に向き合う時間の中で、心身にうれしい変化をもたらすスキンケアとして開発を続けてまいりました。

こうしたコモエースの考え方が、EXFIGHTの理念と重なり、今回のスポンサー契約に至りました。

EXFIGHT × コモエース コラボレーションスキンケアキット第一弾

本契約の一環として、EXFIGHTとコモエースのコラボレーションスキンケアキットを数量限定で展開し、今後も段階的に取り組みを進めてまいります。

トレーニング後の汗や皮脂、乾燥といった肌状態を想定し、肌に負担をかけにくく、無理なく続けられるケアを重視した構成としています。ジムに通う方はもちろん、日常生活でも肌コンディションを整えたい方へ、ピュアセリシン(TM)によるやさしいスキンケアの価値を広く提案してまいります。

デリケートに傾きがちな男性の肌に活力を与えるコモエースMEN

【コモエースMEN リフレッシュケアキット】 価格：6,380円（税込）

〈セット内容〉

・コモエースMEN ウォッシュ

・コモエースMEN ローション

・クレンジングオイル（ミニサイズ）

・EXFIGHT×comoace オリジナル巾

MENキットの詳細はこちら :https://store.seiren.com/EVKT7ダメージを受けがちな肌にも穏やかになじむ 敏感肌用スキンケア

【コモエースneo 浸透※うるおいケアキット】 価格：10,780円（税込）※角質層まで

〈セット内容〉

・コモエースneo 浸透ローション

・コモエースneo 浸透クリーム

・クレンジングオイル（ミニサイズ）

・EXFIGHT×comoace オリジナル巾着

neoキットの詳細はこちら :https://store.seiren.com/EVKT8

コラボレーション商品は、セーレンおよびEXFIGHTの双方にて販売を予定しています。

セーレンでは、公式オンラインショップ、直営店および取り扱い店舗にて販売します（※一部取り

扱いのない店舗もございます）。

コラボ専用ページはこちら :https://store.seiren.com/comoexf

EXFIGHTでの展開に加え、公式サイトを通じたプロモーションを予定しています。

EXFIGHTについて

EXFIGHT（エクスファイト）は、株式会社LDH JAPANが運営するトレーニングジムです。代官山駅から徒歩2分の立地にあり、格闘技やボディメイクを中心とした多様なトレーニングプログラムを展開しています。プロアスリートから初心者まで、幅広い層が通う施設として、日常に寄り添うトレーニング環境を提供しています。

所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1丁目34-17 Za HOUSEビル 3F／4F

公式サイト：https://exfight.jp