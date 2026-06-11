餃子業界に二つの革命！ 創業119年の老舗餃子と累計400万食突破の「激うま中華キット」がコラボレーション

株式会社佐藤食肉

累計販売数量400万食を突破した「お肉屋さんの凄うま中華シリーズ」を展開する株式会社佐藤食肉（本社：新潟県阿賀野市、代表取締役：佐藤広国）は、創業119年を迎える餃子の老舗、株式会社ホソヤコーポレーション（本社：千葉県佐倉市）と共同開発した新商品「主役になる餃子中華シリーズ」を2026年7月より全国の量販店にて順次発売いたします。

第一の革命｜食卓革命

■ フライパン一つで5分！ 餃子が主役になる究極のタイパ飯

2026年の最新調査では、冷凍食品を「合理的で賢い選択」と捉える人が約8割に達し、

利用頻度が増えた冷凍食品のトップは「餃子」と、国民的な食卓の救世主となっています。※

しかし一方で、夕食のメインとしては物足りず、結局、他の副菜やスープを作る手間で時短の矛盾が起きるという不満がありました。この「満足感不足」を解消するのが、第一の革命です。

お肉の代わりに老舗の「贅沢餃子」を丸ごと中華惣菜に組み込むことで、旨みを吸った餃子が極上の具材へと進化。美味しさに磨きがかかる上に、既存の中華シリーズより約20％もボリュームアップした満足感の高い一品が出来上がりました。

☑︎ 「あと一品」が最初から入っているワンパンマジック

深絞りトレイの中に、具材・特製ソース・老舗の「贅沢餃子」が一体化。フライパンにひっくり返して5分加熱するだけで、本格中華と餃子が融合したメインディッシュの完成です。

☑︎ 献立を考える呪縛からの解放

「餃子の日は、他に何を作ればいいんだろう…」という、日本中の家庭で繰り返されてきた悩みを、この一皿が解消します。

※一般社団法人 日本冷凍食品協会「冷凍食品の利用状況実態調査（2026）」

https://www.reishokukyo.or.jp/wp-content/uploads/2026/04/research2026.pdf

第二の革命｜マーケット革命

■真っ向からは勝負しない。新ジャンルを切り拓く「餃子中華」の逆襲

現在、餃子業界は技術革新と圧倒的な量産体制を背景に、大手が牽引する「冷凍コーナー」がスーパーの売り場を席巻しています。低価格で高品質な商品が並ぶこのマーケットにおいて、どんなに具材や味付けに磨きをかけても消耗戦は避けられません。老舗といえども、現状を打ち破る新たな価値が求められていました。

そこで、長年ホソヤコーポレーションへ新鮮な原料肉を納品してきた佐藤食肉から、大手と同じ冷凍の土俵に挑むのではなく、両者の強みを掛け合わせた新ジャンルの開拓を提案。職人技と知見を出し合い、試行錯誤の末にたどり着いたのが「主役になる餃子中華シリーズ」です。

☑︎ 大手とは戦わない独自のポジション開拓

価格競争の激しい冷凍餃子マーケットに正面衝突せず、独自のフィールドで勝負。既存の枠組みにとらわれない新発想で、「餃子だけでは物足りない」と感じていた層に新たな満足感を届けます。

☑︎ 10数年の信頼が紡ぐ「1+1＝3」の相互補完

創業119年の老舗が持つ職人技と、佐藤食肉が培ってきた本格中華ソースの知見。10数年にわたり積み上げてきた両社の信頼関係があるからこそ、今回の共同開発が実現しました。

■ 商品概要

商品名： 主役になる餃子中華シリーズ

ラインナップ： １.餃子酢豚／２.餃子青椒肉絲／３.餃子チリ／４.餃子回鍋肉／５.餃子麻婆茄子

餃子酢豚

餃子青椒肉絲

餃子チリ

餃子回鍋肉

餃子麻婆茄子

※掲載画像は現在開発中のものです。実際の商品とは仕様・デザインが一部異なる場合があります。



発売時期： 2026年7月予定

販売場所： 全国の量販店、佐藤食肉公式オンラインショップ、佐藤食肉ミートセンター楽天市場店、佐藤食肉直営店



https://sato-mc-shop.com/

https://item.rakuten.co.jp/sato-shokuniku/100000201/

■ 佐藤食肉 代表取締役 佐藤広国のコメント

コロナ禍を機に開発したミールキットは、今やリピーターの多い人気シリーズとなりました。私たちが提供したかったのは単なる「食品」ではなく、時間のない共働き家庭の「救世主」です。今回の新作は、すでに家庭を支える存在である餃子を、一皿で食卓が完結するメインディッシュへと格上げさせる自信作。同時に、中小企業が手を取り合った地方ならではの生存戦略でもあります。

長年の信頼関係があるホソヤコーポレーションさまと共に作った「餃子中華」が、これからの餃子業界を盛り上げる新たな一石になることを期待しています。

【お問い合わせ先】

株式会社佐藤食肉

〒959-1961 新潟県阿賀野市山倉1912番地1

担当者：佐藤広国

メール：hirokuni.satou@sato-shokuniku.com

TEL：0250-63-8086（代表）