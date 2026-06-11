【採用担当者向け】Z世代との接点づくりを強化！SNSを活用した採用・ブランディング戦略セミナーを開催

株式会社天職市場

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社天職市場（以下天職市場、本社：東京都新宿区、代表取締役：春名敬太）は、2026年６月17日(水) 14:00よりオンラインセミナー「採用コストの限界を超えるSNS戦略 Z世代の行動変容に合わせた採用戦略の刷新」を開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://1049.co.jp/seminar/seminar_260617/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260617

「求人広告を出しても応募が集まらない」

「採用単価の上昇に課題を感じている」

こうした背景から、従来の求人媒体だけに頼らない採用手法を検討する企業も少なくありません。

近年、求職者が企業を知る接点は求人媒体にとどまらず、SNSにも広がっています。

Instagram、TikTok、Youtubeなどで企業の雰囲気や社員の声、働く環境を発信することは、特に若手層の企業理解や応募意欲の形成につながる手段の一つです。

本セミナーでは、従来の採用手法に課題を感じている企業様に向けて、SNSを活用した採用・ブランディング戦略を解説します。

自社の魅力をどのように言語化し、求職者に伝えていくべきか、また社内でSNS採用を推進するための進め方について、具体的なポイントをお伝えします。

このような方におすすめ

・採用コスト（紹介料や掲載料）を削減したい経営者・人事担当者の方

・若手層（Z世代）からの応募が少なく、アプローチ方法を変えたい方

・SNS採用に興味はあるが、何から手をつければいいか分からない方

・社内でSNS運用の必要性を説明したいが、根拠や事例を探している方

セミナー内容

（1）従来の採用手法における課題とSNS採用の可能性

求人媒体への出稿だけでは応募獲得が難しくなっている背景を整理し、SNSが求職者との新たな接点としてどのように活用できるのかを解説します。

（2）「選ばれる会社」になるためのSNSコンテンツ戦略

若手層は企業のどのような情報を見ているのかを踏まえ、自社の魅力を言語化し、求職者の理解や共感につなげるための投稿内容やコンテンツ設計の考え方を、事例を交えてお伝えします。

（3）採用ブランディングを進めるためのロードマップ

SNSを単なる告知ツールで終わらせず、認知形成から応募、入社後の定着までを見据えた採用ブランディング施策として活用するための導入ステップを解説します。

（4）SNS採用の効果測定と社内理解を得るためのポイント

「SNSを活用することで何が期待できるのか」という社内の疑問に対し、どのように効果を整理し、提案すればよいのかを解説します。

定量・定性の両面から成果を確認する方法や、決裁者への説明に役立つポイントをご紹介します。

（5）質疑応答

登壇者紹介

株式会社MIGUSHI 代表取締役

釣本聖太

2015年、株式会社博報堂に入社。不動産、日用品、製菓メーカーなど多様な業界を担当し、戦略立案からブランディング、CM制作、イベント企画、広告出稿まで、広告業務全般に従事。 2021年に同社を退社後、プロダクト開発とブランディングを手がける株式会社MIGUSHIを設立。企画力と表現力を活かし、企業やブランドの価値を高めるプロジェクトを推進している。

株式会社天職市場

マーケティングチーム SNS運用担当

中川耕汰

個人のSNS総フォロワーは4万人以上。現在は天職市場にて企業の採用SNSアカウント運用の支援に取り組んでいる。

株式会社天職市場

アナリストチーム チーフアナリスト

斎藤 一

システムエンジニア・プロジェクトマネージャーとしてキャリアをスタートし、大手人材会社広報担当を経て2019年より天職市場に入社。ニュースと労働市場データ分析を人材採用に活用するアナリストチームを立ち上げ、採用トレンドやコンテンツ改善の情報提供を行っている。

開催概要

タイトル：採用コストの限界を超えるSNS戦略 Z世代の行動変容に合わせた採用戦略の刷新

開催日時：2026年６月17日(水) 14:00 ～ 15:00 ※10分前から入室可能

会場 ：オンライン開催

参加費用：無料

主催者 ：株式会社天職市場

申込方法：下記URLよりお申込みください

https://1049.co.jp/seminar/seminar_260617/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260617(https://1049.co.jp/seminar/seminar_260617/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260617)

【主催企業】

天職市場は、採用に特化したコンサルタント企業です。今まで20,000社以上の採用をサポートしてきた豊富な実績から、それぞれの企業の採用力向上に向けた採用ブランディング構築や採用マーケティングを提案しています。天職市場が運用する採用オウンドメディア「tenichi」を始めとした、様々な求人検索エンジンへの広告掲載支援や、企業の求める求職者に選ばれる自社採用サイトの構築など、より良い人材を集めたいという企業の要望をトータルでサポートしています。



本社 ：東京都新宿区西新宿１丁目25番１号 新宿センタービル 41階

代表者 ：春名敬太

設立 ：2006年８月

資本金 ：5,000万円

事業内容：採用コンサルティング事業、求人広告運用事業、求人サイト制作事業

https://1049.co.jp/

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

代表者 ：創業者 神保紀秀

創業 ：2001年8月

売上高 ：1,251 億円

資本金 ：6.4 億円

従業員数 ：2,782 名（派遣スタッフ除く）

拠点数 ：143 拠点

＊2025 年3 月31 日現在（グループ合計）

https://cam-com.inc/