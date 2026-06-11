生成AI時代の光需要拡大を捉え、オプティカルソリューション事業を開始

高千穂交易株式会社

高千穂交易株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：井出尊信、証券コード：2676、以下「当社」）は、生成AIの急速な普及に伴うデータセンター需要の拡大を背景に、光関連製品の取り扱いを開始し、オプティカルソリューション事業として展開してまいります。

【オプティカルソリューション事業開始の背景】

生成AIの進展により、データ処理量の爆発的増加や電力効率の最適化が求められる中、データセンターや次世代通信インフラにおいて、高速・大容量・低消費電力な通信を支える光技術の重要性が急速に高まっています。

特に、従来の電気配線では対応が難しい領域が広がる中、光部品はシステム性能を左右する中核技術として位置づけられています。また、IOWN(R)（※1）に代表される次世代通信ネットワークの高度化に加え、産業分野やセンシング領域など、通信用途にとどまらない光技術の活用も進展し、光技術は社会インフラ全体を支える基盤技術へと進化を遂げています。

こうした市場環境の変化を踏まえ、当社は次世代の光関連製品の取り扱いを開始し、商材ラインアップの拡充と提案力の強化を図ってまいります。

※1：IOWN(R)（Innovative Optical and Wireless Network）：NTTグループが提唱する、光を中心とした革新的技術により、高速・大容量、低遅延、低消費電力な通信基盤の実現を目指す次世代ネットワーク構想。

※「IOWN(R)」は、NTT株式会社の商標又は登録商標です。

図： オプティカルソリューション事業の概要

【オプティカルソリューション事業の概要】

本事業では、光通信関連部材、光接続部品、光モジュール関連製品などを中心に、データセンターや通信インフラ、産業機器、センシング分野に向けた提案を進めてまいります。また、当社が半導体・電子部品事業で培ってきた顧客基盤や技術サポート力を活かし、光関連製品と半導体・電子部品を組み合わせたトータルソリューションの提案を強化してまいります。

さらに、データセンター領域において急速に関心が高まるCo-Packaged Optics（CPO）（※2）をはじめとする次世代技術動向も見据え、消費電力削減、高帯域化、高密度実装といった顧客課題の解決に貢献していきます。顧客の設計初期段階から関与し、用途や仕様に応じた製品選定、技術提案、技術サポートを行うことで、より高付加価値なビジネス機会の創出を図ってまいります。

※2：Co-Packaged Optics（CPO）：半導体チップと光通信部品を近接して実装することで、通信の高速化や消費電力の低減を目指す技術。

【具体的な成長戦略】

- 通信・産業・センシングの3市場を横断的に展開し、市場の成長を多面的に取り込みます。- 新規サプライヤーの開拓および次世代光部品の発掘を通じて、差別化された商材ラインアップを構築し、競争優位性の確立を目指します。- 単品部品販売から、設計提案、システム提案、保守・サービスといった高付加価値領域へのシフトを推進します。

【今後の展開】

当社は、本事業を中長期的に数十億円規模の売上を目指す成長事業として育成してまいります。また、市場拡大の追い風を確実に取り込みながら、収益性の高い事業構造への転換も同時に推進いたします。

成長を実現するための事業モデルとして、従来の部品販売にとどまらず、お客様の課題解決に踏み込んだソリューション提供型ビジネスへと進化させてまいります。具体的には、設計段階からの技術提案や最適部材の選定支援に加え、複数製品を組み合わせたシステム提案を行い、付加価値の最大化を図ります。

将来的には、データセンター関連分野への提案強化に加え、保守・サービス領域への展開も視野に入れ、光関連製品を起点とした高付加価値な事業モデルの構築を進めてまいります。

これらの取り組みにより、当社は最先端の光技術を通じて、お客様の価値創造と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

【オプティカルソリューション事業についてのお問い合わせ先】

https://www.takachiho-kk.co.jp/contact/semicon/

高千穂交易株式会社について（Webサイト：https://corp.takachiho-kk.co.jp(https://corp.takachiho-kk.co.jp)）

高千穂交易は、「技術の力と、人へのやさしさで、空間に『新しい必要』をつくる。」をパーパスに掲げる1952年創業の技術商社です。ビジネスセキュリティ（商品監視、入退室管理、サイバーセキュリティなど）、エレクトロメカニクス（半導体・機構部品）の事業領域で、コンサルティングから開発・設計、設置、保守サービスまでをワンストップで提供しています。