医工連携・融合領域の研究者を顕彰「第６回 森下泰記念賞」公募開始

公益財団法人テルモ生命科学振興財団

公益財団法人 テルモ生命科学振興財団（所在地：神奈川県足柄上郡中井町、理事長：高木俊明）は、医工連携・融合領域の優れた研究者を顕彰する「森下泰記念賞」について、第6回公募を2026年6月1日より開始いたしました。

本賞は、医学と工学の融合により革新的な成果を創出している研究者を対象として、2021年度に創設されました。 本領域は、新たな医療技術や診断・治療の進展につながる重要な研究分野であり、当財団では本賞を通じて研究のさらなる進展と、優れた研究人材の参入促進に貢献することを目指しています。

なお、本年度より副賞を3,000万円に増額し、同分野の一層の発展を後押ししてまいります。

概要

募集期間

2026年6月1日（月）～2026年8月31日（月）

募集対象

日本国内の研究機関（企業を除く）に所属する研究者で、医工連携・融合領域において顕著な業績を上げ、今後の活躍が期待される者

褒賞内容

正賞および副賞（3,000万円）

件数

1件

※詳細につきましては、以下のURLをご覧ください。

https://www.terumozaidan.or.jp/prize/commemoration/

森下泰記念賞について

医療機器・再生医療・ドラッグデリバリーシステム・医用システムなど、医学と工学の連携・融合領域から生みだされる医療技術の発展は目覚ましく、健康長寿の実現に向け、大きな貢献を果たしています。森下泰記念賞は、日本国内の研究機関（企業を除く）に所属し、これら医工連携・融合領域において顕著な業績を上げ、その将来が期待できる方を顕彰することで、その業績を称え、研究の一層の進展を祈念するとともに、この分野へのより多くの優秀な人材の参入契機となることを期待して設立されました。

※これまでの受賞者について

https://www.terumozaidan.or.jp/prize/commemoration/awardees.html

＜森下泰氏について＞

本賞の名称の由来となった森下泰氏は、当財団の出捐会社であるテルモ株式会社の前身となる、仁丹体温計株式会社および株式会社仁丹テルモにおいて、社長・会長を務められました。“わが国の医療技術が、広く世界の医療の場に貢献し、健康な生活を通じ人類の平和に寄与していくこと” を課題として設立趣意に謳う当財団の趣旨に賛同された氏より、1987 年に遺贈いただいた同社の株式が、現在の当財団の主な基本財産となっています。

公益財団法人 テルモ生命科学振興財団について

生命科学分野の科学技術に関する研究助成、普及啓発、国際交流の援助を行うことにより、わが国の科学技術の振興をはかることを目的に、1987年（昭和62年）にテルモ株式会社の出捐*により設立されました。

*出捐：財団の設立時における基本財産を形成するための資金拠出

ホームページ：https://www.terumozaidan.or.jp/

お問い合わせ先：Zaidan@terumo.co.jp