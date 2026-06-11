株式会社ビクセン

総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、このたび一時受注を停止しておりました「Seestar S30 Pro」につきまして、安定供給の目途がたちましたので、6月12日（金）より受注を再開いたしますことをお知らせいたします。

受注再開日：2026年6月12日（金）

対象製品 ：Seestar S30 Pro

お買い求めいただけない状況が続き、お客様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。

株式会社ビクセン

＜Vixen WEBサイト＞

株式会社ビクセンが企画・協力・協賛しているイベントは、以下のページでお知らせします。

株式会社ビクセン https://www.vixen.co.jp/

公式Facebook https://www.facebook.com/tonakaifanpage

公式X（旧Twitter） https://twitter.com/vixen_japan



また、ビクセンでは星空観望会を始めとする「星を見せるイベント」各種のご依頼を随時承っております。

https://www.vixen.co.jp/event/event_info/



＜株式会社ビクセン 会社概要＞

代表取締役 新妻和重

創業1949年 本社 埼玉県所沢市

天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー