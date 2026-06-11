21名のライバーが大集結！人気VTuberグループのポテトチップス第9弾登場　にじさんじチップス9 アミューズメント限定BOX　2026年6月23日(火)よりナムコ限定で順次展開！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、VTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」のコラボポテトチップス「にじさんじチップス9 アミューズメント限定BOX」を、2026年6月23日(火)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)限定の景品として展開します。

今回の「にじさんじチップス」第9弾では、ノーマルカード21種・フリーダムイラストカード21種・レアカード4種の全46種のオリジナルカードをランダム封入した、コレクション性の高い内容です。「ナムコ」「ナムクレ」では、ここでしか手に入らない4袋入りのアミューズメント限定BOXとして登場します。

■21名が勢ぞろい！企画参加ライバー

モイラ／叶／加賀美ハヤト／早瀬走／矢車りね／えま★おうがすと／北見遊征／榊ネス／魁星／綺沙良／梢桃音／司賀りこ／珠乃井ナナ／ルンルン／雲母たまこ／早乙女ベリー／酒寄颯馬／七瀬すず菜／渚トラウト／一橋綾人／五木左京 ※順不同



■景品取扱店舗

・取扱施設一覧：

https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P_nijisanji202606

・ナムコオンラインクレーン：

https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/nijisanji202606R

◆「ナムコオンラインクレーン（ナムクレ）」とは◆

バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。

本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。

▼「ナムクレ」 詳細はこちら

・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/nijisanji202606R

■「にじさんじプロジェクト」について

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。