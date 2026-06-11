【愛知・常滑】見守り猫とこにゃんは、2027年3月28日に20歳　「とこにゃん20周年イヤー」始動について

愛知県■概要

一般社団法人とこなめ観光協会では、常滑市で最も有名な招き猫「とこにゃん」が、2027年3月28日に20歳を迎えることを記念し、2026年8月1日～2027年7月31日を「とこにゃん20周年イヤー」として、年間を通じたキャンペーンを展開いたします。

6月11日は、2026年愛知・名古屋アジア競技大会・アジアパラ競技大会の100日前にあたります。招き猫のふるさと常滑の街には、とこにゃんを始めとした招き猫を見たり購入したりすることを目的に、連日多くのアジアからのお客様が訪れています。そこで、アジアの皆さんの注目が集まる『アジア大会100日前』の今日を、情報発表のタイミングとさせていただきました。国内外から多くの来訪が期待されるこのタイミングを契機に、とこにゃん20周年イヤーを通して、常滑全体の観光・回遊・消費拡大につなげてまいります。

とこにゃんは、やきもの散歩道を見守る存在として、多くの観光客に親しまれてきました。また、その大きな手で、世界中から多くの来訪者とたくさんのハッピーを常滑へ招いてきました。

※招き猫は、一般的に「右手で金運を、左手で人を招く」と言われています。

20周年を単なる記念企画にとどめるのではなく、市内事業者・観光施設・地域の皆さまとともに、「オールとこなめ」で盛り上げる取り組みとして展開してまいります。

■見守り猫「とこにゃん」について

とこにゃんは、やきもののまち常滑を見守る巨大招き猫として、2007年3月28日に、やきもの散歩道入口付近に設置されました。高さ3.8メートル、幅6.3メートルの巨大な顔が特徴で、常滑を代表するフォトスポットとして、多くの観光客に親しまれています。「招き猫の生産日本一」の常滑を象徴する存在として、国内外から人気を集めています。

■キャンペーン実施予定

１.オリジナルグッズ制作・販売 (2026年夏ごろ発売開始予定)

▼とこにゃん×中部国際空港セントレア コラボグッズ

中部国際空港セントレアのキャラクターとのコラボレーションした、限定グッズを制作予定です。

【予定商品】

・クリアファイル

・マグネット

・ステッカー

▼とこにゃん×ハローキティ コラボグッズ

国内観光客だけでなく、インバウンド観光客にも訴求できるよう、株式会社サンリオのハローキティとのコラボレーショングッズ展開も予定しています。

【予定商品】

・アクリルキーホルダー

・ミニタオル

・ステッカー

２. 市内事業者との連携

市内飲食店・事業者と連携し、とこにゃんをテーマにした限定メニューや商品、キャンペーン等を展開予定です。市内全体で周年イヤーを盛り上げていきます。

現在、以下のような企画が進行しております。(企画内容は変更の可能性あり)

・常滑.com：とこにゃんオリジナルキーホルダー

・くらふと工房クレアル：とこにゃんオリジナルステッカー・キーホルダー・ラッキーカード

・ウミオト・キッチン：招き猫クッキー

・大蔵餅：とこにゃん大福

・Hills house second：「とこにゃんの見える部屋に泊まろう」キャンペーン

・ダフネ珈琲館 常滑店：内容検討中

・RINGO HIME：内容検討中

・サンセットウォーカーヒル：内容検討中

・澤田酒造：内容検討中

・登窯広場展示工房館：内容検討中

・とこなめセラモール：内容検討中

この他にも、市内飲食店や事業者による限定メニュー、オリジナルグッズ、体験企画など多数のプロジェクトを続々と企画中です。内容が確定次第、順次発表いたします。

３.とこにゃんライトアップ

誕生日100日前となる2026年12月18日より12月25日までの1週間、とこにゃんの特別ライトアップを実施予定です。

４.SNSキャンペーン

2027年2月22日（猫の日）からは、SNSプレゼントキャンペーンを実施予定。

今後について

とこなめ観光協会では、会員事業者や関係団体と連携しながら、「オールとこなめ」で20周年イヤーを盛り上げ、観光誘客や地域の回遊促進につなげてまいります。

「とこにゃん20周年イヤー」関連サイトはこちら

https://www.tokoname-kankou.net/news/detail/222/?prev=ffa1fa767dcedaa56a586df12219037a