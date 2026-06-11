【PARCELLE JEWELRY】横浜高島屋でPOP UP SHOPを開催

A SPECIAL WEEK AT YOKOHAMA TAKASHIMAYA

株式会社 PARCELLE2026年6月17日(水)から6月23日(火)までの7日間、横浜高島屋 1階 イベントスペースにて開催いたします。― 横浜高島屋に、POP UP SHOPと常設店、ふたつのPARCELLE JEWELRY ―

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」は、日本の職人が一点一点丁寧に仕立てた、心に寄り添うジュエリーをお届けしております。

このたび、2026年6月17日(水)から6月23日(火)までの7日間、横浜高島屋 1階 イベントスペースにて、POP UP SHOPを開催いたします。



横浜高島屋 1階 アクセサリー売場には常設店「PARCELLE JEWELRY 横浜店」がございますが、期間中は同じ百貨店内にPOP UP SHOPと常設店、ふたつのPARCELLE JEWELRYが並ぶ特別な一週間となります。前回の横浜高島屋POP UP SHOPでも、POP UPと常設店がそれぞれ異なる魅力をご紹介する構成でご好評をいただきました。

今回のPOP UP SHOPでは、イベントの目玉として新型Petite Fleur（プティフルール）をお披露目予定です。定番コレクションに加え、常設店ではご覧いただけないイベント限定デザインのジュエリーや、この機会だけの特別なカラーで仕立てたアイテムなど、幅広いラインナップをご紹介いたします。

さらに、常設店「PARCELLE JEWELRY 横浜店」では、創業当初から愛され続けるPlage（プラージュ）シリーズより、新作のV字デザインリングを、POP UP SHOP会期にあわせた限定商品としてご用意いたします。



POP UP SHOPと常設店を巡りながら、横浜高島屋ならではの多彩なジュエリーとの出会いをお楽しみいただけましたら幸いです。

プティフルール・シリーズ：税込81,400円より(Pt950/K10YG・天然石)※画像はイメージです

※ PARCELLE JEWELRYのアイテムはすべて一点ものであり、使用する天然石やダイヤモンド等の配置・種類は一つずつ異なります。本リリース掲載画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。商品情報、価格、サービス内容などは、予告なく変更となる場合がございます。

THE WORLD OF PARCELLE JEWELRY

パーセル ジュエリーは、素材そのものが持つ個性や表情をジュエリーに仕立ててきました。

本リリースでは、その魅力を「アンティーク意匠」「カラーストーン」「ナチュラルカラーダイヤモンド」「シルバー」「ボタニカル」「真珠・珊瑚」という別々の視点からご紹介いたします。



時代を超えて受け継がれてきた意匠や技法、色や形が一つひとつ異なるカラーストーン、ナチュラルカラーならではの奥行きを持つダイヤモンド、素材の表情や経年変化を楽しむシルバー、植物の命の気配を映し出すボタニカル、そして有機的なぬくもりを感じさせる真珠や珊瑚。



そうした多彩な魅力が重なり合う、パーセル ジュエリーならではの世界観をどうぞご覧ください。

■ Antique Motif - クラシカルな意匠を取り入れたジュエリーたち

アンティークジュエリーに着想を得ながら、受け継がれてきたデザインや技術を現代の感性で丁寧に取り入れたジュエリーです。繊細な手仕事を重ねることで、落ち着きと普遍性を感じさせる佇まいに仕立てています。

素材：アンティーク技法や伝統的な金工技法

仕立：手仕事の細やかさを重視

印象：普遍的で落ち着いた佇まい

ミルゴシック シリーズ：アールデコとゴシック建築の意匠を、K9の落ち着いた質感と繊細なミル打ちで表現しました。ビクトリアンリーフ：ヴィクトリア時代の重厚感と曲線美を受け継いだ、クラシカルの王道を行くコレクションです。アール・ヌーヴォー：優雅な曲線を、プラチナとゴールドのコンビネーションで引き立てました。■ Colored Stones - カラーストーンの個性を楽しむジュエリーたち

色や形が一つひとつ異なるカラーストーンの魅力に着目したジュエリーです。それぞれの石が持つ表情や色彩の重なりを生かしながら、装いに彩りを添える一点ものとして仕立てています。



素材：多彩なカラーストーン

仕立：色の濃淡や表情をそのまま生かした一点もの

印象：装いに個性と彩りを添える

ポンポネ シリーズ：カラーストーンとメレが織りなす輝き。パーセル ジュエリーを象徴するシリーズです。サンクルール シリーズ：異なるカットや大きさの天然石とダイヤモンドを花冠のように組み合わせました。ルーチェ：光を受けて響き合う5石の色合わせが、軽やかなリズムを描きます。■ Botanical - 植物の息吹をかたちにしたジュエリーたち

草木のしなやかな曲線、移ろう色彩、自然が生む揺らぎ。植物を単なるモチーフとして写すのではなく、“生きているような佇まい”までをジュエリーに映し出そうとしたシリーズです。立体的なフォルムや繊細な意匠を通して、植物が宿す命のリズムを表現しています。

素材：植物の造形や生命感を映す色石と地金

仕立：曲線や立体感、自然な揺らぎを意識したフォルム

印象：やわらかさの中に生命力を感じる佇まい

ナチュール シリーズ：枝や葉、蔦の表情を細やかに映し、指先にほのかな気品を添えます。プリムラ：桜草を思わせる可憐な姿に、石の個性と軽やかな余白が響き合います。ピナ：風に揺れる一枝のような軽やかさを、26枚の葉と色石で描きました。■ Silver - 時とともに風合いを深めるシルバージュエリー

シルバーシリーズ。素材の表情と経年変化を楽しむ、時とともに風合いを深めるコレクションです。シルバーは、古くから装身具に用いられてきた素材。私たちは、その歴史ある素材に着目し、アンティークの時代に通じる趣や、時を重ねることで深まる質感を現代のジュエリーとして再解釈いたしました。

素材：シルバー、ダイヤモンド、サファイア

仕立：石やデザインに応じて異なる表情を引き出す仕上げ

印象：凛とした存在感と、時とともに育つ味わい

シルバーシリーズ：素材の表情と経年変化を楽しむ、アンティークの気配を宿したコレクションです。■ Natural Color Diamonds - ナチュラルカラーの奥行きを楽しむジュエリーたち

ホワイト、シャンパン、イエローなど、ナチュラルカラーのダイヤモンドが持つ豊かな色と輝きに着目したジュエリーです。色調の違いを繊細に生かしながら、静かな存在感と華やかさをあわせ持つ表情に仕立てています。

素材：ホワイト・シャンパン・イエローなどの天然カラーのダイヤモンド

仕立：色調の違いを繊細にセッティング

印象：落ち着きと華やかさをあわせもった輝き

ナチュラルカラーダイヤモンド：繊細な表情をジュエリーに仕立てました。■ Pearl - 真珠のぬくもりを感じるジュエリーたち

真珠が持つ柔らかな光沢や有機的な表情に着目したジュエリーです。鉱物とは異なる自然素材ならではのぬくもりを大切にしながら、上品さとやわらかさを感じられる佇まいに仕立てています。

素材：真珠

仕立：有機的な質感が際立つデザイン

印象：温かみと上品さ

横浜高島屋 PARCELLE JEWELRY POP UP SHOP

パールジュエリー：真珠が見せる柔らかな光沢を、静かな華やぎへと仕立てたジュエリー。

POP UP SHOP専任スタッフが、お一人おひとりに合わせたご提案をさせていただきます。

◯ 期間：2026年6月17日(水)～6月23日(火)

◯ 店長：松本（@manaka_parcelle(https://www.instagram.com/manaka_parcelle/)）

◯ 電話：03-6805-1681（株式会社PARCELLE）

◯ メール：info@parcelle.jp

◯ 場所：〒220-8601 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 高島屋横浜店1階 イベントスペース

◯ 時間：午前10時～午後8時

◯ Instagram：https://www.instagram.com/p/DZTobxVGe-3/(https://www.instagram.com/p/DZTobxVGe-3/?img_index=1)

◯ Instagram：https://www.instagram.com/p/DZUfMMWgZ6r/(https://www.instagram.com/p/DZUfMMWgZ6r/?img_index=1)

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※営業日・時間は変更となる場合がございます。

PARCELLE JEWELRY 横浜店

POP UP SHOP専任スタッフ：左より、小川、松本、前田

パーセル ジュエリー横浜店（横浜高島屋1階）は、2026年2月18日(水)にリニューアルオープンいたしました。売場面積を約2倍へと拡張し、ゆとりある環境のもとで宝石と向き合っていただける空間となっております。店内は恵比寿本店の意匠を継承し、ブラウンを基調にグリーンを配した落ち着きのある設計といたしました。柔らかな灯りのもと、一点もののカラーストーンジュエリーから日常に寄り添うお仕立てまで、宝石の個性と手仕事の精度を間近にご覧いただけます。“煌めきへの窓口”として、お一人おひとりの想いに耳を傾けながら、パーセル ジュエリーの世界観を丁寧にお伝えしております。

○ 店長：貝瀬（@haruka__parcelle(https://www.instagram.com/haruka__parcelle/)）

○ 店舗：〒220-8601 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 高島屋横浜店 1階 アクセサリー売場

○ 電話：045-594-8851(直通)

○ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_yokohama/

◯ 営業時間：午前10時～午後8時

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【オンラインストア】PARCELLE JEWELRY ONLINE

パーセル ジュエリー横浜店（横浜高島屋 1階 アクセサリー売場）

パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE(https://parcelle-jewelry.com/)」。時間や場所に縛られず、ジュエリーと向き合うひとときをお過ごしいただけます。



オンラインストア限定コレクションをはじめ、新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、ストアならではの特典もご用意しております。



実店舗と同様に、皆さまのご利用をお待ちしております。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。

■【オンラインストア限定】Cent Couleur ― 日本の伝統色をまとったリング

オンラインストア限定のCent Couleur（サンクルール）をご紹介いたします。

「Cent Couleur」は「百の色」という意味のフランス語。花冠のように宝石が連なるデザインで、PARCELLE JEWELRY創業当初から愛され続けてきたリングです。

今回のオンラインストア限定モデルでは、天藍色、桃紅色、孔雀青、千草色など、日本の伝統色の名を冠した全20色をご用意いたしました。空に見る青、藍染に宿る深み、花々のあわい彩りなど、色の名が持つ情景を、宝石の組み合わせによって表現しております。

アンティークジュエリーを思わせるクラシカルな趣に、和の色彩をしのばせたサンクルール。色の重なりや宝石の個性を、オンラインストアにてご覧ください。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

オンラインストア限定サンクルール：税込182,600円より（K10・カラーストーン・ダイヤモンド）

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーは、あなたの日常を彩るパートナーです。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪の各高島屋、いよてつ高島屋（松山市）、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店および POP UP SHOP でご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田琴恵 (@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja))

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0011 東京都渋谷区東2-17-9 JP-BASE渋谷 3階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa