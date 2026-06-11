市場から50秒！新鮮魚介をメインとし、南房総の海と食の魅力を発信する古民家「味自慢（あじまん）」、6月11日、南房総市岩井海岸に開店

株式会社スパイスワークスホールディングス

株式会社スパイスワークスホールディングス（本社：東京都台東区）は、千葉県南房総市岩井海岸エリアに、地魚を中心とした海鮮丼店「味自慢（あじまん）」をオープンいたします。

本店舗は単なる飲食店ではなく、南房総の自然・食文化・人の魅力を発信する地域交流拠点として、地域特産品の紹介や地場の食材の活性化などを見据え誕生しました。これから何十年も地域に根付いた店を皆さんとともに築いていきます。

■ 「観光地」ではなく「週末に深呼吸しに来る場所」

近年、働き方やライフスタイルの変化により、遠方への旅行ではなく、忙しい日常から少し離れ、自分自身を整える時間を過ごす「マイクロリトリート」が注目されています。私たちは南房総を「観光地」ではなく、そのような価値を持つ場所として捉えています。

都心から約80分の南房総には有名観光地のような派手さはありませんが、穏やかな海、ゆっくり流れる時間、そして豊かな食があります。

まだ十分に知られていない魅力を数多く残しています。味自慢は、その魅力を“食”を通じて発信する場所としてスタートします。

■ 古民家を再生。庭にはツリーハウスも

店舗は地域に残されていた古民家を活用。

さらに庭にはツリーハウスを設置し、大人も子どもも、犬だって楽しめる空間を整備しました。

食事だけでなく、海風を感じながらゆっくり過ごせる滞在型の飲食店を目指しています。

昭和の懐かしさと、自然の中で過ごす非日常感。

南房総らしい時間を体験いただけます。

■ 毎日変わる「本日の魚」

南房総の海は黒潮の影響を受ける温暖な海域です。

外房の力強い潮流と、内房の穏やかな海が交わることで、多種多様な魚介類が水揚げされる全国有数の漁場として知られています。

味自慢では、岩井海岸周辺で昔から“朝獲れの魚を、その日のうちに食べる”文化を大切に置し、毎朝店から車で50秒という市場から仕入れる、どこよりも新鮮な獲れたて地魚を中心に、鮮度と土地の空気を味わう魚をご用意してています。

旬や漁の状況によって内容は日々変化し、訪れるたびに異なる味覚との出会いを楽しめるのも魅力のひとつです。

南房総を訪れた記憶が、一杯の丼とともに心に残るようなお店を目指しています。

当社は全国各地で飲食店を展開してきましたが、このお店を皮切りに今後は各地域の魅力を発信する取り組みにも力を入れていきます。

味自慢を通じて南房総のファンを増やし、観光客だけでなく地場の方々と共に継続的に関わる“関係人口”の創出にも取り組んでまいります。

名物 味自慢丼 1799円（1979円）名物 味自慢丼 1799円（1979円）

地魚刺身と特製かき揚げが相性抜群！

食感の違いが楽しい丼です。

マグロは千葉で捕れる！新しい千葉の学びも盛り込んでます。（マグロ以外の魚はその日の朝に決定します）

東京湾の入口に位置する館山・南房総は、古くから大型回遊魚が行き交う豊かな漁場。

季節によって「館山沖天然キハダ」「房総沖生まぐろ」に出会えるかも・・。

全てのお食事には海老で出汁を取った濃厚味噌汁と、ほんのり旨い貝出汁のご飯を提供しています

地魚の漬けと菜の花のかき揚げ、まるで菜の花畑菜の花丼 1599円（1759円）

房総の景色を一杯に閉じ込めた、千葉を味わう丼

その日水揚げされた地魚を特製醤油ダレに漬け込み、旨みを引き出しました。

その上には、千葉県の県花でもある菜の花の天ぷらを添えています。サクッと軽やかな菜の花の天ぷらと、ねっとり濃厚な漬け魚。

異なる食感が織りなす味わいをお楽しみください。 ※お食事は生もの以外はお持ち帰りできますので、食べきれない場合はスタッフ迄お声がけください。

磯の香りとマグロの濃厚な味わいをお楽しみくださいアカモク爆弾定食1699円（1869円）

千葉の海が育んだアカモクとマグロの贅沢な組み合わせ

海の野菜とも呼ばれるシャキシャキ、ネバネバとした独特の食感が魅力のアカモクを、旨みたっぷりのマグロと合わせました。

よく混ぜ合わせれば、粘りと旨みが一体となった特製バクダン丼の完成です。特製味噌汁付き。

船盛刺身定食2299円（2529円）

内房の海の恵みを豪華に盛り込んだ刺身盛り合わせ

その日に水揚げされた新鮮な地魚を中心に、その時々でもっとも美味しい魚種を厳選しています。季節ごとに表情を変える千葉・内房の豊かな海の恵みを、心ゆくまでご堪能ください。

3種・5種・7種と選べる新鮮地魚の刺身が楽しめる定食馬肉のユッケ丼1799円（1979円）

鮮やかな彩りが食欲をそそる、馬肉たっぷりのユッケ丼！濃厚な旨みとほどよい甘みを持つ馬肉をたっぷりと使用しました。

そのまま味わうのはもちろん、韓国のりで巻けば香りと食感が加わり、より一層奥深い味わいをお楽しみいただけます。

肉が食べたい方へ！貝の旨みを存分に味わう、房総仕立ての浅利うどんミニ浅利うどん499円（649円）

房総の海の恵みを味わう、浅利うどん

是非、定食の追加として。。。。

たっぷりの浅利から染み出した旨みが出汁に溶け込み、ひと口ごとに豊かな風味が広がります。

貝のやさしくも力強い旨みが身体に染みわたる、思わず最後の一滴まで飲み干したくなる一杯です。

極船盛り

こちらはご予約が必要です

刺身天婦羅定食

色々迷うあなたへ・・・

鯵満定食

鯵を余すことなく食す！

金目鯛しゃぶしゃぶ

ご予約制です。お持ち帰りもできます

＊＊＊ 店舗概要 ＊＊＊

店舗名：味自慢（あじまん）

所在地：〒299-2223 千葉県南房総市高崎1619

電話番号：0470-28-4772

営業時間： 11時～20時

定休日： 火・水

instagram:https://www.instagram.com/ajiman_iwaiseaside