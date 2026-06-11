600万台の信頼を超えて。 鼻水ケアの新たな一歩。「メルシーポット」新モデル、まもなく登場

シースター株式会社

医療機器の開発・販売を手掛けるシースター株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山藤 和將）は、シリーズ累計600万台突破の電動鼻水吸引器「メルシーポット」シリーズより、新モデルの発売を2026年6月15日（月）に予定しています。

発売に先立ち、2026年6月11日よりティザー画像を公開いたしました。

「メルシーポット」シリーズ 新モデル ティザー画像

これまでメルシーポットは、多くのご家庭や医療機関で鼻水ケアを支える製品としてご愛用いただいてきました。

一方で、

「もっと持ち運びやすかったら」

「もっと気軽に使えたら」

「お手入れがもっと簡単だったら」

こうした声にお応えするため、私たちは“毎日の使いやすさ”を改めて見つめ直しました。

今回登場する新モデルは、これまでのメルシーポットが培ってきた使いやすさを見つめ直し、“毎日の使いやすさ”にこだわって開発した新しい提案です。

詳細は発売日に公開予定です。ぜひご期待ください。

※画像・情報は開発中のため、実際と異なる場合があります。

※事前予約は行っていません。6/15 17:00～BabySmile公式ショップにて発売です。

※発売前の詳細なお問い合わせはご遠慮ください。発表をお楽しみに！

販売情報

2026年6月15日（月）17:00～発売予定

会社概要

社 名：シースター株式会社

設 立： 1987年9月1日

本 社：東京都港区港南1丁目２番70号品川シーズンテラス21階

代 表： 代表取締役社長 山藤 和將

事業内容：ベビー用医療機器の開発・販売

ホームページ： https://www.seastar.co.jp/

お問い合わせ先

本件に関するお問い合わせ先：シースター株式会社 担当：白神・飯嶋

TEL：03-6711-5500 FAX：03-6711-5510 MAIL: pr@seastar.co.jp