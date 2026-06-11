ANA Pocket×Powl 移動系ポイ活アプリコラボ企画 開催のお知らせ

ANA X株式会社

ANA X株式会社（代表取締役社長：神田 真也、本社：東京都中央区）は、株式会社PTX（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小室直樹、以下「PTX」）と、スマートフォンアプリ「ANA Pocket」と「Powl」による共同キャンペーン「Powl×ANA Pocket Wポイントキャンペーン」を開催します。

詳細URL：https://pages.powl.jp/campaign/ana-pocket/index.html

■開催期間

2026年6月11日（木）10:00～6月24日（水）23:59

■開催背景：移動系ポイ活の同時利用促進

移動するだけでポイントが貯まる「移動ポイ活アプリ」は、複数のアプリを同時に併用することで、それぞれのポイントを効率

よく二重・三重に獲得できる点が魅力です。 本キャンペーンは、ユーザーにそんな「よりおトクな活用術」を実際に体感し

ていただくための企画です。

■キャンペーン内容

１．アプリインストール

対象期間中、以下の条件を満たした方にボーナス特典を付与します。

※ 特典付与時期：両アプリともに2026年7月末頃を予定。

＜ボーナス特典の適用条件＞ 期間中に以下の条件をすべて満たしている方が対象となります。

・初めて「ANA Pocket」または「Powl」を対象のアプリ経由でインストール、会員登録を完了していること

（過去にアカウントを作成したことがない方に限ります）

・アカウントの作成日時が、2026年6月11日（木）10:00以降であること

・キャンペーンページからの事前エントリーなど、その他ページ内に記載のある必要条件を満たしていること

詳細URL： https://pages.powl.jp/campaign/ana-pocket/index.html

２．ANA Pocketでの移動チャレンジ

「ANA Pocket」内にて、本コラボを記念した期間限定チャレンジを実施します。

・チャレンジ名： 「Powlコラボ記念！1週間で徒歩合計7km移動しよう！」

・開始日： 2026年6月15日（月）

・特典： 達成者に 777ポイント を付与

■ アプリ紹介

「ANA Pocket（エーエヌエー ポケット）」について

徒歩・自転車・自動車・電車・飛行機など、日常のすべての移動でポイントが貯まるモバイルアプリです。貯まったポイントはANAのマイルなどに交換し、特典航空券などにご利用いただけます。

公式サイト：https://www.ana.co.jp/ja/jp/share/ana-pocket/

ダウンロードURL：https://anapocket.go.link?adj_t=21j7ayln

「Powl」について

Powl（ポール）は、歩くだけでなく、自転車・電車・車での移動でもポイントが貯まるポイ活アプリです。

貯まったPowlポイントは、最低50円からギフト券や電子マネー、現金などに交換できます。

ダウンロードURL︓https://app.adjust.com/20j12m64_20l7obi6

公式サイト︓https://static.powl.jp/lp/