【ホテルグランヴィア大阪】夏休みの家族時間はホテルでプチ贅沢！ 「サマーランチビュッフェ」開催

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

ホテルグランヴィア大阪（大阪市北区梅田3-1-1：総支配人 阿部信治）のスカイダイニング「アブ」では、2026年7月25日(土)から8月23日(日)の土日祝日11日間限定で、「サマーランチビュッフェ」を開催いたします。

サマーランチビュッフェ(イメージ)

夏休み期間のご家族でのお出かけにおすすめの本ランチビュッフェでは、お子様から大人まで楽しめる約40種類の豊富なラインナップを揃えます。目の前で仕上げるライブキッチンメニューでは、ナッツの香りや食感を合わせた「ローストポーク BBQソース」や、卵黄とバターのまろやかなソースで味わう「殻付きホタテのグラチネ」をご堪能ください。ホテルシェフが手掛ける冷製料理では、「タンスモークとポテトサラダ塩レモン風味」や「冷製パールコーンのパリソワール ウニ添え」など夏にぴったりの料理が味わえるほか、「鶏むね肉のレモンペッパー風味」や「鶏唐揚げの油淋鶏ソース」などボリューム満点の温製料理もお楽しみいただけます。さらに、「オムライス」や「ポテトフライ」などお子様に人気のメニューに加え、焼き立てクレープやチョコレートファウンテンなどのデザートも豊富にご用意いたします。

夏休み期間中のご家族でのお出かけや、ご友人とのお集まりの機会には、世代を問わず楽しめる当ホテルのランチビュッフェをご利用ください。

詳細は以下の通りです。(表示料金には消費税・サービス料が含まれております。)

■サマーランチビュッフェ 概要

店舗：19階 スカイダイニング「アブ」 TEL 06-6347-1439

料金：大人 5,900円／シニア 5,700円／小学生 3,900円／幼児 950円

期間：2026年7月25日(土)～8月23日(日)の土日祝日開催

時間：11:30～15:00（最終入店 13:30）※90分制。※ご予約は11:30または13:30で承ります。※開催日が変更になる場合がございます。公式サイトから最新の開催情報をご確認ください。

詳細・ご予約はこちら :https://www.granvia-osaka.jp/restaurant/ab/04/001935

スカイダイニング「アブ」＜メニューについて（一例）＞●ライブキッチンメニュー

ローストポーク BBQソース / 殻付きホタテのグラチネ

殻付きホタテのグラチネ●冷製料理

タンスモークとポテトサラダ 塩レモン風味 / カツオのカルパッチョ / 小海老のタブレ / 合鴨パストラミと焼き茄子のマリネ / うずら卵とボイルホタテのシーザー風 / 冷製パールコーンのパリソワール ウニ添え / タコのセビーチェ / 冷やし中華 / ニース風パスタサラダ / コールドビーフサラダ など

コールドビーフサラダ●温製料理

鶏むね肉のレモンペッパー風味 / 白身魚のスパイス焼き / ジャガイモのガレット / 鶏唐揚げの油淋鶏ソース / ズッキーニのヴィエノワーズ / 茶わん蒸し / 串カツ2種 / プルコギ風ピンサ / 小烏賊のソテーシチリア風 / 鱧のベニエとローストパプリカ / 海老カツと生ハムのミニバーガー など

鶏むね肉のレモンペッパー風味●デザートメニュー

焼き立てクレープ / チョコレートファウンテン / アイスクリーム / フルーツ / コーヒーゼリー など

※サラダ・パンも各種ご用意しております。

チョコレートファウンテン■ホテルグランヴィア大阪について（https://www.granvia-osaka.jp/）ホテルグランヴィア大阪

西日本最大の乗降客数を誇るJR大阪駅に直結する「ホテルグランヴィア大阪」は、大阪の中心地 梅田・キタエリアに位置し、再開発が進む「うめきた」にも近く、アクセス便利な立地を誇るシティホテルです。

ホテル最上階の専用ラウンジを備えた「グランヴィアフロア」には、駅ウエとは思えない、落ち着きのある上質な客室も備えています。

また、ホテル内には、フレンチ・鉄板焼・日本料理のレストランをはじめ、ラウンジ・カフェ・バーもあり、数々のコンクールでの受賞歴があるシェフ・パティシエが作るランチ・ディナーやスイーツは、高い評価をいただいております。

会議やセミナー、展示会・各種パーティにもご利用いただける大小の宴会場も備え、観光旅行だけでなく、ビジネスでも安心して便利にご利用いただけるホスピタリティーと設備でお迎えいたします。

■JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは、対象施設にてご利用いただけます。詳しくは、下記のURLよりご覧ください。

・JRホテルメンバーズ：https://www.jrhotel-m.jp/app/

・WESTERポイント：https://wester.jr-odekake.net/wester_app/

■宴会場とレストランの空き状況がWEBでご確認いただけるようになりました

・レストラン：空席状況のご確認、当日のWEB予約が可能です。

レストラン空席情報はこちら :https://www.hotels.westjr.co.jp/restaurant-reservation/?rest=g-osaka#rest_serch_form

・宴会場：ご希望日・形式・ご利用人数の入力で3カ月先までご確認いただけます。

宴会場空室状況はこちら :https://banquet-reservation.ibv.jp/granvia-osaka/