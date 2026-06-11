【ロフト】滝沢眞規子プロデュースブランド 渋谷ロフト「ADDITTLE BEAUTY POP UP STORE」開催

株式会社ロフト

渋谷ロフトは、2026年6月12日(金)～25日(木)まで、滝沢眞規子(まきこ)さんプロデュースウェルビューイングビューティーブランド「ADDITTLE BEAUTY」の新作シャンプー＆トリートメントを紹介するイベント「ADDITTLE BEAUTY(アディトルビューティー)POP UP STORE」を開催します。

5月29日(金)に発売、頭皮本来のバランス力に着目したヘアケアアイテムは、スキンケアから着想を得た発酵美容液成分※1を配合。「印象は、髪で変わる。」をコンセプトに頭皮の状態に合わせて足し引きする、"プラスケア"の「モイストライン」と、"マイナスケア"の「ソフトライン」の２ラインを展開し、頭皮と髪を整えて素髪の美しさを引き出すシリーズです。

会場ではPOP UP STORE限定セットを販売するほか、心地よい香りを楽しめるルームスプレー作りのイベントや、お買上げプレゼントも実施します。

※1 乳酸桿菌/ハス種子発酵液、乳酸桿菌/アロエベラ葉汁発酵液、ガラクトミセス培養液（すべて保湿成分）

＜渋谷ロフト【ADDITTLE BEAUTY POP UP STORE】概要＞

■会期：2026年６月12日(金)～25日(木) ※最終日は午後6時閉場

■展開場所：渋谷ロフト 1階 間坂ステージ

■商品例： ※価格は全て税込み

【ここでしか買えないPOP UP STORE限定セットを数量限定で販売】

●＜会場限定＞ ADDITTLE BEAUTY モイストセット＜１＞、ソフトセット＜１＞ 各3,960円

シャンプー×１、トリートメント×1、シャンプー＆トリートメント3セット入りサシェ×１、PMプレップマスク試供品×１

ADDITTLE BEAUTY モイストセット＜１＞ADDITTLE BEAUTY ソフトセット＜１＞

●＜会場限定＞ ADDITTLE BEAUTY モイストセット＜２＞、ソフトセット＜２＞ 各3,960円

シャンプー×１、トリートメント×1、PMプレップマスク試供品×２

ADDITTLE BEAUTY モイストセット＜２＞ADDITTLE BEAUTY ソフトセット＜２＞

【イベント限定！ルームスプレー作り体験】

税込3,000円以上のお買上げで、ADDITTLE BEAUTYの香りとボトルを選んでルームスプレーを作れるワークショップに参加できます。

ルームスプレー イメージ

【ノベルティプレゼント】 ※数量限定のためなくなり次第終了

期間中、対象商品をお買上げのお客さまにノベルティをプレゼントいたします。

1）対象商品を1点以上お買上げでポストカードとショッパーをプレゼント。

2）対象商品を2点以上お買上げでインバスコームをプレゼント。

インバスコーム

3）税込2,000円以上のお買上げでラバーチャームキーホルダーをプレゼント。

ブラックまたはホワイトをプレゼント

4）税込4,000円以上のお買上げでトートバッグプレゼント。

トートバッグ

5）税込9,900円以上のお買上げでロゴ入り前髪クリップやロゴ入りバスローブなどが

当たる抽選に参加いただけます。

ロゴ入りバスローブロゴ入り前髪クリップ