「GRANVISTA Candle Night 2026 ～和紙の灯りと紡ぐ、夏の涼～」開催　開催時期：2026年7月4日（土）15:00～22:00

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）では、共有価値創造活動「Shaping the Global Future」の一環として、「GRANVISTA Candle Night 2026 ～和紙の灯りと紡ぐ、夏の涼～」を、ホテルインターゲート東京 京橋（中央区京橋）にて、2026年7月4日（土）に開催いたします。

当社は、2014年より「クールアース・デー」の主旨に共感し、サステナブルな世界に向けた取り組みを実施しております。

「GRANVISTA Candle Night 2026 ～和紙の灯りと紡ぐ、夏の涼～」では、ホテルインターゲート東京 京橋のインターゲートラウンジ（2階）の一部にて、環境負荷が少なく日本に古くから伝わる“和紙”を使用した「ミニ和紙あかり」によるキャンドルナイトを2026年7月4日（土）17:00～22:00に開催いたします。やさしい和紙の灯りのもと、ラウンジサービスをお楽しみいただくとともに、地球環境や持続可能な暮らしに想いを馳せてはいかがでしょうか。

また、同日15:00～18:00には一般のお客様もご参加可能な3種類の和紙ワークショップを開催いたします。展示されているミニ和紙あかりを実際に作る「ミニ和紙あかり作り体験」をはじめ、2025年9月にも実施しご好評をいただいた、和紙の折り染め技法を用いた「うちわ作り」と「風鈴作り」をご用意。お子様から大人までどなたでも気軽にご参加可能で、涼を感じるアイテムをご自宅にお持ち帰りいただけます。ぜひこの機会にお楽しみください。

「GRANVISTA Candle Night 2026 ～和紙の灯りと紡ぐ、夏の涼～」概要

URL：https://www.intergatehotels.jp/tokyo-kyobashi/recommendation/23172.html

■開催日時：2026年7月4日（土）

■開催場所：ホテルインターゲート東京 京橋 2Fインターゲートラウンジ

■お問い合わせ：03-5524-2929

「ミニ和紙あかり」によるライトアップ

ラウンジの照明を落とし、「ミニ和紙あかり」で空間を照らします。和紙からこぼれるやわらかな光が作りだす落ち着いた雰囲気のなか、ゆったりとした時間をお過ごしください。

◇展示時間：17:00～22:00

◇対象：ご宿泊のお客様

◇料金：無料

和紙ワークショップ

◇開催時間：15:00～18:00

◇対象：ご宿泊のお客様、一般のお客様

◇体験方法：予約不要。直接インターゲートラウンジまでお越しください。

◇体験メニュー

１.ミニ和紙あかり作り体験 先着20名様

キャンドルナイトで展示される「ミニ和紙あかり」をご自身で制作しお持ち帰りいただけます。お好みの和紙を選び、キャンドルグラスに仕立てる手軽な体験プログラムです。

料金 1,500円（税込）※キャンドルホルダー、LEDライト付き

所要時間約15分

２.和紙の折り染めクラフト体験（うちわ・風鈴）先着5名様

「折り染め」の技法で手漉き和紙をお好きな色・模様に染め上げ、オリジナルのうちわまたは風鈴を制作いただけます。

料金 各2,000円（税込） / 所要時間約60分

※料金には材料費・講師料・サービス料が含まれます。

※各体験キットは数量に限りがございます。また、当日の状況によりご案内までにお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

協力：つむぐ和紙屋 代表：岩坂 奈保（いわさか なお）様

URL：https://tsumugu-wagamiya.com/

「つむぐ和紙屋」として、誰もが気軽に和紙に触れられるワークショップを開催しています。塾講師や社内研修講師など教育分野での経験を活かし、“伝える人”として17年間、和紙の魅力とものづくりの楽しさを届けてきました。

活動のミッションは、和紙と人、親と子、人と社会の縁を“つむぐ”こと。和紙は、日本の自然と人の手しごとが重なって生まれる、やさしくて力強い素材です。その魅力にふれてもらうことで、日々の暮らしや自分自身を見つめ直すきっかけになれば――そんな思いを込めて活動しています。「つくる・ふれる・つながる」時間をご一緒できるのを、心から楽しみにしています。

■クールアース・デー

2008年の洞爺湖サミットが 7月7日の七夕の日に開催されたことをきっかけに、年に一度、低炭素社会への歩みを実感するとともに、家庭や職場における消灯による電力消費量の抑制と地球温暖化問題の啓発・取り組みを推進する日として設定されました。

■「Shaping the Global Future」 （共有価値創造活動）

グランビスタ ホテル＆リゾートは「地域の価値で、未来を変えていく。」というブランドステートメント（企業のビジョン）をカタチにしたプロジェクト「Shaping the Global Future」（共有価値創造活動）を2014年から開始し、環境や地域、食について様々な課題に事業活動を通じて向き合うことで、地域や世界へ価値を生み出す取り組みを行っております。

グランビスタのサステナブルな取り組み URL：https://www.granvista.co.jp/csv/

※画像はすべてイメージです

【ホテルインターゲート東京 京橋】

URL：https://www.intergatehotels.jp/tokyo-kyobashi/

東京都中央区京橋3丁目7番8号

2018年4月1日開業

客室数200室

お問合せ：03-5524-2929

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



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