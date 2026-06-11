「ほっともっと」全国の店長が選んだ、『アジフライのりタル弁当』おすすめポイント！1位『ふっくらとした大きなアジフライが美味しい

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年5月末現在、2,421店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS「X・Instagram」でも新商品情報を配信しております。(＃ほっともっと)

このたび「ほっともっと」では、6月3日(水)より販売している『アジフライのりタル弁当』のおすすめポイントを全国の店長にアンケート調査いたしました。商品を購入する際には、どんな商品か気になる方も多いのではないでしょうか？店長のおすすめポイントからその美味しさを解明していきます。

■調査概要

対象：全国ほっともっとの店長27名男女

調査内容：『アジフライのりタル弁当』のおすすめポイントを選択肢の中から2つ選択

調査期間：2026年6月3日(水)～6月7日(日)

■商品概要

昨年、期間限定メニューとしてご好評いただいた “新のり弁”『アジフライのりタル弁当』が再登場しました。

メインの「アジフライ」は、ボリュームがあり、ふっくらとした食感が特長。別添のタルタルソースをかけることで、より一層ごはんが進む味わいとなっています。

さらに今年は、コンボメニュー『アジフライ＆しょうが焼き弁当』も新たにラインアップ。アジフライと、ハーフサイズの「しょうが焼き」を一度に楽しめる、食べ応え十分の一品です。また、お好みに合わせて追加できる『単品惣菜 アジフライ』も販売中。

大きな“アジフライ”を堪能できる新メニューを、 ぜひこの機会にご賞味ください。

・発売商品

アジフライ×のり弁当 アジフライのりタル弁当 550円～

おかずたっぷり アジフライ＆しょうが焼き弁当 670円～

単品惣菜 アジフライ 180円

・発売日

2026年6月3日(水)

・発売店舗

全国の「ほっともっと」2,421店舗(5月末現在)

■調査結果

1位： ふっくらとした大きなアジフライが美味しい

2位： タルタルソース付きが嬉しい

3位： コストパフォーマンスが良い

最も多くの票を集めたのは『ふっくらとした大きなアジフライが美味しい』というポイントでした。2位は『タルタルソース付きが嬉しい』、3位は『コストパフォーマンスが良い』でした。

満足感たっぷりのふっくら大きなアジフライを贅沢に味わえるメニューです。食べ応え抜群のアジフライとともに、こだわりの美味しさをぜひご堪能ください。

■店長の商品おすすめコメント

「アジフライがふっくら柔らかく、見た目から想像する以上の満足度です」

「アジフライ単品を追加で、贅沢に2枚はいかがですか？」

「さくっと、ジューシーなアジフライをタルタルソースとぜひお召し上がりください」

「ソースをたくさんかけるとさらに美味しいです！」

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューの

ご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/

※価格はすべて税込です

※地域・店舗によって価格が異なります

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます